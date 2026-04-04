Netflix vs. justicia italiana: declaran ilegales aumentos de tarifas en el país europeo

La justicia italiana dictaminó que los aumentos de suscripción de Netflix en Italia entre 2017 y 2024 son ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia italiana ha determinado que los aumentos en las suscripciones de Netflix en ese país, aplicados entre 2017 y 2024, son ilegales. Esta resolución ordena a la plataforma streaming a reembolsar a los clientes las cantidades cobradas, que en algunos casos pueden llegar a 500 euros.

Netflix ha anunciado que apelará la sentencia, argumentando que las condiciones de sus servicios cumplen con la normativa italiana.

Un portavoz de la compañía indicó a El País que presentarán un recurso contra la decisión judicial: “Nuestros suscriptores están por encima de todo. Nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores y creemos que nuestras condiciones siempre han estado en línea con la normativa y las prácticas italianas”, afirmó.

Netflix anunció que recurrirá la sentencia, alegando que sus condiciones contractuales cumplen la normativa local. REUTERS/Daniel Cole//File Photo

Aumento de precios de Netflix entre 2017 y 2024 en Italia

Entre 2017 y 2024, Netflix aplicó varios aumentos en el costo de sus suscripciones en Italia. Según la asociación de consumidores de dicho país, para el plan premium los incrementos sumaron 8 euros adicionales al mes, mientras que en el plan estándar el aumento total fue de 4 euros mensuales.

Qué dice la justicia italiana de estos aumentos de precios

La justicia italiana, a través de un fallo del tribunal de Roma, ha determinado que las cláusulas que permitieron a Netflix modificar unilateralmente el precio de las suscripciones y otras condiciones contractuales entre 2017 y enero de 2024 son abusivas y, por tanto, nulas.

El tribunal concluye que estos cambios, realizados sin justificación clara en el contrato, no cumplen con el Código de Consumo italiano. Por ello, los suscriptores afectados tienen derecho a una reducción del precio actual de su suscripción, la devolución de las sumas pagadas de más y, en algunos casos, a una posible indemnización por daños y perjuicios.

Entre 2017 y 2024, la plataforma realizó varios incrementos en el precio de sus suscripciones en Italia. REUTERS/Mike Blake/File Photo

La sentencia obliga a Netflix a publicar el fallo en su página web y en medios nacionales, así como a notificar por correo electrónico a los clientes, incluidos los antiguos, sobre su derecho al reembolso.

La sentencia también ofrece a Netflix la opción de reducir el precio de las suscripciones actuales al nivel anterior a los incrementos.

Por ejemplo, un cliente premium que inició su abono en 2017 y paga 19,99 euros podrá acceder al mismo servicio por 11,99 euros, mientras que un usuario del plan estándar, que paga 13,99 euros, debería abonar 9,99 euros, según la asociación de consumidores.

Si Netflix desea mantener los aumentos de precio en el futuro, deberá ofrecer un nuevo contrato que incluya la justificación de los incrementos exigida por la ley. Los usuarios podrán decidir si aceptan las nuevas condiciones o se dan de baja del servicio.

Para mantener futuras subidas, Netflix deberá proponer un nuevo contrato que justifique los aumentos conforme a la ley. REUTERS/Francis Mascarenhas

El tribunal concede a la plataforma un plazo de 90 días para cumplir estas medidas.

Qué dice Netflix sobre la decisión de la justicia italiana

Netflix ha manifestado su desacuerdo con la decisión de la justicia italiana que declara ilegales los aumentos de suscripción aplicados entre 2017 y enero de 2024.

La plataforma informó que presentará un recurso contra la sentencia, argumentando que las condiciones de sus servicios siempre han cumplido con la normativa y las prácticas locales.

La compañía afirmó que prioriza los derechos de sus clientes y defiende que sus contratos siempre han respetado la legislación italiana. REUTERS/Francis Mascarenhas

Un portavoz de Netflix señaló a El País que la empresa prioriza los derechos de sus suscriptores y sostiene que sus contratos han respetado las regulaciones italianas. Mientras avanza el proceso judicial, la compañía mantiene su postura de defensa frente a las acusaciones de la asociación de consumidores.

Movimento Consumatori ha advertido que, si Netflix no procede voluntariamente a reembolsar a sus clientes las cantidades cobradas por los aumentos no autorizados, impulsará una demanda colectiva “para asegurar que todos los usuarios afectados recuperen los importes abonados de forma indebida”.