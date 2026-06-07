El Episcopado envió un saludo por el Día del Periodista: la prensa debe ser “un instrumento de encuentro”

La Conferencia Episcopal Argentina reconoce el rol social de los periodistas en el Día del Periodista (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día del Periodista, que se celebra hoy en el país, la Conferencia Episcopal Argentina envió un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales de la comunicación, al resaltar la importancia de su tarea para la sociedad.

Con motivo de la celebración, el organismo que agrupa a las autoridades de la Iglesia en el país emitió un comunicado, firmado por el obispo auxiliar de San Isidro y Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, y el sacerdote Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa.

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La Iglesia alentó a los periodistas a promover “una cultura capaz de escuchar, dialogar y tender puentes entre las personas” y destacó la necesidad de realizar una labor “responsable y comprometida”. Subrayó, además, que el periodismo debe ser “un instrumento de encuentro y no de división”, en línea con lo expresado por el Papa León XIV.

El mensaje del episcopado subraya que el periodismo debe aportar al encuentro y no a la división

También los obispos recordaron con gratitud a quienes murieron “dejaron una huella fecunda en el ejercicio de su vocación”. “Pedimos al Señor que fortalezca a todos los periodistas en su misión cotidiana, para que, con responsabilidad, honestidad y esperanza, sigan siendo servidores de la verdad y del bien común".

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El mensaje concluyó solicitando la protección de Nuestra Señora de Luján para quienes ejercen esta profesión.

Argentina conmemora este domingo, como cada 7 de junio, el Día del Periodista en un contexto marcado por denuncias de hostigamiento, ataques en redes sociales y una creciente precarización laboral. Esta fecha hace referencia a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810, poco después de la Revolución de Mayo, hito que inauguró el proceso de independencia nacional.

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El secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro, uno de los firmantes del saludo

Durante el último año, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron sobre un deterioro de la libertad de expresión en este último período de gobiernoOPEA registró 278 ataques contra la libertad de expresión durante 2025, la cifra más alta desde el inicio de su monitoreo en 2008, y atribuyó al Gobierno el 85 % de los casos de “discurso estigmatizante” contra periodistas.

En respuesta a este escenario, ADEPA lanzó una campaña dirigida a la sociedad y al poder político bajo el mensaje: “No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque nos agredan, tampoco vamos a hacerlo para que nos aplaudan”.

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