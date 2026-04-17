Qué adaptadores necesitas para conectar VGA a HDMI o viceversa

Los adaptadores VGA a HDMI permiten usar monitores antiguos con equipos modernos y viceversa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad entre dispositivos de distintas generaciones es una necesidad frecuente tanto en entornos domésticos como profesionales. Una de las combinaciones más habituales consiste en conectar equipos con salidas VGA a pantallas con entradas HDMI, o a la inversa. Estos casos requieren adaptadores específicos, ya que ambas interfaces utilizan tecnologías de transmisión de video distintas.

Adaptadores de vídeo: por qué son necesarios

Los adaptadores de vídeo permiten conectar dispositivos que no comparten el mismo tipo de puerto. VGA y HDMI representan dos estándares con diferencias fundamentales, tanto en la forma física del conector como en la manera en que transmiten la señal de video.

VGA es una interfaz analógica, utilizada durante décadas en computadoras y monitores. Transmite la señal de cada color primario (rojo, verde y azul) como voltajes separados, que el monitor interpreta para mostrar la imagen.

HDMI, en cambio, es una interfaz digital. Envía la información de video como una secuencia de ceros y unos, lo que permite una mayor calidad de imagen y la transmisión simultánea de audio y video.

VGA transmite señal analógica, mientras que HDMI utiliza señal digital, por lo que se necesita conversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas diferencias hacen imposible conectar directamente un cable VGA a un puerto HDMI, o viceversa, sin un adaptador adecuado que convierta la señal de un formato a otro. Esto debe tenerse en cuenta no solo para computadoras, sino también cuando se desee conectar portátiles o teléfonos a televisores, explica Topes de Gama.

Cómo funciona la conversión entre VGA y HDMI

Según Profesional Review, la clave para conectar un dispositivo VGA a HDMI (o al revés) reside en la conversión de señal. La dirección de la conversión determina qué tipo de adaptador necesitas:

De HDMI a VGA: Cuando el dispositivo de salida es el ordenador (con puerto HDMI) y el de entrada es un monitor con VGA, se requiere un adaptador con conversor de digital a analógico (DAC) . En este caso, la señal digital HDMI se transforma en una señal analógica que el monitor VGA puede interpretar.

De VGA a HDMI: Si el ordenador tiene una salida VGA y el monitor solo dispone de HDMI, necesitas un adaptador con conversor de analógico a digital (ADC). Aquí, la señal analógica del VGA se convierte en una secuencia digital compatible con la pantalla HDMI.

Los adaptadores DAC convierten señales digitales HDMI en analógicas VGA, mientras que los ADC transforman señales analógicas VGA en digitales HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de adaptadores: activos y pasivos

No todos los adaptadores funcionan del mismo modo. Existen dos tipos principales:

Adaptadores activos: Estos dispositivos incorporan componentes electrónicos que requieren alimentación adicional, generalmente a través de un puerto USB. Son necesarios, sobre todo, para convertir señales de VGA a HDMI, ya que la interfaz VGA no proporciona energía suficiente para alimentar el proceso de conversión.

Adaptadores pasivos: Funcionan sin fuente de energía externa y aprovechan la alimentación que suministra el propio cable HDMI. Son útiles principalmente en la conversión de HDMI a VGA, donde la señal digital puede transformarse en analógica sin grandes exigencias energéticas.

¿Cuándo usar cada tipo de adaptador?

Un adaptador de HDMI a VGA se observa sobre un escritorio de madera en un ambiente de trabajo, destacando su rol crucial en la interconexión de pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PC HDMI a monitor VGA: Un adaptador pasivo suele ser suficiente, ya que el puerto HDMI proporciona energía y la conversión a señal analógica no requiere grandes recursos.

PC VGA a monitor HDMI: En este caso, casi siempre será necesario un adaptador activo, equipado con alimentación USB. Convertir una señal analógica a digital exige componentes electrónicos que requieren energía adicional para funcionar correctamente.