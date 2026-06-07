Un informe destacó el “muy buen balance cambiario” del primer cuatrimestre del año

Una ilustración que muestra el desequilibrio entre la oferta de dólares proveniente de exportaciones agrícolas y energéticas y la demanda generada por el Banco Central y los "dólares del colchón" en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación del balance cambiario del primer cuatrimestre de 2026 por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue analizada por la consultora Quantum Finanzas que destacó el “muy buen balance cambiario” de Argentina en el período, con movimientos que, proyectados, indican que 2026 terminaría siendo un mejor año que 2025 en materia de divisas.

En cuanto a la cuenta corriente del balance de pagos, el informe de Quantum destaca que quedó prácticamente equilibrada, gracias al mejor resultado comercial. “El superávit de bienes por USD 8.656 millones, con una mejora anual de USD 6.604 millones, por más exportaciones –en precios y en cantidades– y menos importaciones. En el mismo período de 2025, la cuenta corriente registró un déficit de USD 4.656 millones”, dice la firma.

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El superávit comercial se compensó con mayores pagos de intereses de la deuda, respecto de la cual hubo pagos netos por USD 4.304 millones, USD 1.803 millones más que el año pasado, “principalmente del sector público por la estructura creciente de los cupones de los Bonos Globales y los intereses del Bopreal 2026. También con pagos de utilidades y dividendos por USD 1.357 millones, transferencias que estuvieron vedadas durante 2025”, destaca Quantum.

El año pasado fue clave el giro de USD 12.000 millones del FMI de abril 2025

En tanto, la cuenta capital y financiera fue superavitaria en USD 1.252 millones, contra un superávit de USD 7.544 millones en el mismo período del año pasado.

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No obstante, Quantum introdujo una aclaración: “En abril de 2025 se registró el primer desembolso del actual programa con el FMI por USD 12.000 millones. Si esa transferencia se excluye de la cuenta, la reducción del superávit que muestra la contabilización del BCRA se transforma en una mejora del resultado de USD 1.665 millones en la comparación de los respectivos cuatrimestres”.

Inversión extranjera y dolarización

Por otra parte, el superávit de la cuenta capital por inversión extranjera, créditos y emisión de bonos de empresas y provincias casi se duplicó, al pasar de USD 6.282 millones a USD 12.322 millones. Y la “formación de activos externos”, principalmente para “atesoramiento” (dólares al colchón) de las personas humanas fue de USD 9.006 millones, a un ritmo mensual de USD 2.250 millones, en comparación con USD 1.490 millones en igual lapso de 2025. Quantum recordó que a mediados de 2025, con la firma del programa con el FMI, se eliminó el cepo a las operaciones de personas a través del mercado libre de cambios.

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A mediados de 2025, con la firma del programa con el FMI, se eliminó el cepo a las operaciones de personas a través del mercado libre de cambios (Quantum)

Esa fuente de absorción de dólares se intensificó con el ruido electoral y, en particular, tras el triunfo del peronismo en septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, y se tranquilizó con el apoyo financiero de Estados Unidos y el resultado a favor de La Libertad Avanza en octubre. Pero los datos de 2026 siguen mostrando un proceso de dolarización significativo: USD 9.000 millones en un cuatrimestre implican, de mantenerse el ritmo, USD 27.000 millones en el año, no mucho menos que los USD 32.000 millones registrados el año pasado.

El saldo de todos esos movimientos, explica el informe de Quantum, fue una acumulación de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina de USD 2.392 millones hasta abril, a lo que se sumó la revaluación de los activos de reserva (oro y otras monedas) medidas en dólares, dando un aumento total de reservas internacionales de USD 3.421 millones.

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Perspectivas para el resto del año

Hacia adelante, el informe proyectó un mejoramiento adicional de la balanza comercial “en función del aumento esperado de las exportaciones, tanto agrícolas como las de petróleo, gas y minería”. Ese impulso, sostuvo la consultora, “aun compensado con aumentos de importaciones por mayor nivel de actividad, hacen previsible un mejor resultado de la cuenta corriente”.

el informe apunta a un mejoramiento adicional de la balanza comercial “en función del aumento esperado de las exportaciones, tanto agrícolas como las de petróleo, gas y minería” (Foto: EFE)

Sobre la capacidad de acumulación de reservas, también incidirán el ritmo de liquidación de las divisas de los mayores flujos exportados y las asociadas al financiamiento del sector privado -observado y por venir- y de cómo evolucione la demanda de divisas para atesoramiento del sector privado, que -reconoce Quantum- siguió siendo elevada.

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Mantener condiciones para el financiamiento de mediano plazo de empresas en el mercado internacional de capitales y el ingreso de capitales vía inversión directa son condiciones necesarias para una cuenta capital privada positiva (Quantum)

En ese contexto, la consultora concluyó: “mantener condiciones para el financiamiento de mediano plazo de empresas en el mercado internacional de capitales y el ingreso de capitales vía inversión directa son condiciones necesarias para una cuenta capital privada positiva que favorezca la continuidad del proceso de acumulación de reservas”.