Sociedad

El Episcopado envió un saludo por el Día del Periodista: la prensa debe ser “un instrumento de encuentro”

La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado por el 7 de junio, con un llamado a escuchar, dialogar y tender puentes

Guardar
Google icon
Acuarela de manos de una periodista. Sostiene dos micrófonos y escribe en un cuaderno. Fondo aguamarina. Ilustración.
La Conferencia Episcopal Argentina reconoce el rol social de los periodistas en el Día del Periodista (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día del Periodista, que se celebra hoy en el país, la Conferencia Episcopal Argentina envió un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales de la comunicación, al resaltar la importancia de su tarea para la sociedad.

Con motivo de la celebración, el organismo que agrupa a las autoridades de la Iglesia en el país emitió un comunicado, firmado por el obispo auxiliar de San Isidro y Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, y el sacerdote Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa.

PUBLICIDAD

La Iglesia alentó a los periodistas a promover “una cultura capaz de escuchar, dialogar y tender puentes entre las personas” y destacó la necesidad de realizar una labor “responsable y comprometida”. Subrayó, además, que el periodismo debe ser “un instrumento de encuentro y no de división”, en línea con lo expresado por el Papa León XIV.

Documento oficial blanco de la Conferencia Episcopal Argentina con su logo y nombre. Presenta un "Mensaje para el Día del Periodista 2026", fechado en Buenos Aires
El mensaje del episcopado subraya que el periodismo debe aportar al encuentro y no a la división

También los obispos recordaron con gratitud a quienes murieron “dejaron una huella fecunda en el ejercicio de su vocación”. “Pedimos al Señor que fortalezca a todos los periodistas en su misión cotidiana, para que, con responsabilidad, honestidad y esperanza, sigan siendo servidores de la verdad y del bien común".

PUBLICIDAD

El mensaje concluyó solicitando la protección de Nuestra Señora de Luján para quienes ejercen esta profesión.

Argentina conmemora este domingo, como cada 7 de junio, el Día del Periodista en un contexto marcado por denuncias de hostigamiento, ataques en redes sociales y una creciente precarización laboral. Esta fecha hace referencia a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810, poco después de la Revolución de Mayo, hito que inauguró el proceso de independencia nacional.

El secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro, uno de los firmantes del saludo
El secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro, uno de los firmantes del saludo

Durante el último año, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron sobre un deterioro de la libertad de expresión en este último período de gobiernoOPEA registró 278 ataques contra la libertad de expresión durante 2025, la cifra más alta desde el inicio de su monitoreo en 2008, y atribuyó al Gobierno el 85 % de los casos de “discurso estigmatizante” contra periodistas.

En respuesta a este escenario, ADEPA lanzó una campaña dirigida a la sociedad y al poder político bajo el mensaje: “No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque nos agredan, tampoco vamos a hacerlo para que nos aplaudan”.

Temas Relacionados

Día del PeriodistaConferencia Episcopal ArgentinaEpiscopadoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La despedida del Indio Solari: una fila interminable que sólo puede dejar de llorar cuando se pone a cantar

Telas negras, una pantalla con su nombre y un cajón que vuelve irrefutable la ausencia del ídolo forman parte del escenario principal del velorio en Villa Domínico. Afuera, la cola cruza Sarandí y nadie sabe hasta dónde crecerá. La música sostiene lo que se rompe

La despedida del Indio Solari: una fila interminable que sólo puede dejar de llorar cuando se pone a cantar

Violento ataque de la barra brava de San Miguel: cinco policías heridos

Uno de los efectivos debió ser operado. El episodio terminó con móviles y comercios dañados. Cómo y por qué comenzó la agresión

Violento ataque de la barra brava de San Miguel: cinco policías heridos

La muerte del Indio Solari, en vivo: cientos de miles de personas despiden al ídolo y la fila llega casi a CABA

La última misa, que estaba programada para las 11, comenzó a las 10 en el Microestadio Gatica -ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda- debido a los miles de fanáticos que hacen cola para despedir al artista. Muchos pasaron la noche en el lugar, en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile. Cómo llegar al lugar y cómo es el operativo de seguridad organizado por la provincia de Buenos Aires

La muerte del Indio Solari, en vivo: cientos de miles de personas despiden al ídolo y la fila llega casi a CABA

Las 80 mejores fotos del último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos se congregan en Avellaneda

Tras la vigilia nocturna que los seguidores del músico montaron en los alrededores del predio municipal, los organizadores decidieron abrir las puertas del velatorio una hora antes de lo previsto

Las 80 mejores fotos del último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos se congregan en Avellaneda

La muerte del Indio Solari: citarán a declarar como testigo a la médica que lo trataba por el párkinson

El fiscal Lucio Rivero espera estudios complementarios y tomar declaración a los familiares del músico que encontraron el cuerpo en la pileta para cerrar la causa

La muerte del Indio Solari: citarán a declarar como testigo a la médica que lo trataba por el párkinson

DEPORTES

Escándalo en la F2 tras el violento grito de un ingeniero a un piloto brasileño que desató un debate: “¿Por qué fuiste tan lento?"

Escándalo en la F2 tras el violento grito de un ingeniero a un piloto brasileño que desató un debate: “¿Por qué fuiste tan lento?"

Preocupación por la salud de Christian Eriksen: volvió a desplomarse en un partido y se suspendió el amistoso Dinamarca-Ucrania

El problema con el asfalto levantado que causó choques, abandonos y una bandera roja en el GP de Mónaco de la Fórmula 1

El exabrupto de Colapinto por la radio durante el GP de Mónaco: del enojo por la sanción al “me pegaron por todos lados”

Alexander Zverev venció a Flavio Cobolli en una final épica en Roland Garros y logró el primer Grand Slam de su carrera

TELESHOW

Gaspar Benegas, cantante de Los Fundamentalistas, se quebró al hablar del Indio: “Lo voy a recordar siempre”

Gaspar Benegas, cantante de Los Fundamentalistas, se quebró al hablar del Indio: “Lo voy a recordar siempre”

El fin de semana de Wanda sin sus hijas: juegos con su sobrino Viggo, risas en familia y el amor de Martín Migueles

La profunda desolación de Juana Molina a pocos días de la muerte de su mamá Chunchuna Villafañe: “Lamenté haberme ido”

El exigente entrenamiento de Emilia Mernes antes de su próxima gira: “El camino fácil es para los mediocres”

Un setlist de despedida: estas fueron las canciones que cantaron Los Fundamentalistas en homenaje al Indio

INFOBAE AMÉRICA

Crece la tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra el norte de Israel

Crece la tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra el norte de Israel

Casi 100 artistas amenazan con demandar a la Bienal de Venecia

Cuidar, aliviar y acompañar: el rol clave de los cuidados paliativos

Autoridades guatemaltecas frenan el ingreso ilegal de 4,423 municiones y ocho armas en Izabal

Panamá debe fortalecer su liderazgo marítimo con visión de futuro, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura