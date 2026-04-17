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El truco del papel aluminio en los cajones: para qué sirve realmente

Además de higiene, el aluminio reduce la electricidad estática en objetos como bolsas o envoltorios

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Un cajón de cocina de madera claro está abierto, revelando cubiertos de metal brillantes sobre un forro de papel de aluminio arrugado. Luz solar inunda la escena.
Poner papel aluminio en los cajones tienes una ventaja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hábito doméstico que se ha vuelto cada vez más común en cocinas de todo el mundo tiene una explicación práctica detrás: forrar los cajones con papel de aluminio no es solo una tendencia viral, sino una solución sencilla para mejorar la higiene, proteger superficies y facilitar la limpieza diaria.

El uso de papel de aluminio como recubrimiento en cajones y estantes responde a varias funciones concretas. Su principal ventaja es actuar como una barrera protectora frente a la humedad, uno de los factores que más deteriora los muebles de cocina, especialmente aquellos fabricados en madera.

El vapor generado al cocinar puede acumularse en espacios cerrados, provocando hinchazón, manchas o incluso la aparición de hongos con el paso del tiempo. Al colocar una lámina de aluminio en la base del cajón, se evita que esa humedad entre en contacto directo con la superficie. Esto permite prolongar la vida útil del mobiliario sin necesidad de realizar tratamientos adicionales o costosos.

Cajón de cocina blanco y abierto mostrando cubiertos de acero inoxidable cuidadosamente dispuestos sobre un forro de papel de aluminio arrugado, con luz natural.
El papel aluminio en los cajones protege de la humedad a la madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro beneficio clave está en la limpieza. En una cocina, los derrames de aceite, restos de alimentos o especias son inevitables. En lugar de tener que fregar el interior del cajón, el aluminio permite una solución más rápida: basta con retirar la lámina y reemplazarla por una nueva. Este mecanismo convierte una tarea que puede tomar varios minutos en un proceso casi inmediato.

Además, este material presenta propiedades que ayudan a reducir la acumulación de electricidad estática. Esto resulta especialmente útil en cajones donde se almacenan bolsas de plástico o envoltorios, que suelen adherirse entre sí y dificultar su uso. El aluminio contribuye a minimizar ese efecto, mejorando la organización del espacio.

El procedimiento para aplicar este truco es simple y no requiere herramientas especiales. Primero, se debe vaciar completamente el cajón y limpiar la superficie con un paño seco para eliminar polvo o residuos. Luego, se corta el papel de aluminio a medida, dejando un pequeño margen en los bordes. La recomendación es colocarlo con el lado brillante hacia arriba, ya que esto potencia su capacidad reflectante y mejora su desempeño como barrera.

El método para descongelar el congelador
Papel de aluminio. (Freepik)

Una vez colocado, se presiona suavemente para que se adapte a las esquinas y no queden burbujas. No es necesario utilizar pegamento ni cinta adhesiva, ya que el peso de los utensilios o elementos almacenados será suficiente para mantenerlo en su lugar.

El mantenimiento también es sencillo. No existe una frecuencia fija para el recambio, pero la recomendación general es reemplazar el papel cuando esté visiblemente sucio, húmedo o deteriorado. En cajones de uso intensivo, como los de cubiertos o especias, el cambio puede realizarse una vez al mes. En otros espacios menos utilizados, puede mantenerse en buen estado durante varios meses.

Este recurso no se limita únicamente a los cajones de cocina. También puede aplicarse en estanterías, alacenas e incluso en los compartimentos del refrigerador. En el caso de las bandejas destinadas a frutas y verduras, el aluminio permite contener restos de alimentos y líquidos, evitando que ensucien directamente el electrodoméstico y facilitando su limpieza.

Vista de un cajón de cocina abierto forrado con papel de aluminio arrugado, mostrando una colección de tenedores, cucharas y cuchillos de metal.
Un cajón de cocina moderno se abre revelando cubiertos de metal cuidadosamente dispuestos sobre un brillante forro de papel de aluminio, iluminado por la luz natural que entra por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se trata de una solución simple, su efectividad radica en la combinación de varias ventajas: protección contra la humedad, facilidad de limpieza y mejora en la organización. En un contexto donde cada vez se buscan alternativas prácticas para optimizar las tareas del hogar, este truco se posiciona como una opción accesible y funcional.

Lejos de ser una moda pasajera, el uso del papel de aluminio en los cajones demuestra cómo pequeñas acciones pueden generar un impacto significativo en el mantenimiento cotidiano de la cocina.

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