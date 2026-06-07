No tenía plata para pagar su hotel, escribió la historia más maravillosa de Roland Garros y ganó más dinero que en toda su carrera

Maja Chwalinska llegó a la final de Roland Garros 2026 y se quedó con el segundo puesto (AP Foto/Emma Da Silva)

La historia de Maja Chwalinska en Roland Garros 2026 desafía cualquier guión previsible en el tenis profesional. La tenista polaca llegó a París con recursos limitados, sin un patrocinador que garantizara su estadía, y con la incertidumbre de poder costear siquiera un hotel tras sus primeros partidos. A pesar de estas dificultades económicas, la jugadora alcanzó la final del torneo, sumando ocho victorias consecutivas y dejando una huella imborrable en el certamen.

Durante su paso por la clasificación y los cuadros principales del Grand Slam francés, Chwalinska no solo superó a rivales de mayor ranking, sino que también se sobrepuso a obstáculos personales y profesionales. Su recorrido en París se selló con una derrota en la final ante Mirra Andreeva por 6-3 y 6-2, pero su desempeño la catapultó entre las 30 mejores del mundo y la transformó en la protagonista inesperada de la edición.

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El torneo comenzó para ella de la manera más incierta posible. Chwalinska, ubicada en el puesto 114 del ranking WTA, confesó que necesitaba encontrar un nuevo hotel tras avanzar a los octavos de final, pues no contaba con los fondos necesarios para cubrir sus gastos en la capital francesa. Fue entonces cuando la marca Oshee intervino, ofreciéndole patrocinio y asumiendo el coste de su estadía, ya que el dinero del premio por su actuación en Roland Garros tardaría en hacerse efectivo. Así lo detalló el medio Punto de Break, subrayando el contraste entre su realidad económica y el éxito deportivo que estaba viviendo.

La polaca cayó ante Mirra Andreeva por 6-3 y 6-2 en París (REUTERS/Benoit Tessier)

El avance de la polaca hacia la definición del torneo tiene un valor histórico: se convirtió en la sexta jugadora que, partiendo desde la fase previa, alcanza las semifinales de un Grand Slam en la Era Abierta, y apenas la segunda en lograrlo en Roland Garros. La única antecedente en el certamen parisino era la argentina Nadia Podoroska, quien en 2020 también sorprendió al mundo del tenis al derribar las barreras de la clasificación. Chwalinska, además, comparte una conexión con la ex número uno Iga Swiatek, ya que ambas fueron finalistas del Open de Australia Junior en dobles en 2017.

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El logro personal de Chwalinska va más allá de las cifras y los récords deportivos. La polaca tuvo que hacer frente a una fuerte depresión en 2021, situación que la mantuvo alejada de las canchas durante casi tres años. En París, la propia jugadora relató en conferencia de prensa: “Estaba luchando mucho. Al principio, intenté seguir adelante, pensé que solo necesitaba ser fuerte, dura y continuar entrenando, pero llegó un momento en el que ya ni siquiera podía levantarme de la cama. Honestamente, me sentía sin vida. Supe que necesitaba parar, porque si no, ni siquiera podía vivir”.

Después de meses de incertidumbre, Chwalinska decidió regresar al tenis profesional, aunque en ese momento no tenía claridad sobre si podría recuperar su nivel. “Necesitaba ese descanso y sinceramente no sabía si volvería o no. Después de unos meses, decidí regresar. Necesitaba ordenar algunas cosas en mi cabeza, y volví. Me alegro de haberlo hecho”, declaró la polaca al recordar ese periodo.

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Maja Chwalinska saltó desde el puesto 114 al top 25 en el Roland Garros (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Este regreso tuvo un impacto directo en su carrera profesional. Hasta antes de Roland Garros, Chwalinska había acumulado ganancias de 995.000 dólares en toda su trayectoria. Solo por alcanzar la final del Grand Slam parisino, la polaca embolsará 1.871.000 dólares, una cifra que casi duplica sus ingresos previos y que podría haber ascendido a 3,2 millones en caso de alzarse con el título. A nivel de marcas y estadísticas, la tenista, que hace apenas tres semanas era la número 114 del mundo, ingresará entre las 25 mejores del ranking WTA a partir del próximo lunes.

El recorrido de la jugadora fue relatado con emoción por ella misma, tras concluir el torneo: “Han sido tres semanas inolvidables para mí, un tiempo maravilloso, nunca olvidaré estas tres semanas, eso seguro. Hoy fue muy difícil, Mirra fue mucho mejor jugadora hoy y mereció ganar, pero estoy orgullosa de mi esfuerzo. Obviamente di todo de mí, creo que puedo estar orgullosa de mí misma”, expresó Chwalinska en rueda de prensa.

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Además, Chwalinska reconoció el valor de la experiencia obtenida: “Honestamente, no sentí que estuviera jugando mi mejor tenis, lo cual es un poco raro. Siento que gané mucha confianza porque nunca había jugado realmente contra jugadoras tan bien clasificadas, fue la primera vez que las enfrenté, así que definitivamente gané mucha confianza. Seguiré trabajando duro como ahora, voy a dar todo de mí para continuar y convertirme en una mejor jugadora. Conozco muchísimas grandes jugadoras que están fuera del top 100 y la diferencia es muy pequeña hoy en día, siento que muchas cosas tienen que encajar. Hay muchísimas grandes jugadoras y les deseo lo mejor, espero que mi historia de estos días haya sido inspiradora para ellas, quizá las vea pronto en el top 50”.