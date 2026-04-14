Así quiere Google que Gemini te ayude a planear el día y olvídate de las excusas

La función Your Day de Google Gemini integra aplicaciones como Gmail, Fotos y YouTube para ofrecer un feed personalizado al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta de Google por la inteligencia artificial generativa continúa su avance con el desarrollo de una función orientada a la personalización y la proactividad del asistente digital.

Bajo el nombre de Your Day, esta novedad busca transformar la experiencia diaria de los usuarios de Gemini, integrando diferentes aplicaciones para anticipar necesidades, recordar compromisos y ofrecer información relevante de manera automatizada.

La función ha sido identificada en el código de la versión beta de la aplicación de Google, por 9to5Google. Según lo hallado, se trata de un “feed proactivo” basado en Gemini que buscará mantener al usuario al tanto de sus actividades, recordatorios y eventos importantes, todo desde un solo espacio centralizado.

El acceso a esta función está previsto desde el menú lateral, junto a herramientas ya conocidas como “Memory” (antes “Past Chats”), “Connected Apps” e “Instructions for Gemini”.

La novedad Your Day organiza tarjetas personalizadas con resúmenes de correos, reuniones, recordatorios y recuerdos fotográficos, facilitando la vida diaria.

Qué se podrá hacer con esta función de asistente en Gemini

Esta integración permitirá que “Your Day” reúna información proveniente de diferentes aplicaciones vinculadas a la cuenta de Google, como Gmail, Fotos, YouTube o el calendario. De este modo, el asistente podrá mostrar tarjetas personalizadas que resuman correos relevantes, fechas de entrega próximas, recordatorios de eventos y hasta recuerdos fotográficos de años previos.

La clave está en el uso de la llamada Personal Intelligence, lanzada en enero, que ofrece a la IA acceso a los datos personales almacenados en las apps conectadas, siempre con el consentimiento del usuario.

Los desarrolladores han destacado que la activación de Your Day será opcional y se podrá gestionar desde una tarjeta en el apartado de Personal Intelligence del perfil. El usuario decidirá qué aplicaciones y fuentes de datos quiere que Gemini utilice, manteniendo el control sobre su privacidad y el tipo de información que se mostrará en el feed diario.

Cómo funcionará la integración con otras aplicaciones

La integración de Gemini con las aplicaciones conectadas será el eje central de la experiencia que propone “Your Day”. Al habilitar esta función, el usuario permite que la IA consulte y procese información de plataformas como Gmail, donde puede identificar correos con fechas límite, invitaciones a reuniones o mensajes destacados para priorizarlos en la agenda diaria.

La función se gestiona desde Personal Intelligence e incluye la opción de activar o desactivar el acceso a apps como Gmail o Google Fotos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de Google Fotos, la IA será capaz de rescatar imágenes tomadas en fechas similares de años anteriores, permitiendo revivir recuerdos o destacar momentos familiares y personales. De igual forma, la integración con YouTube podría sugerir videos guardados para ver más tarde o contenidos relacionados con eventos próximos o intereses del usuario.

Además, el sistema de tarjetas que se especula estará presente en Your Day facilitará la visualización rápida de todas estas informaciones. Cada tarjeta funcionará como un resumen visual y textual de una tarea, recordatorio o sugerencia, permitiendo que el usuario interactúe o acceda directamente a la aplicación correspondiente desde el feed.

Qué se podrá hacer con Your Day

El objetivo de “Your Day” es que el usuario pueda “recibir un feed proactivo de Gemini para estar siempre un paso adelante en su día”, con el objetivo de anticipar las tareas y necesidades del usuario a partir de la información recopilada en tiempo real desde sus aplicaciones conectadas.

Cada tarjeta en Your Day resumen tareas o recordatorios, permitiendo la interacción directa y el acceso rápido a la app correspondiente desde un solo espacio.

Entre las utilidades más destacadas, la función permitirá consultar de un vistazo los correos más urgentes, las fechas de entrega próximas y las reuniones agendadas. También podrá sugerir revisar fotos de aniversarios o eventos pasados, así como ofrecer recordatorios automáticos sobre compromisos que suelen pasar inadvertidos. El sistema, además, podría alertar al usuario a través de notificaciones cuando la tarjeta esté lista al comenzar la jornada.

La personalización será algo diferencial, ya que la IA ajustará el contenido del feed de acuerdo con los permisos y preferencias configurados por cada usuario. Por ejemplo, alguien que no desee compartir su historial de fotos podrá limitar el acceso de Gemini solo al correo electrónico o al calendario.