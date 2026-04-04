Tecno

Cómo ver anime gratis y seguro: por qué evitar hacerlo en XuperTV

Crunchyroll es una plataforma en la que puedes acceder animes populares como My Hero Academia, Saga of Tanya the Evil o One Piece

Guardar
Una persona sentada en un sofá gris viendo una batalla de anime en un televisor grande. Hay aperitivos y un mando a distancia en la mesa. La persona sonríe y sostiene una taza.
Crunchyroll es una plataforma segura para ver anime mediante suscripción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una plataforma segura streaming para ver anime a través de una suscripción denominada Crunchyroll. Esta última característica desmotiva a uno que otro usuario que termina optando sitios como Xuper TV o Magis TV.

En primer lugar, esta práctica es peligrosa dado que dichos sitios distribuyen contenido pirata lo que expone tu información y dispositivos. Ante este escenario, puedes acudir a una prueba gratuita de siete días que ofrece la plataforma mencionada anteriormente.

Cómo ver anime gratis

Crunchyroll cuenta con dos planes a los que puedes acceder gratis por un tiempo de prueba.

Un joven con sudadera y auriculares en un sofá mira una televisión que muestra anime. Hay una mesa con snacks y estanterías con manga. Un gato duerme.
Ofrece dos planes con acceso gratuito durante el periodo de prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan Fan ofrece visualización sin anuncios, acceso completo al catálogo de Crunchyroll, disponibilidad de nuevos episodios poco después de su transmisión en Japón y la posibilidad de reproducir en streaming en un solo dispositivo a la vez, además de contenido sin conexión.

Por su parte, el plan Mega Fan también elimina los anuncios, brinda acceso completo al catálogo y a estrenos recientes, pero permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente. Además, incluye acceso sin conexión y la opción de ingresar a Crunchyroll Game Vault.

Por qué no ver anime en Xuper TV y Magis TV

Ver anime en Xuper TV, Magis TV o cualquier otro contenido a través de plataformas no autorizadas no es recomendable, ya que estos servicios fueron objeto de una medida judicial en Argentina.

La justicia ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin la autorización de los titulares de derechos de autor.

La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
El acceso a anime en Xuper TV y Magis TV no es recomendable, ya que la justicia argentina ordenó su bloqueo.

La orden, firmada por el juez Esteban Rossignoli luego de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Como parte de la implementación de la medida, plataformas como Amazon Fire TV también bloquearon por completo estas aplicaciones para restringir el acceso a contenido protegido.

El nuevo sistema de bloqueo identifica aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), entidad internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Cuando se detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema advierte al usuario y la desactiva automáticamente.

El uso de plataformas de streaming no autorizadas, además, implica riesgos de seguridad. Utilizar aplicaciones como Xuper TV y Magis TV suele requerir la descarga de archivos de instalación (APK), un procedimiento que incrementa la exposición a amenazas digitales.

Una persona de espaldas sentada frente a tres monitores en una habitación oscura; las pantallas muestran códigos, una advertencia de "ACCESS DENIED" y símbolos de dólar.
Las plataformas no autorizadas presentan riesgos de seguridad para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis realizado por la empresa de ciberseguridad ESET reveló que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional y pueden ser aprovechados con fines maliciosos. Por este motivo, ESET las clasifica como aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

Entre los permisos requeridos por Magis TV se encuentran:

  • El acceso a tareas en ejecución del dispositivo (android.permission.GETTASKS).
  • La capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos extraíbles (android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS).
  • La publicación de notificaciones (android.permission.POSTNOTIFICATIONS),lo que habilita el envío de spam o intentos de phishing.

Un riesgo adicional es la utilización de set-top boxes modificados, que pueden infectar el televisor, facilitar el robo de datos y permitir el acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

Primer plano de una mano artificial, estilizada con líneas de luz y circuitos, presionando una tecla en un teclado de laptop. La pantalla de la laptop muestra código, una base de datos y un símbolo de advertencia amarillo.
Según ESET, estas aplicaciones solicitan permisos invasivos y peligrosos que no son habituales en servicios de streaming legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David González Cuautle, investigador de ESET, explicó:

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

Qué otras alternativas seguras y de pago hay para ver anime

Existen opciones legales de pago para ver anime, como Netflix y Amazon Prime Video, que ofrecen catálogos amplios, estrenos simultáneos y aplicaciones seguras para diversos dispositivos.

Temas Relacionados

AnimeCrunchyrollGratisXuperTVMagisTVTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al celular se alargue innecesariamente

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, según un estudio

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA

Gemini explica que, para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, buscar información en Google ha dejado de ser la primera opción

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA
DEPORTES
El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas