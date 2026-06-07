Autoridades guatemaltecas frenan el ingreso ilegal de 4,423 municiones y ocho armas en Izabal

La Aduana Santo Tomás de Castilla detectó en Izabal un cargamento de armas oculto en un contenedor procedente de Miami, Estados Unidos. (Foto: Ministerio de Gobernación)

Un operativo realizado en la Aduana Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal, concluyó con la detección de un cargamento de armas oculto en un contenedor proveniente de Miami, Estados Unidos. La acción se llevó a cabo mediante la coordinación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Gobernación, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) y el Ejército de Guatemala, quienes identificaron e incautaron armamento y municiones que pretendían ingresar al país sin cumplir con los permisos y controles legales requeridos, de acuerdo con información compartida por TN23.

El hallazgo se logró a través de procedimientos de gestión de riesgo y el uso de tecnología de inspección no intrusiva (Rayos X), herramientas utilizadas para examinar las encomiendas que llegan a la terminal portuaria. La revisión se realizó en el carril 20 de la bodega 9, donde el personal inspeccionó el contenedor identificado con el prefijo SMLU8511468 y localizó el arsenal oculto entre la carga.

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El decomiso en Santo Tomás de Castilla también incluyó siete cargadores y 4.423 municiones de calibres 5.56 milímetros, .22 y 9 milímetros. (Foto: Ministerio de Gobernación)

El decomiso incluyó cuatro fusiles tipo AR-15, un rifle y tres pistolas de fabricación estadounidense y austriaca. Además, se incautaron siete cargadores y 4.423 municiones de calibres 5.56 milímetros, .22 y 9 milímetros. Según la normativa vigente, estos artículos requieren autorizaciones previas y controles específicos para su ingreso y manejo en el país, condiciones que no se cumplían en este caso.

Las autoridades indicaron que esta acción evitó que las armas y municiones fueran distribuidas a estructuras criminales en Guatemala. El material decomisado quedó bajo resguardo institucional y se iniciaron investigaciones para determinar el destino final del armamento e identificar a los posibles responsables de su ingreso.

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Medidas de control y acciones en la terminal portuaria

La SAT informó que este resultado es consecuencia del fortalecimiento de mecanismos tecnológicos, operativos y de gestión de riesgo. La entidad señaló que continuará reforzando la vigilancia en las terminales portuarias para reducir la evasión de controles y proteger la seguridad y el comercio autorizado.

En lo que va del año, en la aduana de Santo Tomás de Castilla se han confiscado 130 armas y 20 mil municiones que intentaban ser ingresadas de manera ilegal a Guatemala, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación. Estas cifras reflejan el alcance de las acciones interinstitucionales para combatir el tráfico no autorizado de armamento y municiones a través de puertos y fronteras.

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Las autoridades de Guatemala indicaron que la incautación evitó la posible distribución de armas y municiones a estructuras criminales. (Foto: Ministerio de Gobernación)

El uso de Rayos X, junto con los sistemas de gestión de riesgo y la cooperación interinstitucional, ha permitido identificar cargamentos irregulares y responder a nuevas modalidades de contrabando que impactan la legislación nacional.

El operativo evidencia el enfoque de las instituciones hacia el control de mercancías sujetas a regulación y la aplicación de medidas para prevenir el tráfico no autorizado de armas de fuego. Las investigaciones para precisar el origen, destino y uso del arsenal continúan, mientras que los objetos incautados permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.

Las entidades participantes señalaron la importancia de la coordinación interinstitucional y el empleo de tecnología para fortalecer los controles en la actividad portuaria y reducir el ingreso no autorizado de armamento al país.

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