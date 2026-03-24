Así puedes convertir un televisor viejo en Smart TV y darle una segunda vida

Hay alternativas que se pueden tomar antes de pensar en desechar un TV antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología ha dejado a muchos televisores convencionales fuera de las principales plataformas de entretenimiento. Frente a este escenario, existen alternativas que permiten convertir un televisor antiguo en un Smart TV funcional y moderno.

El acceso a dispositivos externos de fácil instalación ofrece una vía económica y sostenible para prolongar la vida útil de estos electrodomésticos, evitando la generación de residuos electrónicos y el gasto en una pantalla nueva.

El mercado actual ofrece varias opciones para reconvertir televisores que no cuentan con conexión a internet o aplicaciones integradas. Dispositivos como Roku, Fire TV Stick y Chromecast permiten acceder a servicios streaming, películas, series y aplicaciones, integrando funciones inteligentes a pantallas que, de otro modo, quedarían obsoletas.

Qué es Roku y cómo se instala en el televisor

El dispositivo es fácil de instalar y configurar en la pantalla. (Foto: Roku)

Roku es un dispositivo que funciona como reproductor externo y permite acceder a una amplia variedad de aplicaciones streaming, conocidas como “canales”. Además, existen televisores que ya incluyen el sistema Roku desde fábrica, eliminando la necesidad de adquirir el aparato por separado.

El proceso de instalación comienza conectando el dispositivo al puerto HDMI del televisor y a una fuente de alimentación eléctrica. Tras encender la pantalla, el usuario debe seleccionar la entrada HDMI correspondiente.

Aparecerá un menú de configuración que solicita la conexión a una red WiFi y la creación de una cuenta gratuita. Desde el menú principal, se pueden descargar aplicaciones, navegar por los canales y controlar la experiencia con el mando a distancia incluido, que en algunos modelos permite comandos de voz.

Cómo funciona el Fire TV Stick y qué pasos requiere para su uso en un televisor

La alternativa de Amazon permite acceder a plataformas streaming y controlar el televisor con la voz. (Foto: Amazon)

El Fire TV Stick de Amazon es un dispositivo compacto, similar a una memoria USB, que se conecta al puerto HDMI del televisor y a un toma de energía.

Utiliza el sistema operativo Fire OS, con una interfaz visual pensada para facilitar el acceso a películas, series, música y juegos. Destaca por la integración con Alexa, el asistente de voz de Amazon, lo que permite controlar la reproducción y buscar contenido con comandos de voz.

Para ponerlo en marcha, solo hay que enchufar el Fire TV Stick al televisor, conectar la alimentación y seleccionar la entrada HDMI adecuada. El asistente guía al usuario para establecer la conexión Wi-Fi e iniciar sesión con una cuenta de Amazon.

Una vez finalizada la configuración, es posible instalar aplicaciones streaming y acceder a sugerencias personalizadas. El mando a distancia incluye un botón para activar Alexa, facilitando la gestión de otros dispositivos del hogar y mejorando la experiencia de navegación.

Qué ofrece Chromecast y cómo es posible conectarlo a un televisor

La solución de Google ofrece dos alternativas: transmitir contenido desde el celular o instalar apps directamente en la TV. (Foto: Europa Press)

Chromecast, desarrollado por Google, es un dispositivo que se conecta al puerto HDMI y a la red WiFi, permitiendo transmitir contenido desde el teléfono, la tablet o la computadora hacia la pantalla del televisor.

Las primeras versiones requerían el uso de la función “cast” para enviar videos, música o fotos, mientras que las ediciones más recientes incorporan Google TV con menú propio y control remoto.

Para instalar Chromecast, se conecta el dispositivo al HDMI y a la corriente eléctrica. En el televisor, se selecciona la entrada correspondiente y se sigue una guía para enlazar el dispositivo con la aplicación Google Home en un teléfono o tablet.

Las opciones requieren que exista la red estable de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones con Google TV permiten descargar aplicaciones streaming directamente, utilizar el asistente de voz integrado y gestionar dispositivos inteligentes del ecosistema Google. Otro punto a favor es la integración con YouTube y Google Fotos facilita el acceso a contenidos almacenados en la nube.

Por qué es clave optar por estos dispositivos antes de reemplazar el televisor

La reutilización de televisores antiguos mediante estos dispositivos contribuye a la reducción de desechos electrónicos y evita gastos innecesarios. Cada solución permite transformar un aparato convencional en un Smart TV moderno, capaz de acceder a las aplicaciones y servicios digitales más utilizados.

Asimismo, esta alternativa resulta accesible y eficiente, por que extiende la vida útil de los dispositivos y de esta forma se puede seguir utilizando sin tener que reemplazarlo e invertir dinero en comprar uno nuevo.