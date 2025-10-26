Tecno

Cuáles son los tipos de puerto de monitor y para qué sirve cada uno

Un conector inadecuado podría evitar que aproveches la máxima resolución de tu monitor

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Conoce todo sobre los principales
Conoce todo sobre los principales puertos de un monitor para aprovechar al máximo sus capacidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de elegir el tipo de conexión entre tu computadora y el monitor, conviene conocer las diferencias entre los principales tipos de puerto de monitor y para qué sirve cada uno. La elección no solo determina si podrás conectar ambos dispositivos, sino que puede afectar la calidad de imagen y sonido que recibirás.

Un conector inadecuado podría evitar que aproveches la máxima resolución de tu monitor o limitar la experiencia de audio y video, además de impedir la compatibilidad física entre los equipos. A continuación, se describe el propósito de los conectores de monitor más frecuentes y las claves para identificarlos y sacar el máximo provecho según tu caso.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Uno de los puertos modernos más universales es el HDMI. Su adopción es muy amplia, estando presente en la mayoría de los televisores, monitores y otros dispositivos recientes. HDMI transmite audio y video digital de alta definición, sin comprimir los datos, lo que permite obtener imagen y sonido de alta calidad sin pérdida apreciable.

Puerto HDMI y su conector.
Puerto HDMI y su conector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su ranura rectangular mide aproximadamente 1 cm de ancho por 0,5 cm de alto y puede encontrarse en la parte posterior o lateral de equipos, casi siempre junto al logotipo respectivo. Es relevante mencionar que existen diferentes versiones de HDMI: la versión 1.4 soporta resoluciones de hasta 1080p, mientras que HDMI 2.0 llega hasta 4K.

Asimismo, hay variantes como HDMI ARC (Audio Return Channel), que permite enviar el audio desde el monitor a un receptor externo, facilitando una experiencia envolvente en sistemas sofisticados.

DVI (Digital Visual Interface)

Otro conector frecuente en monitores y tarjetas gráficas es el estándar digital conocido como DVI. Este puerto fue muy popular para transmisión de video digital de alta calidad entre ordenadores y pantallas.

Puerto DVI y su conector.
Puerto DVI y su conector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una entrada DVI puede identificarse por su forma rectangular, acompañada por cuatro ranuras pequeñas alineadas al costado y tornillos laterales que aseguran el cable. El estándar comprende varias versiones según el tipo de señal: DVI-I puede manejar tanto señales digitales como analógicas, mientras que DVI-D solo transmite señal digital.

Dado que DVI carece de soporte para el canal de audio, en caso de conectar dispositivos modernos que priorizan imagen y sonido integrados, debe contemplarse este inconveniente. La versatilidad de DVI permite el uso de adaptadores hacia VGA o HDMI, aunque siempre respetando los límites impuestos por el tipo de señal soportada.

DisplayPort

A la vanguardia de la transmisión digital de alta resolución figura el conector DisplayPort. Dirigido principalmente a monitores modernos y ordenadores, este estándar destaca por su capacidad para manejar audio y video en calidad superior, llegando incluso a 8K (DisplayPort 1.4, hasta 60 Hz) y permitiendo la transmisión a múltiples pantallas con una sola conexión.

Puerto DisplayPort y su conector.
Puerto DisplayPort y su conector. (Imagen ilustrativa Infobae)

El puerto DisplayPort se reconoce fácilmente por su ranura rectangular y un pequeño bisel, así como por la presencia de pines y una ligera hendidura para fijar el cable firmemente en su sitio.

Algunas computadoras portátiles emplean la variante más compacta Mini DisplayPort, compatible con las mismas especificaciones eléctricas. Para aprovechar al máximo este estándar, se debe revisar la versión incluida en el dispositivo, ya que DisplayPort 1.2 ofrece soporte para 4K a 60 Hz, mientras versiones posteriores incrementan las prestaciones.

VGA (Video Graphics Array)

En dispositivos de generaciones anteriores —o aún en equipamiento de oficinas y sistemas industriales— sigue vigente la interfaz analógica VGA. A pesar de haberse visto bastante desplazada por estándares digitales, VGA persiste como opción para conectar monitores y ordenadores antiguos.

Puerto VGA y su conector.
Puerto VGA y su conector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su entrada se caracteriza por contener dos filas de pines dispuestas en triángulo y tornillos laterales para asegurar el conector. Sin embargo, la señal analógica es susceptible a interferencias y pérdida de calidad, especialmente con cables largos, haciendo que la definición y nitidez de imagen sean muy inferiores a las soluciones actuales.

Por ese motivo, siempre que sea posible, se recomienda optar por conexiones digitales como DisplayPort o HDMI.

Distinguir entre estos tipos de puerto y seleccionar el adecuado para tu PC y monitor asegura el óptimo desempeño de tus dispositivos. Cada estándar tiene particularidades relevantes —como soporte de resoluciones, transmisión de audio o facilidad de conexión— que influyen tanto en la calidad como la funcionalidad general del sistema.

Temas Relacionados

MonitorComputadorasHardwareLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los cinco dispositivos que debes mantener lejos del router para tener buena conexión WiFi

La proximidad de ciertos equipos electrónicos suele ser la causa oculta de interrupciones y baja velocidad en la red doméstica

Los cinco dispositivos que debes

Cómo acceder al historial de reels vistos en Instagram

Esta función permite recuperar aquellos videos que antes se perdían al salir de la app

Cómo acceder al historial de

Lo mejor de YouTube Chile: lista de los videos del momento

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Lo mejor de YouTube Chile:

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Lista de los 10 videos

Jefe de IA de Microsoft advierte sobre algunas capacidades de los chatbots: “esto es muy peligroso”

Mustafa Suleyman afirma que la postura de Microsoft se aleja de sus competidores en este aspecto polémico y se centra en la responsabilidad social

Jefe de IA de Microsoft
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cuadernos de las coimas:

Los cuadernos de las coimas: cuando Ángelo Calcaterra se quebró ante la Justicia

Clima de negocios: Al contexto post electoral se sumarán horas de máxima tensión por una audiencia clave en el juicio por YPF

El apoyo de Trump a Milei contuvo a los mercados, pero el resultado electoral definirá la generosidad de la Casa Blanca

Todo lo que Macri pone en juego en las elecciones y los tres escenarios que se abren para el PRO el día después

Primer test electoral para Provincias Unidas: gobernabilidad, aliados y el poder en juego en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
El régimen norcoreano reforzará sus

El régimen norcoreano reforzará sus vínculos con Rusia y Bielorrusia en una visita oficial de su canciller

”Animal”: ¿pueden las series hacer algo más que entretenernos?

Samara Joy revive el espíritu del jazz en el siglo XXI: “Es una oportunidad para mostrar autenticidad”

Plásticos en Argentina: ya se detectan residuos en nidos de aves y en la red alimentaria de peces que consumen aves marinas

La Fiscalía de París aumentó a más de un centenar los efectivos asignados a la investigación del robo en el Louvre

TELESHOW
Mirtha Legrand reveló cuál es

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción

Mirtha Legrand dejó sus clásicos vestidos y sorprendió en su programa al lucir un conjunto de blusa y falda

La emoción de Carolina Baldini tras conocer a su primer nieto: “Te vi y sentí algo imposible de explicar”

Graciela Alfano confirmó que padece un brote de herpes zóster y habló de la situación que sufre: “Es realmente muy doloroso”