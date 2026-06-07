Susto en Brasil: le cayó una lámpara en la cabeza mientras disputaba un partido de futsal y siguió jugando

El hecho ocurrió en Brasil y el deportista terminó herido

Un hecho inusual marcó el partido de la Serie Ouro Catarinense de Futsal entre Chapecoense y Sao Lourenco el último viernes en el Gimnasio SER Aurora de Chapecó. Durante el encuentro, un accidente alteró el ritmo del juego: un foco de iluminación cayó desde el techo y golpeó la cabeza del jugador de Chapecoense, Douglinhas, quien debió recibir atención médica inmediata en la cancha.

El incidente ocurrió tras una jugada de alta intensidad. Un remate impactó en la estructura del gimnasio y desprendió una lámpara que terminó cayendo directamente sobre Douglinhas, el ala izquierdo del conjunto local. El jugador permaneció tendido en el suelo mientras los servicios médicos de ambos equipos ingresaron rápidamente para asistirlo.

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La transmisión oficial mostró la reacción del público, que quedó en silencio ante la escena, mientras sus compañeros de equipo pedían rápidamente que ingresen los servicios médicos al darse cuenta de la gravedad de la situación. El futbolista sufrió un corte en el cuero cabelludo, aunque permaneció consciente en todo momento. Los médicos lograron controlar la hemorragia y, tras colocarle un vendaje y un gorro protector, el jugador sorprendió a todos al reincorporarse para seguir en el partido, recibiendo una ovación de los presentes.

El jugador continuó en cancha tras el accidente

Douglinhas se ha consolidado como una pieza relevante en el esquema de la Chapecoense Futsal. Su velocidad y precisión lo han transformado en uno de los principales generadores de juego del equipo, especialmente en momentos de alta presión. Horas más tarde, el club informó que el jugador fue evaluado nuevamente tras el partido y se encuentra fuera de peligro.

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El partido prosiguió tras el incidente y finalizó con victoria para Sao Lourenco por 5-2, resultado que intensifica la lucha por el liderazgo en la competición regional. Los tantos de Chapecoense fueron obra de Gabriel y Vico, mientras que para el visitante marcaron Gabriel Rosa, Vico en tres ocasiones y el portero Serjao.

“El resultado es parte del camino. Pero la dedicación en la cancha y el apoyo de las gradas siguen siendo nuestra fuerza para seguir luchando partido tras partido. Nuestro agradecimiento a todos los aficionados que estuvieron presentes, animando y creyendo hasta el último minuto. Permanecemos unidos, porque nuestra historia se construye juntos”, escribió el club en su cuenta de Instagram, por donde también anunciaron el estado de salud de su futbolista.

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El episodio se difundió rápidamente en redes sociales debido a la insólita naturaleza del accidente y la rápida recuperación del deportista. El video del momento recorrió distintas plataformas, generando reacciones de asombro y alivio entre seguidores del futsal.

La dirigencia del departamento de futsal de la Chapecoense, encabezada por Clayton Tressoldi, busca fortalecer el plantel con deportistas de carácter como Douglinhas. En torneos recientes, el jugador demostró su aporte goleador y su capacidad para asistir en jugadas decisivas, como sucedió en la última Copa Santa Catarina, donde contribuyó con un gol y una asistencia en la victoria ante Maravilha Futsal. En lo deportivo, el club de Chapecó aspira a consolidar su protagonismo en la escena del fútbol sala de la región.

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