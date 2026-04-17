Tecno

El diseño sin clics ya es posible: Canva lanza una IA que entiende voz y texto

El sistema incorpora memoria activa, aprendizaje del usuario y coherencia automática de marca en todos los proyectos

Guardar
Canva implementa nuevas formas de diseñar usando la IA.
Canva implementa nuevas formas de diseñar usando la IA.

Canva presentó su mayor transformación desde su creación con el lanzamiento de Canva IA 2.0, un sistema que introduce el diseño conversacional y permite crear piezas completas mediante instrucciones por voz o texto. El anuncio se realizó durante el evento Canva Create en Los Ángeles, donde la compañía definió esta evolución como el inicio de una nueva etapa en la creación digital.

La propuesta marca un cambio de paradigma: ya no es necesario partir de una plantilla ni diseñar desde cero. Los usuarios pueden describir lo que necesitan —por ejemplo, una campaña publicitaria o una presentación— y la inteligencia artificial genera automáticamente el diseño completo, con estructura, identidad visual y elementos editables.

Este enfoque se basa en lo que la empresa denomina “diseño conversacional”, donde la interacción se realiza a través de lenguaje natural. A diferencia de otras herramientas, el sistema mantiene el contexto durante todo el proceso, lo que permite ajustar, modificar o ampliar el diseño sin perder coherencia.

Canva IA 2.0 impulsa el proceso de creación con la inteligencia artificial y las capacidades de agente.
Canva IA 2.0 impulsa el proceso de creación con la inteligencia artificial y las capacidades de agente.

Un sistema que integra todo el flujo creativo

Uno de los pilares de Canva IA 2.0 es la llamada “orquestación inteligente”, una capa que conecta todas las herramientas de la plataforma para ejecutar tareas complejas en una sola interacción. Esto permite que un usuario pase de una idea inicial a un conjunto completo de piezas listas para publicar sin cambiar de entorno.

Por ejemplo, al solicitar un plan de campaña multicanal, el sistema puede generar automáticamente publicaciones para redes sociales, presentaciones, correos y otros materiales alineados con el objetivo planteado.

A esto se suma una inteligencia basada en objetos que permite modificar elementos específicos sin rehacer el diseño completo. Es posible cambiar imágenes, textos o tipografías manteniendo intacto el resto de la composición, lo que facilita la edición y el trabajo colaborativo.

El logo de Canva sobre un fondo degradado azul y morado, con una mano robótica azul y negra sosteniendo un microchip morado con las letras "IA"
Una mano robótica sostiene un chip con las letras "IA" junto al logo de Canva, simbolizando la integración de la inteligencia artificial en la herramienta de diseño.

Memoria activa y personalización automática

Otra de las novedades clave es la incorporación de memoria persistente. El sistema aprende del uso continuo, reconoce patrones de trabajo y mantiene la coherencia de marca en todos los proyectos. Esto incluye la aplicación automática de colores, estilos y tipografías según preferencias previas.

Los usuarios también pueden crear perfiles personalizados y bibliotecas de diseño, lo que convierte a la herramienta en un entorno adaptado a cada equipo o proyecto.

Esta capacidad apunta a reducir el tiempo de configuración y asegurar consistencia en el contenido generado, especialmente en entornos corporativos.

El logo de Canva en colores degradados azul y púrpura sobre una laptop abierta, que muestra la interfaz web de Canva con diversas plantillas de diseño
El logo de Canva se superpone a una computadora portátil que muestra la interfaz de la popular herramienta de diseño gráfico, con varias plantillas y proyectos visibles en pantalla.

Automatización y conexiones con otras plataformas

Canva IA 2.0 amplía su alcance más allá del diseño al integrar conectores con herramientas como Slack, Gmail, Google Drive y Google Calendar. Esto permite utilizar información de estas plataformas para generar contenidos de forma automática.

Entre las funciones destacadas se encuentran la transformación de transcripciones de reuniones en resúmenes, la creación de propuestas comerciales a partir de correos electrónicos y la generación programada de contenidos.

Las tareas automatizadas pueden ejecutarse incluso sin conexión, como la creación semanal de publicaciones para redes sociales o el análisis diario de correos para preparar informes.

El logo de Canva en un estilo caligráfico, con un degradado de color que va del azul cian al morado. El fondo está desenfocado y oscuro
El distintivo logo de Canva, una plataforma líder en diseño gráfico en línea, se muestra vibrante sobre un fondo digital desenfocado.

Además, el sistema incorpora búsqueda web integrada, lo que permite recopilar información en tiempo real y convertirla en contenido estructurado dentro de los diseños.

Nuevas herramientas y expansión del ecosistema

El lanzamiento también incluye mejoras como Canva Code 2.0, que permite editar archivos HTML directamente en el entorno visual, y hojas de cálculo con inteligencia artificial capaces de generar estructuras completas a partir de descripciones.

Otra función destacada es Template Remix, que transforma plantillas existentes en puntos de partida personalizables mediante IA.

En paralelo, Canva anunció una colaboración con Anthropic para integrar su motor de diseño en Claude, facilitando la importación de contenidos generados en herramientas externas como ChatGPT.

Primer plano del logo de Canva, un círculo verde azulado con el nombre 'Canva' en blanco cursiva, sobre un fondo degradado de azul a morado con anillos concéntricos punteados
La imagen presenta el logotipo de Canva, una popular herramienta web para diseño gráfico que simplifica la creación visual para usuarios de todos los niveles, impulsando la creatividad digital globalmente.

Una infraestructura de IA propia

El desarrollo de Canva IA 2.0 se apoya en modelos creados por su equipo de investigación CORE. Según la compañía, estos sistemas son hasta siete veces más rápidos y hasta treinta veces más económicos que alternativas comparables, gracias a una infraestructura optimizada para sus más de 250 millones de usuarios mensuales.

Despliegue progresivo

La nueva versión comenzó a implementarse el 16 de abril en fase experimental para un primer grupo de usuarios. Su disponibilidad se ampliará de forma gradual en las próximas semanas.

Con este lanzamiento, Canva busca posicionarse como un entorno integral donde el diseño, la automatización y la inteligencia artificial convergen, redefiniendo la manera en que se crean contenidos digitales.

Temas Relacionados

CanvaIADiseñoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Generar imágenes en ChatGPT será más rápido gracias a una función que guarda tus fotos

OpenAI prueba una función que permitirá guardar una imagen como referencia para reutilizarla automáticamente en nuevas creaciones

Generar imágenes en ChatGPT será más rápido gracias a una función que guarda tus fotos

El iPhone será más inteligente que nunca: las cuatro funciones que llegarán a Apple Intelligence con iOS 27

iOS 27 apostará por una inteligencia artificial más integrada, capaz de organizar datos, contactos y contenido sin intervención manual

El iPhone será más inteligente que nunca: las cuatro funciones que llegarán a Apple Intelligence con iOS 27

Por qué Claude Mythos asustó a 12 gigantes tecnológicos, aunque el problema real es otro

Apple, Google, Microsoft, Amazon y otras 8 compañías firmaron una coalición de urgencia con Anthropic por un modelo de inteligencia artificial capaz de encontrar vulnerabilidades solo. Un análisis publicado en Le Grand Continent reveló que la amenaza real no necesita ese modelo: ya está pasando

Por qué Claude Mythos asustó a 12 gigantes tecnológicos, aunque el problema real es otro

¿Deberían los robots tener derechos y obligaciones?

Una revisión de los antecedentes legales de seres no humanos, incluidos juicios a animales, impulsa reflexiones acerca de la asignación de responsabilidades y derechos a agentes electrónicos autónomos en el mundo moderno

¿Deberían los robots tener derechos y obligaciones?

Cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo funcionan

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo funcionan
DEPORTES
Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

Nico Paz develó el consejo que le dio Lionel Messi y habló de los rumores del Real Madrid e Inter

“El mágico Campazzo”: el pase sin mirar del argentino en la victoria del Real Madrid del que habla el mundo

TELESHOW
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

EEUU emite alerta de nivel 3 por tormentas con tornados y granizo gigante para más de 50 millones de personas

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación