Esta aplicación te deja ver gratis la F1 con datos ocultos que solo saben los pilotos y equipos

F1 Replay Timing permite a los fanáticos de la Fórmula 1 acceder a datos técnicos y visualizaciones interactivas de las carreras en tiempo real. (REUTERS/Go Nakamura)

La forma en la que los fanáticos pueden vivir una carrera de Fórmula 1 está cambiando gracias a F1 Replay Timing, una herramienta gratuita y de código abierto que pone al alcance de cualquier usuario datos avanzados y funciones técnicas hasta ahora reservadas a plataformas oficiales o entornos profesionales.

Este desarrollo, disponible en GitHub y alimentado por los datos de FastF1, permite acceder a información técnica y visualizaciones interactivas que transforman la manera de entender y analizar cada competencia.

Qué es F1 Replay Timing y cómo surgió

F1 Replay Timing nació como una solución para quienes no pueden ver las carreras en directo y desean acceder a la información completa y con la posibilidad de sincronizar los datos con la transmisión grabada.

El creador, motivado por la necesidad de evitar adelantos indeseados y disfrutar de estadísticas en tiempo real, diseñó el software para que cualquiera pueda visualizar las carreras a su propio ritmo y con control total sobre la presentación de los datos.

El sistema ofrece mapas interactivos del circuito que muestran la posición exacta de cada monoplaza y las distancias entre pilotos a lo largo de la carrera.

El sistema es completamente autoinstalable y autoalojado (self-hosted), lo que significa que cada usuario puede ejecutarlo en su propio equipo. Para facilitar la instalación, utiliza Docker, una plataforma que simplifica la puesta en marcha de aplicaciones complejas, y no requiere conocimientos avanzados más allá de lo básico para quien esté acostumbrado a usar tecnología.

Cuáles son los datos disponibles para disfrutar de la F1

Lo primero que llama la atención al iniciar F1 Replay Timing es su interfaz principal, centrada en un mapa interactivo del circuito que muestra en tiempo real la posición exacta de cada monoplaza.

Este mapa, que se actualiza constantemente, permite visualizar de manera directa los espacios y distancias entre pilotos, algo que en la transmisión tradicional se limita a una tabla de intervalos.

A un costado del mapa aparece la denominada torre de tiempos, que reproduce la habitual columna de posiciones, pero enriquecida con datos adicionales: tipo de neumáticos, número de paradas en boxes, intervalos exactos, historial de llantas y detalles actualizados de cada piloto.

La herramienta F1 Replay Timing se encuentra disponible de forma gratuita y de código abierto en GitHub, facilitando su descarga e instalación para cualquier usuario.

Todo esto permanece sincronizado con lo que ocurre en la pista, de modo que incluso quienes se inician en la Fórmula 1 pueden comprender cómo una estrategia de boxes puede modificar el destino de una posición en segundos.

Una función destacada es la predicción de posiciones tras una parada en boxes. Gracias a los algoritmos incorporados, la herramienta estima en tiempo real dónde se reincorporaría un piloto si decide entrar a pits, calculando el resultado tanto en condiciones de bandera verde, auto de seguridad o Virtual Safety Car. Esto permite anticipar jugadas estratégicas y entender el impacto de cada decisión.

El usuario puede alternar entre diferentes tipos de visualización, activar o desactivar estadísticas específicas y hasta utilizar una función de sincronización automática con la transmisión televisiva: basta con tomar una foto de la torre de tiempos de la TV para que la app ajuste el punto de datos y la experiencia quede perfectamente alineada con el video.

Uno de los aspectos más singulares de F1 Replay Timing es el acceso a telemetría individualizada para cada piloto. Esto incluye velocidad exacta en cada tramo, fuerza de frenado, revoluciones del motor, marcha utilizada, aceleración y niveles de acelerador.

Este nivel de detalle, reservado tradicionalmente a ingenieros y equipos, permite a cualquier aficionado analizar patrones de conducción, comparativas de ritmo y diferencias técnicas que suelen pasar desapercibidas en la televisión.

F1 Replay Timing destaca por ofrecer acceso a telemetría individualizada, permitiendo analizar velocidad, aceleración, frenadas y rendimiento mecánico de cada piloto en la pista. (REUTERS/Go Nakamura)

Diferencias respecto a la transmisión oficial

La experiencia que propone F1 Replay Timing difiere radicalmente de la que ofrece la televisión tradicional o incluso plataformas comerciales como F1TV. En la transmisión oficial, el espectador depende de la selección de cámaras, las repeticiones y los datos que el director decide mostrar.

Muchas veces, la información técnica se reduce a gráficos básicos y la comprensión profunda del desarrollo estratégico queda limitada.

En cambio, con esta herramienta el usuario tiene control total sobre qué datos analizar, cómo visualizarlos y en qué momento hacerlo. Las distancias, estrategias y dinámicas de carrera dejan de ser cifras abstractas para convertirse en elementos visuales, manipulables y fáciles de comparar.

Hay que tener en cuenta que F1 Replay Timing es un desarrollo no oficial, independiente de las empresas propietarias de los derechos comerciales de la Fórmula 1.

El creador aclara que no existe ninguna vinculación con la organización ni con marcas registradas como F1, FIA Formula One World Championship o Grand Prix. La herramienta se alimenta de datos abiertos proporcionados por el proyecto FastF1 y está orientada exclusivamente al análisis y visualización, sin retransmitir video ni manipular contenido protegido por derechos de autor.

Además, el proyecto funciona bajo licencia de software libre, está disponible de forma gratuita y su código puede ser examinado, modificado o desplegado por cualquier usuario con conocimientos básicos de informática.