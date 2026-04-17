El diseño sin clics ya es posible: Canva lanza una IA que entiende voz y texto

Canva presentó su mayor transformación desde su creación con el lanzamiento de Canva IA 2.0, un sistema que introduce el diseño conversacional y permite crear piezas completas mediante instrucciones por voz o texto. El anuncio se realizó durante el evento Canva Create en Los Ángeles, donde la compañía definió esta evolución como el inicio de una nueva etapa en la creación digital.
La propuesta marca un cambio de paradigma: ya no es necesario partir de una plantilla ni diseñar desde cero. Los usuarios pueden describir lo que necesitan —por ejemplo, una campaña publicitaria o una presentación— y la inteligencia artificial genera automáticamente el diseño completo, con estructura, identidad visual y elementos editables.
Este enfoque se basa en lo que la empresa denomina “diseño conversacional”, donde la interacción se realiza a través de lenguaje natural. A diferencia de otras herramientas, el sistema mantiene el contexto durante todo el proceso, lo que permite ajustar, modificar o ampliar el diseño sin perder coherencia.
Un sistema que integra todo el flujo creativo
Uno de los pilares de Canva IA 2.0 es la llamada “orquestación inteligente”, una capa que conecta todas las herramientas de la plataforma para ejecutar tareas complejas en una sola interacción. Esto permite que un usuario pase de una idea inicial a un conjunto completo de piezas listas para publicar sin cambiar de entorno.
Por ejemplo, al solicitar un plan de campaña multicanal, el sistema puede generar automáticamente publicaciones para redes sociales, presentaciones, correos y otros materiales alineados con el objetivo planteado.
A esto se suma una inteligencia basada en objetos que permite modificar elementos específicos sin rehacer el diseño completo. Es posible cambiar imágenes, textos o tipografías manteniendo intacto el resto de la composición, lo que facilita la edición y el trabajo colaborativo.
Memoria activa y personalización automática
Otra de las novedades clave es la incorporación de memoria persistente. El sistema aprende del uso continuo, reconoce patrones de trabajo y mantiene la coherencia de marca en todos los proyectos. Esto incluye la aplicación automática de colores, estilos y tipografías según preferencias previas.
Los usuarios también pueden crear perfiles personalizados y bibliotecas de diseño, lo que convierte a la herramienta en un entorno adaptado a cada equipo o proyecto.
Esta capacidad apunta a reducir el tiempo de configuración y asegurar consistencia en el contenido generado, especialmente en entornos corporativos.
Automatización y conexiones con otras plataformas
Canva IA 2.0 amplía su alcance más allá del diseño al integrar conectores con herramientas como Slack, Gmail, Google Drive y Google Calendar. Esto permite utilizar información de estas plataformas para generar contenidos de forma automática.
Entre las funciones destacadas se encuentran la transformación de transcripciones de reuniones en resúmenes, la creación de propuestas comerciales a partir de correos electrónicos y la generación programada de contenidos.
Las tareas automatizadas pueden ejecutarse incluso sin conexión, como la creación semanal de publicaciones para redes sociales o el análisis diario de correos para preparar informes.
Además, el sistema incorpora búsqueda web integrada, lo que permite recopilar información en tiempo real y convertirla en contenido estructurado dentro de los diseños.
Nuevas herramientas y expansión del ecosistema
El lanzamiento también incluye mejoras como Canva Code 2.0, que permite editar archivos HTML directamente en el entorno visual, y hojas de cálculo con inteligencia artificial capaces de generar estructuras completas a partir de descripciones.
Otra función destacada es Template Remix, que transforma plantillas existentes en puntos de partida personalizables mediante IA.
En paralelo, Canva anunció una colaboración con Anthropic para integrar su motor de diseño en Claude, facilitando la importación de contenidos generados en herramientas externas como ChatGPT.
Una infraestructura de IA propia
El desarrollo de Canva IA 2.0 se apoya en modelos creados por su equipo de investigación CORE. Según la compañía, estos sistemas son hasta siete veces más rápidos y hasta treinta veces más económicos que alternativas comparables, gracias a una infraestructura optimizada para sus más de 250 millones de usuarios mensuales.
Despliegue progresivo
La nueva versión comenzó a implementarse el 16 de abril en fase experimental para un primer grupo de usuarios. Su disponibilidad se ampliará de forma gradual en las próximas semanas.
Con este lanzamiento, Canva busca posicionarse como un entorno integral donde el diseño, la automatización y la inteligencia artificial convergen, redefiniendo la manera en que se crean contenidos digitales.