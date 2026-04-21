Israel acusó a Hezbollah de violar el alto el fuego con el lanzamiento de misiles y drones desde el sur de Líbano (REUTERS/Archivo)

El grupo terrorista Hezbollah violó el alto el fuego este martes al disparar misiles contra posiciones militares israelíes en el sur del Líbano, incrementando la tensión en la frontera y poniendo en jaque la tregua mediada por Estados Unidos.

El ejército israelí confirmó que sus tropas, desplegadas en la franja de seguridad que mantiene dentro del territorio libanés, fueron blanco de los ataques. Poco después, las fuerzas israelíes respondieron destruyendo la plataforma de lanzamiento desde donde se habían disparado los proyectiles.

Además del lanzamiento de misiles, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre la detección e intercepción de un dron que intentó cruzar la frontera desde territorio libanés.

“Las sirenas en Kfar Yuval y Maayan Baruj sonaron tras la intercepción de un dron lanzado desde el Líbano antes de cruzar a territorio israelí”, indicó el comunicado militar.

El ataque de Hezbollah se produjo en la localidad de Rab Thalatin, dentro de la franja del sur de Líbano ocupada por soldados israelíes, en la llamada “Línea de Defensa Avanzada”, ubicada aproximadamente a diez kilómetros de la frontera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre la detección e intercepción de un dron que intentó cruzar la frontera desde territorio libanés.

Esta presencia militar ha sido un foco de tensión, con el grupo terrorista y sus aliados insistiendo en que la ocupación debe terminar. Hezbollah argumenta que mantiene el “derecho a resistir” la presencia israelí en territorio libanés, y ha reiterado que cualquier intento de permanencia será respondido con más ataques.

El presidente del Parlamento libanés y aliado de Hezbollah, Nabih Berri, advirtió que la resistencia continuará mientras Israel mantenga posiciones militares en el sur.

“Si insisten en quedarse, enfrentarán resistencia, y nuestra historia da cuenta de ello”, afirmó Berri, líder del movimiento chií Amal. El funcionario remarcó que cualquier línea de defensa, ya sea la conocida como “Línea Amarilla” o las zonas demarcadas militarmente, será considerada una “ocupación inaceptable” para los grupos armados libaneses.

Desde la entrada en vigor de la tregua el jueves pasado, las hostilidades no han cesado completamente. El ejército israelí ha mantenido operaciones en el sur del Líbano, para desmantelar la infraestructura utilizada por Hezbollah en áreas residenciales.

Las autoridades libanesas reportaron detonaciones y bombardeos en al menos ocho poblados tras el ataque con misiles, y la demolición de viviendas continúa en más de 58 localidades bajo ocupación militar israelí.

El presidente del Parlamento libanés y aliado de Hezbollah, Nabih Berri, advirtió que la resistencia continuará mientras Israel mantenga posiciones militares en el sur (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo)

La tregua, conseguida tras una mediación de Washington, fue presentada como un avance diplomático para frenar la escalada regional. Sin embargo, la reanudación de la violencia y los constantes incidentes en la frontera ponen en duda la viabilidad del acuerdo.

El conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah se intensificó el 2 de marzo, cuando el grupo abrió fuego en apoyo a Irán en el marco de la guerra regional.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reafirmó que el objetivo de su país es lograr el desarme completo de Hezbollah, tanto por medios militares como diplomáticos.

“Si el gobierno libanés no cumple su compromiso de desarmar a Hezbollah, las Fuerzas de Defensa de Israel lo harán mediante su actividad militar”, sostuvo Katz.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció la dificultad de la tarea y la necesidad de una estrategia a largo plazo.

“El desarme de Hezbollah no se logrará mañana. Requiere esfuerzo sostenido, paciencia y una navegación diplomática inteligente”, dijo.

La continuidad del conflicto en la frontera complica los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos, Irán y otros actores regionales. Pakistán, que ha intentado mediar en las conversaciones, enfrenta obstáculos para incluir en la negociación la campaña militar de Israel contra Hezbollah.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una fotografía de archivo (REUTERS)

Mientras tanto, la población civil en el sur del Líbano y el norte de Israel permanece en estado de alerta ante la posibilidad de una nueva escalada.

El futuro de la tregua resulta incierto, con ambas partes acusándose mutuamente de violar los acuerdos y con el riesgo latente de que los combates se reanuden a gran escala si no se restablece un marco sólido de garantías y supervisión internacional.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)