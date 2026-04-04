Cómo ver anime gratis y seguro: por qué evitar hacerlo en XuperTV

Crunchyroll es una plataforma segura para ver anime mediante suscripción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una plataforma segura streaming para ver anime a través de una suscripción denominada Crunchyroll. Esta última característica desmotiva a uno que otro usuario que termina optando sitios como Xuper TV o Magis TV.

En primer lugar, esta práctica es peligrosa dado que dichos sitios distribuyen contenido pirata lo que expone tu información y dispositivos. Ante este escenario, puedes acudir a una prueba gratuita de siete días que ofrece la plataforma mencionada anteriormente.

Cómo ver anime gratis

Crunchyroll cuenta con dos planes a los que puedes acceder gratis por un tiempo de prueba.

Ofrece dos planes con acceso gratuito durante el periodo de prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan Fan ofrece visualización sin anuncios, acceso completo al catálogo de Crunchyroll, disponibilidad de nuevos episodios poco después de su transmisión en Japón y la posibilidad de reproducir en streaming en un solo dispositivo a la vez, además de contenido sin conexión.

Por su parte, el plan Mega Fan también elimina los anuncios, brinda acceso completo al catálogo y a estrenos recientes, pero permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente. Además, incluye acceso sin conexión y la opción de ingresar a Crunchyroll Game Vault.

Por qué no ver anime en Xuper TV y Magis TV

Ver anime en Xuper TV, Magis TV o cualquier otro contenido a través de plataformas no autorizadas no es recomendable, ya que estos servicios fueron objeto de una medida judicial en Argentina.

La justicia ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin la autorización de los titulares de derechos de autor.

El acceso a anime en Xuper TV y Magis TV no es recomendable, ya que la justicia argentina ordenó su bloqueo.

La orden, firmada por el juez Esteban Rossignoli luego de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Como parte de la implementación de la medida, plataformas como Amazon Fire TV también bloquearon por completo estas aplicaciones para restringir el acceso a contenido protegido.

El nuevo sistema de bloqueo identifica aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), entidad internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Cuando se detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema advierte al usuario y la desactiva automáticamente.

El uso de plataformas de streaming no autorizadas, además, implica riesgos de seguridad. Utilizar aplicaciones como Xuper TV y Magis TV suele requerir la descarga de archivos de instalación (APK), un procedimiento que incrementa la exposición a amenazas digitales.

Las plataformas no autorizadas presentan riesgos de seguridad para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET reveló que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional y pueden ser aprovechados con fines maliciosos. Por este motivo, ESET las clasifica como aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

Entre los permisos requeridos por Magis TV se encuentran:

El acceso a tareas en ejecución del dispositivo (android.permission.GETTASKS).

La capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos extraíbles (android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS).

La publicación de notificaciones (android.permission.POSTNOTIFICATIONS),lo que habilita el envío de spam o intentos de phishing.

Un riesgo adicional es la utilización de set-top boxes modificados, que pueden infectar el televisor, facilitar el robo de datos y permitir el acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

Según ESET, estas aplicaciones solicitan permisos invasivos y peligrosos que no son habituales en servicios de streaming legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David González Cuautle, investigador de ESET, explicó:

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

Qué otras alternativas seguras y de pago hay para ver anime

Existen opciones legales de pago para ver anime, como Netflix y Amazon Prime Video, que ofrecen catálogos amplios, estrenos simultáneos y aplicaciones seguras para diversos dispositivos.