Panamá acelera acciones para poner fin al sida como amenaza de salud pública hacia 2030

Refuerzan la prevención, atención y control, para tratar de poner fin al sida como amenaza para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo esquema de coordinación nacional frente al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las infecciones de transmisión sexual (ITS) implementó Panamá mediante una reunión de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (CONAVIH).

La comisión reúne a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, autoridades indígenas y organismos internacionales.

En el encuentro se presentó el Plan Estratégico Multisectorial 2025-2029 para reforzar la acción interinstitucional en prevención, atención y control, con la meta de poner fin al sida como amenaza para la salud pública hacia 2030.

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La acción quedó vinculada al nuevo plan y al diseño del plan operativo para 2026-2027.

La hoja de ruta definirá las acciones de los próximos años y el plan contribuirá al cumplimiento de la meta nacional fijada para el final de la década, mencionó su coordinador Fernando Boyd Galindo.

FOTO DE ARCHIVO. Salud recomienda hacerse la prueba del VIH al menos una vez al año. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Mientras, el jefe de la Sección de VIH/Sida del Ministerio de Salud, Carlos Chávez, explicó que el programa prioriza la prevención, el diagnóstico oportuno, el acceso al tratamiento y la sostenibilidad de la respuesta nacional.

También incluye la promoción de los derechos humanos, con énfasis en la reducción del estigma y la discriminación.

La consecuencia inmediata de la iniciativa fue la articulación de instituciones públicas, sociedad civil, sector privado, autoridades indígenas y organismos internacionales bajo una misma estrategia nacional.

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El Ministerio de Salud ratificó que garantizará el acceso a servicios de calidad y que mantendrá las estrategias de prevención en coordinación con todos los sectores involucrados.

La respuesta nacional quedó apoyada en una estructura multisectorial para sostener el diagnóstico, la atención y el tratamiento.

Fernando Boyd Galindo, coordinador de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Las cifras oficiales muestran que entre 30,000 a 31,000 personas viven con VIH en Panamá, de las cuales aproximadamente 22,000 acceden actualmente a tratamiento antirretroviral en las 21 clínicas especializadas distribuidas en las 15 regiones de salud del país.

El tratamiento, completamente gratuito, representa una inversión estatal superior a los $3,6 millones y según Johny Castillo, de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud, se ha logrado alcanzar un 90% de cumplimiento en las guías de manejo para enfermedad avanzada y en el abordaje de infecciones oportunistas, como la tuberculosis, la criptococosis y la histoplasmosis.

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La implementación de este plan estratégico responde a una transmisión sostenida, especialmente en áreas urbanas y en la población joven adulta. Cada año en Panamá se diagnostican entre 1,500 y 1,800 nuevos casos, mientras que en 2025 los datos preliminares reportaron 1,059 nuevos diagnósticos entre enero y octubre, con una mayor incidencia en hombres en la región Metropolitana.

El desafío central para las autoridades sanitarias radica en reducir la brecha en el acceso a tratamiento y en la continuidad terapéutica.

Más de 10,000 personas diagnosticadas con VIH no reciben tratamiento antirretroviral, y muchas otras presentan interrupciones en la medicación, lo que incrementa el riesgo de progresión a sida y favorece la transmisión del virus.

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En Panamá 21 clínicas antirretroviral ofrecen tratamiento contra el VIH. (Foto: Composición)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para controlar la epidemia. Por ello, la cartera sanitaria recomienda realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año a toda persona con una vida sexual activa.

La segunda medición de madurez del sistema para la atención del VIH avanzado e infecciones oportunistas, realizada en 2026, permitió identificar avances en ocho de los diez estándares evaluados en comparación con la primera medición de 2024. Las 15 clínicas que participaron representan el 82% de los casos del país.