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Panamá debe fortalecer su liderazgo marítimo con visión de futuro, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Miembros del gremio acompañaron al presidente Mulino en su reciente gira a Grecia

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El sector privado asegura que le corresponde dar seguimiento, abrir puertas y conectar empresas para contribuir al desarrollo económico del país.
El sector privado asegura que le corresponde dar seguimiento, abrir puertas y conectar empresas para contribuir al desarrollo económico del país.

La ventaja que tiene Panamá, debido a su posición geográfica, debe gestionarse, defenderse y proyectarse con visión de futuro, puntualiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Para ello, el organismo empresarial indica que lo anterior se logra mediante la continuidad natural de una agenda país, “que busca convertir nuestra conectividad en inversión, empleo y crecimiento”.

El futuro del país, según el gremio, está en integrar como una sola plataforma internacional de servicios las operaciones del Canal de Panamá con los puertos, el registro marítimo, la logística, zonas francas, infraestructura y bunkering.

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Esto, al referirse a la reciente gira que sus miembros realizaron a Grecia acompañando a una numerosa delegación panameña al país Helénico, que encabezó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Antes del viaje, la Cámara había dicho en su mensaje dominical que “Panamá debe consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta: con mayor cumplimiento, supervisión técnica, registro digitalizado, seguridad jurídica y liderazgo en la descarbonización de la flota marítima”.

Panamá está llamado a consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta, afirma la Cámara de Comercio.(AP Foto/Matías Delacroix, archivo)
Panamá está llamado a consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta, afirma la Cámara de Comercio.(AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

De regreso al país, su mensaje reitera que “como sector privado, nos corresponde dar seguimiento, abrir puertas, conectar empresas e impulsar encuentros entre empresarios”.

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Agrega que a la exposición Posidonia 2026, realizada en Grecia, “Panamá no llegó de manera tímida. Llegó con liderazgo, con autoridades al frente y con una agenda orientada a fortalecer la confianza, abrir puertas y proyectar al país ante actores decisivos del sector naviero internacional”.

La exposición se ha convertido en el principal punto de encuentro del sector marítimo, donde participan más de 2 mil expositores del mundo naviero internacional, más de 100 empresas privadas y del sector gubernamental, astilleros, armadores y proveedores tecnológicos, entre otros, informó anteriormente una nota de prensa de la presidencia panameña.

El mensaje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, firmado por su presidente Aurelio Barría Pino, sostiene que “Panamá llegó con una representación de alto nivel, coherente con la importancia del sector marítimo para nuestro desarrollo”.

Aduce que la presencia del presidente, de ministros de Estado y de representantes de la Autoridad Marítima de Panamá, entre otras autoridades, “dejó en claro que el país entiende el valor estratégico de su marina mercante, de su registro y de su clúster logístico.

Empresarios apuestan a que Panamá esté en el centro de las discusiones sobre los retos del sector marítimo global. (Cortesía)
Empresarios apuestan a que Panamá esté en el centro de las discusiones sobre los retos del sector marítimo global. (Cortesía)

La relación entre Grecia y Panamá “no es nueva ni circunstancial”, para la Cámara es “histórica, estratégica y profundamente complementaria. Grecia es el mayor armador del mundo y Panamá es el principal registro de buques. La flota griega representa cerca del 6% del total de naves que llevan nuestra bandera. Esa confianza debe cuidarse, modernizarse y ampliarse”.

Grecia controla una de las industrias más influyentes del planeta, sus armadores manejan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global, con un total de 5.543 barcos.

Los retos del sector marítimo global, siempre de acuerdo con el mensaje de los empresarios, fueron planteados con claridad, seguridad de las rutas marítimas, resiliencia ante la coyuntura internacional, estandarización de normas, transformación digital, transición viable hacia combustibles renovables e inversión en la gente de mar. Panamá debe estar en el centro de esa conversación, aducen.

Nuestro registro, apunta, está llamado a consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta, con fuerte cumplimiento, supervisión técnica, procesos digitalizados, seguridad jurídica y liderazgo en descarbonización. Afirma que Panamá salió fortalecido de Posidonia 2026.

“Ahora corresponde transformar esa presencia en más confianza, más alianzas y más oportunidades concretas para nuestro país”, sentencia la organización de los empresarios panameños.

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