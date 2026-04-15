Deslizar el dedo por la pantalla del celular puede generar problemas musculares, según estudio

Un estudio científico alerta sobre los riesgos musculares derivados de deslizar el dedo por la pantalla del móvil en actividades cotidianas. (Visuales IA)

Deslizar el dedo por la pantalla del móvil es un gesto cotidiano para millones de personas. Sin embargo, un reciente estudio científico alerta sobre los riesgos musculares que puede acarrear esta acción repetitiva.

El informe, realizado por investigadores de la Universidad de Leipzig, Alemania, y la Universidad Aalto y el Instituto ELLIS en Finlandia, no solo describe el impacto físico de estas microacciones, sino que también advierte que el diseño de las aplicaciones y las características de cada pantalla pueden incrementar el riesgo de lesión.

La investigación parte de una observación simple: aunque deslizar el dedo para desplazarse por menús, redes sociales o noticias parece inofensivo, la repetición constante de este movimiento puede pasar factura al cuerpo.

Diferencias entre pantallas e interfaces que generan molestias

No todas las pantallas de los dispositivos móviles exigen el mismo trabajo físico. El estudio destaca que los botones pequeños, los controles situados en las esquinas o aquellos menús que requieren múltiples pulsaciones para acceder a una función, obligan al usuario a realizar movimientos más amplios y menos naturales. Esto puede aumentar la tensión en los tendones y músculos de la mano.

El scroll infinito en redes sociales incrementa la repetición de movimientos, lo que sobrecarga músculos y tendones del dedo pulgar y la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado “scroll infinito”, presente en muchas plataformas de redes sociales y páginas web, es señalado por los expertos como uno de los mayores culpables del uso excesivo del dedo pulgar. Esta función, que permite desplazarse sin fin por contenido nuevo, convierte la acción de deslizar el dedo en un movimiento continuo y altamente repetitivo.

Las simulaciones del estudio muestran que, en estos casos, la musculatura de la mano y el antebrazo se ve sometida a una carga constante, incluso en sesiones cortas de uso.

Cómo se afectan los músculos y qué problemas pueden surgir

Los especialistas identifican varias molestias y patologías asociadas al uso intensivo del móvil. Entre las más frecuentes se encuentran dolor en el pulgar, inflamación de tendones (tendinitis), rigidez en la muñeca, fatiga muscular en la mano y molestias en el antebrazo. Estos síntomas no solo aparecen en usuarios que pasan muchas horas frente al teléfono, sino que pueden desarrollarse en personas que realizan movimientos repetitivos con frecuencia durante el día.

El informe detalla cómo la flexión y extensión constantes del dedo pulgar, al deslizarse por la pantalla, provocan microtraumatismos en los tejidos blandos. Si la acción se repite muchas veces sin descanso, se incrementa la probabilidad de sufrir lesiones por sobreuso. El uso de la misma mano para sostener y manipular el móvil también contribuye al cansancio y la sobrecarga muscular.

El informe identifica dolor en el pulgar, tendinitis, rigidez de la muñeca y fatiga muscular como molestias frecuentes por el uso intensivo del smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que la combinación de una postura forzada (como sujetar el teléfono con tensión) y movimientos repetitivos puede causar desequilibrios musculares a largo plazo. Estas alteraciones pueden derivar en molestias crónicas o en la necesidad de tratamientos médicos si no se corrigen a tiempo.

Cómo prevenir estos problemas musculares

La recomendación más sencilla consiste en moderar el tiempo dedicado al móvil y realizar pausas regulares. Alternar el uso de ambas manos para interactuar con la pantalla ayuda a distribuir el esfuerzo y evitar la sobrecarga de un solo grupo muscular.

Otra recomendación es evitar sostener el teléfono con tensión excesiva. El agarre relajado, junto con el uso ocasional de comandos de voz, puede reducir la cantidad de movimientos repetitivos necesarios para interactuar con las aplicaciones. Además, los expertos sugieren prestar atención a los primeros signos de molestia o dolor y consultar a un especialista si los síntomas persisten.

Expertos recomiendan moderar el tiempo de uso, alternar de manos y realizar pausas regulares para prevenir lesiones musculares vinculadas al móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista del diseño tecnológico, el estudio subraya la importancia de desarrollar interfaces ergonómicas. Los botones grandes, bien distribuidos y de fácil acceso, así como menús que requieran menos pasos para llegar a una función, pueden marcar la diferencia en la salud del usuario.

El informe concluye que la prevención no depende exclusivamente del usuario. Los desarrolladores y fabricantes de dispositivos también tienen responsabilidad en crear herramientas que reduzcan el impacto físico de su uso. El objetivo es lograr que la interacción con la tecnología sea cómoda y segura, sin comprometer la salud muscular de quienes la utilizan.