El diseño sin clics ya es posible: Canva lanza una IA que entiende voz y texto

Canva implementa nuevas formas de diseñar usando la IA.

Canva presentó su mayor transformación desde su creación con el lanzamiento de Canva IA 2.0, un sistema que introduce el diseño conversacional y permite crear piezas completas mediante instrucciones por voz o texto. El anuncio se realizó durante el evento Canva Create en Los Ángeles, donde la compañía definió esta evolución como el inicio de una nueva etapa en la creación digital.

La propuesta marca un cambio de paradigma: ya no es necesario partir de una plantilla ni diseñar desde cero. Los usuarios pueden describir lo que necesitan —por ejemplo, una campaña publicitaria o una presentación— y la inteligencia artificial genera automáticamente el diseño completo, con estructura, identidad visual y elementos editables.

Este enfoque se basa en lo que la empresa denomina “diseño conversacional”, donde la interacción se realiza a través de lenguaje natural. A diferencia de otras herramientas, el sistema mantiene el contexto durante todo el proceso, lo que permite ajustar, modificar o ampliar el diseño sin perder coherencia.

Canva IA 2.0 impulsa el proceso de creación con la inteligencia artificial y las capacidades de agente.

Un sistema que integra todo el flujo creativo

Uno de los pilares de Canva IA 2.0 es la llamada “orquestación inteligente”, una capa que conecta todas las herramientas de la plataforma para ejecutar tareas complejas en una sola interacción. Esto permite que un usuario pase de una idea inicial a un conjunto completo de piezas listas para publicar sin cambiar de entorno.

Por ejemplo, al solicitar un plan de campaña multicanal, el sistema puede generar automáticamente publicaciones para redes sociales, presentaciones, correos y otros materiales alineados con el objetivo planteado.

A esto se suma una inteligencia basada en objetos que permite modificar elementos específicos sin rehacer el diseño completo. Es posible cambiar imágenes, textos o tipografías manteniendo intacto el resto de la composición, lo que facilita la edición y el trabajo colaborativo.

Una mano robótica sostiene un chip con las letras "IA" junto al logo de Canva, simbolizando la integración de la inteligencia artificial en la herramienta de diseño.

Memoria activa y personalización automática

Otra de las novedades clave es la incorporación de memoria persistente. El sistema aprende del uso continuo, reconoce patrones de trabajo y mantiene la coherencia de marca en todos los proyectos. Esto incluye la aplicación automática de colores, estilos y tipografías según preferencias previas.

Los usuarios también pueden crear perfiles personalizados y bibliotecas de diseño, lo que convierte a la herramienta en un entorno adaptado a cada equipo o proyecto.

Esta capacidad apunta a reducir el tiempo de configuración y asegurar consistencia en el contenido generado, especialmente en entornos corporativos.

El logo de Canva se superpone a una computadora portátil que muestra la interfaz de la popular herramienta de diseño gráfico, con varias plantillas y proyectos visibles en pantalla.

Automatización y conexiones con otras plataformas

Canva IA 2.0 amplía su alcance más allá del diseño al integrar conectores con herramientas como Slack, Gmail, Google Drive y Google Calendar. Esto permite utilizar información de estas plataformas para generar contenidos de forma automática.

Entre las funciones destacadas se encuentran la transformación de transcripciones de reuniones en resúmenes, la creación de propuestas comerciales a partir de correos electrónicos y la generación programada de contenidos.

Las tareas automatizadas pueden ejecutarse incluso sin conexión, como la creación semanal de publicaciones para redes sociales o el análisis diario de correos para preparar informes.

El distintivo logo de Canva, una plataforma líder en diseño gráfico en línea, se muestra vibrante sobre un fondo digital desenfocado.

Además, el sistema incorpora búsqueda web integrada, lo que permite recopilar información en tiempo real y convertirla en contenido estructurado dentro de los diseños.

Nuevas herramientas y expansión del ecosistema

El lanzamiento también incluye mejoras como Canva Code 2.0, que permite editar archivos HTML directamente en el entorno visual, y hojas de cálculo con inteligencia artificial capaces de generar estructuras completas a partir de descripciones.

Otra función destacada es Template Remix, que transforma plantillas existentes en puntos de partida personalizables mediante IA.

En paralelo, Canva anunció una colaboración con Anthropic para integrar su motor de diseño en Claude, facilitando la importación de contenidos generados en herramientas externas como ChatGPT.

La imagen presenta el logotipo de Canva, una popular herramienta web para diseño gráfico que simplifica la creación visual para usuarios de todos los niveles, impulsando la creatividad digital globalmente.

Una infraestructura de IA propia

El desarrollo de Canva IA 2.0 se apoya en modelos creados por su equipo de investigación CORE. Según la compañía, estos sistemas son hasta siete veces más rápidos y hasta treinta veces más económicos que alternativas comparables, gracias a una infraestructura optimizada para sus más de 250 millones de usuarios mensuales.

Despliegue progresivo

La nueva versión comenzó a implementarse el 16 de abril en fase experimental para un primer grupo de usuarios. Su disponibilidad se ampliará de forma gradual en las próximas semanas.

Con este lanzamiento, Canva busca posicionarse como un entorno integral donde el diseño, la automatización y la inteligencia artificial convergen, redefiniendo la manera en que se crean contenidos digitales.