Canva presenta su propio modelo de diseño con IA y una plataforma de marketing inteligente

La plataforma de diseño visual Canva ha dado un giro hacia la inteligencia artificial al lanzar su Sistema Operativo Creativo, basado en un modelo propio de diseño y orientado a rediseñar por completo la gestión y creación de contenido visual, campañas y recursos de marca.

Esta propuesta integra desde la concepción y colaboración hasta la publicación, el seguimiento y el análisis, en una experiencia unificada que responde a las nuevas necesidades de equipos creativos, empresas y profesionales del marketing.

Sistema Operativo Creativo de Canva: integración, automatización y control de datos

En el corazón de la nueva propuesta de Canva se encuentra una suite visual que abarca todos los formatos requeridos por los equipos modernos: video, email, código, formularios y más. Lo novedoso es la centralización y el flujo de trabajo simplificado en cada etapa, facilitando la dinámica de trabajo colaborativo en todo el ciclo creativo.

Canva es una plataforma digital que permite crear y editar diseños gráficos de forma sencilla, utilizando plantillas y herramientas accesibles. Canva

Entre las principales innovaciones destaca Videos 2.0, una herramienta que permite editar y producir videos profesionales en cualquier dispositivo, soportada por plantillas en tendencia y funciones automáticas de recorte, superposición, sincronización y efectos, todo impulsado por inteligencia artificial.

Otra función relevante es la capacidad de diseñar y personalizar correos electrónicos de principio a fin, sin salir de la propia plataforma y con opción de exportar los resultados en HTML para integrarlos en cualquier servicio.

De igual manera, la personalización y gestión de formularios ahora es más visual y eficiente, permitiendo integrarlos a sitios y recopilar respuestas de forma automática y ordenada en hojas de cálculo unificadas.

Affinity es la herramienta profesional de edición gráfica reciente adquirida por Canva. (Canva)

Canva Code amplía el terreno, integrándose con hojas de cálculo y permitiendo desarrollar widgets o elementos visuales vinculados a datos en tiempo real, asegurando actualizaciones automáticas y una experiencia interactiva más fluida.

Uno de los grandes cambios radica en la residencia de datos en Europa, dando a los clientes empresas y entidades públicas mayor control sobre sus archivos y asegurando el cumplimiento normativo de la Unión Europea en protección de datos.

IA y marketing de próxima generación en Canva

En paralelo, Canva ha presentado una generación renovada de inteligencia artificial, entrenada para interpretar y organizar diseños de acuerdo con la lógica y la marca de cada usuario. Este sistema IA asiste en cada etapa del diseño, permitiendo no solo generar y editar contenido visual o textual, sino también proponer coincidencias de estilos y responder preguntas o necesidades directamente dentro del flujo de trabajo.

La IA de Canva permitirá personalizar los diseños a un mayor nivel. (Canva)

Mencionar “@Canva” habilita acceso a sugerencias, correcciones inteligentes y propuestas personalizadas, agilizando la producción sin interrumpir el ritmo creativo.

El marketing digital encuentra también un nuevo espacio con Canva Campañas, donde la creación, publicación y análisis de resultados se concentran en un solo panel integral. Esta plataforma permite diseñar, lanzar y monitorizar anuncios en tiempo real —por ejemplo en Meta— y ajustar creatividades al instante en función del rendimiento.

La IA analiza los resultados y aprende de ellos, optimizando campañas futuras y garantizando coherencia de marca en todos los materiales.

La función Ecosistema de Marca también gana protagonismo, integrando guías, colores, plantillas y recursos directamente en el editor, automatizando la aplicación de normas corporativas y facilitando la expansión de marcas a nuevos mercados y canales, sin errores ni desalineaciones visuales.

Este modelo de diseño es capaz de comprender diferentes capas y formatos para potenciar sus funciones. (Canva)

Nuevos modelos de suscripción y expansión de Affinity

Entre las novedades comerciales, Canva ha presentado el plan Canva Business, dirigido a profesionales, pequeños equipos y particulares que requieren soluciones avanzadas de IA, analítica y recursos de gestión visual, ubicándose como opción intermedia entre Pro y Enterprise. Esto otorga mayor escalabilidad y herramientas con descuentos y almacenamiento adicional, adaptándose a las crecientes necesidades de usuarios exigentes.

Por su parte, Affinity —la herramienta profesional de edición gráfica reciente adquirida por Canva— será completamente gratuita, combinando edición vectorial, gestión de imágenes y maquetación avanzada bajo un mismo formato de archivo.

El nuevo rumbo de Canva subraya la convergencia entre creatividad, automatización, datos y marketing en un mismo entorno, ajustado tanto a empresas como a creativos independientes, y apoyado en una inteligencia artificial que aprende y evoluciona de acuerdo al uso y a las demandas del negocio digital actual.