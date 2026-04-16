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Adiós al spam: así es la nueva función de WhatsApp para ocultar automáticamente los chats de empresas

La nueva función en desarrollo moverá los mensajes de negocios a un espacio separado tras 24 horas, facilitando la organización y reduciendo el ruido promocional

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La plataforma de Meta lanzó esta función a finales de 2023. (WhatsApp)
WhatsApp prepara una sección automática para chats de empresas y combate la saturación de mensajes comerciales - (WhatsApp)

WhatsApp prepara una nueva función que promete transformar la forma en que los usuarios gestionan los mensajes de empresas y comercios en la aplicación.

De acuerdo con la información publicada por WABetaInfo, la plataforma está desarrollando una opción para mover automáticamente los chats de negocios a una sección separada, lo que permitirá mantener la bandeja de entrada principal enfocada en las conversaciones personales.

El desarrollo de esta función responde a una demanda creciente de usuarios que buscan reducir el volumen de mensajes promocionales y evitar la saturación causada por el aumento de la mensajería empresarial. La actualización, que se encuentra en fase de pruebas en WhatsApp beta para Android, aspira a limitar el spam y facilitar la organización de los chats.

¿Cómo funcionará la organización automática de chats de negocios?

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Así funcionará la organización automática de chats de negocios en WhatsApp: menos spam y más orden

La nueva función, identificada en la versión beta 2.26.15.9 de WhatsApp para Android, está diseñada para mover los mensajes de empresas a una “sección de negocios” dedicada. Esta separación se realizará de manera automática después de 24 horas, permitiendo a los usuarios revisar e interactuar con los mensajes comerciales antes de que desaparezcan de la lista principal de chats.

Características clave de la función:

  • Separador automático: Los chats de negocios permanecerán en la bandeja de entrada solo las primeras 24 horas desde su recepción.
  • No requiere acción manual: No será necesario archivar o mover manualmente las conversaciones empresariales; la aplicación gestionará la organización en segundo plano.
  • Enfoque en ofertas y actualizaciones: La función impactará principalmente a los chats de negocios que utilizan proveedores en la nube para automatizar su mensajería.

Esta herramienta está en desarrollo y aún no está disponible para todos los usuarios, pero se espera que en futuras actualizaciones llegue primero a los usuarios beta y luego al resto de la comunidad.

Cuál es la importancia de la nueva función

El crecimiento de los mensajes de empresas en WhatsApp ha generado molestias y quejas entre usuarios, quienes a menudo se ven abrumados por el flujo constante de ofertas, promociones y notificaciones comerciales. Los mensajes comerciales pueden saturar la bandeja de entrada principal, dificultando la localización de chats personales importantes y generando interrupciones frecuentes a lo largo del día.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp responde a la queja por mensajes de empresas: chats comerciales tendrán su propia bandeja - (Meta)

¿Qué es la sección de negocios y cómo se accede?

Aunque WhatsApp no ha confirmado todos los detalles, la “sección de negocios” funcionaría como una bandeja de entrada separada, similar a los chats archivados. Los mensajes comerciales dejarían de aparecer en la lista de chats principal tras 24 horas y solo serían accesibles desde esta sección dedicada.

Este enfoque permite a los usuarios consultar los mensajes de empresas cuando lo deseen, sin que interfieran con las conversaciones personales ni requieran un proceso manual de organización. La idea es ofrecer una experiencia más limpia y menos intrusiva, facilitando el control sobre la información comercial recibida.

Ventajas de la nueva organización de chats de empresas

Reducción del spam: Desaparecen los mensajes promocionales de la bandeja de entrada principal, disminuyendo el ruido digital y las distracciones.

Mejora de la experiencia de usuario: La lista de chats personales se mantiene ordenada, lo que facilita encontrar conversaciones relevantes y reduce la fatiga por exceso de información.

La actualización, en pruebas para Android, separa automáticamente los mensajes de negocios sin que el usuario intervenga, mejorando la experiencia y el control sobre las notificaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La actualización, en pruebas para Android, separa automáticamente los mensajes de negocios sin que el usuario intervenga, mejorando la experiencia y el control sobre las notificaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Acceso sencillo a mensajes comerciales: Quienes deseen consultar ofertas, actualizaciones o notificaciones de empresas podrán hacerlo en una sección separada y accesible en cualquier momento.

Control sobre las notificaciones: El traslado automático de los mensajes empresariales ayuda a gestionar mejor las notificaciones y priorizar lo realmente importante.

La mensajería comercial ha crecido de forma exponencial en WhatsApp, impulsada por la digitalización del comercio y la integración de servicios automatizados de atención al cliente. Si bien esta tendencia facilita la comunicación entre usuarios y empresas, también ha incrementado el riesgo de saturación y la percepción de spam.

Con esta nueva función, WhatsApp busca equilibrar la utilidad de los mensajes comerciales con la necesidad de los usuarios de mantener una bandeja de entrada organizada y libre de distracciones.

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