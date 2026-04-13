Tecno

Google, OpenAI y AWS se unen a GitHub para reforzar la seguridad del código abierto en Linux

La alianza destina más de doce millones de dólares para brindar acceso gratuito a servicios como Copilot Pro y a herramientas automatizadas de análisis de código

Guardar
La alianza entre las diferentes compañías refuerza la resiliencia del ecosistema global de software de código abierto.
La alianza entre las diferentes compañías refuerza la resiliencia del ecosistema global de software de código abierto.

La plataforma de desarrollo GitHub ha anunciado una inversión conjunta de 12,5 millones de dólares junto a OpenAI, Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft y Anthropic para reforzar la protección de los principales proyectos de código abierto.

Esta alianza internacional liderada por la Fundación Linux, busca proporcionar recursos económicos, herramientas con inteligencia artificial y formación especializada a los responsables de la infraestructura digital que sustentan servicios críticos a nivel mundial.

Qué aporta GitHub a la iniciativa global Linux

GitHub detalló que más de 280.000 responsables de mantenimiento podrán acceder sin costo a servicios como Copilot Pro y a herramientas automatizadas de análisis de código. Este acceso representa uno de los beneficios tangibles de la iniciativa, por la cual los fondos se canalizarán a través de programas como Alpha-Omega y la Open Source Security Foundation (OpenSSF), ambos dependientes de la Fundación Linux.

Ciberdelincuentes usan Copilot para robar datos de usuarios.
más de 280.000 responsables de mantenimiento podrán acceder sin coste a servicios como Copilot Pro y a herramientas automatizadas de análisis de código. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos programas se enfocan en el desarrollo de estrategias de largo plazo para responder a los crecientes desafíos de seguridad en espacios de código abierto.

Qué hoja de ruta tiene esta alianza global de compañías tecnológicas

La unión, formalizada con la adhesión de GitHub a la iniciativa Alpha-Omega, plantea una hoja de ruta basada en la sostenibilidad y la expansión de capacidades para quienes mantienen plataformas y librerías esenciales.

Una parte del compromiso incluye la ampliación del GitHub Secure Open Source Fund, que suma 5.5 millones de dólares adicionales en créditos de Azure y ayudas económicas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los fondos canalizados mediante Alpha-Omega y OpenSSF financian estrategias de largo plazo para fortalecer la infraestructura digital global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos apoyos están orientados a financiar acciones de formación, incrementar la experiencia de la comunidad y consolidar alianzas estratégicas con actores como Datadog, Open WebUI, Atlantic Council y OWASP.

Tal como señala GitHub en su blog oficial, la clave está en la combinación de inversión económica y recursos concretos: “La inversión específica funciona cuando se traduce en herramientas, alternativas de formación y soporte a largo plazo”.

Cómo opera Alpha-Omega y OpenSSF al canalizar recursos para auditorías

Vista de una gran sala de conferencias con ejecutivos sentados frente a una pantalla curva que muestra código, candados abiertos, alertas triangulares y una figura abstracta de IA.
La iniciativa Alpha-Omega facilita auditorías y la integración de expertos en seguridad para normalizar la protección en proyectos de código abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa Alpha-Omega de la Fundación Linux fue creada con el objetivo de normalizar y facilitar la adopción de prácticas de seguridad en proyectos de código abierto. Sus estrategias combinan auditorías, integración de especialistas en seguridad y el despliegue de mecanismos automáticos.

Michael Winser, cofundador de Alpha-Omega, afirmó en un comunicado publicado en el sitio web de la fundación: “Alpha-Omega se fundó con la idea de que la seguridad del código abierto debería ser algo normal y alcanzable. Al financiar auditorías e integrar a expertos en seguridad directamente en el ecosistema, hemos demostrado que la inversión específica funciona”.

Además, la respuesta a la creciente demanda de controles y evaluaciones en la comunidad de software global es otro pilar de la iniciativa. Los recursos distribuidos en formación, consultoría y créditos para acceso a herramientas en la nube buscan ampliar la participación de nuevos socios y personal especializado.

El sistema de Informes Privados de Vulnerabilidades de GitHub mejora la calidad y gestión de alertas para administradores de proyectos de código abierto. (Foto: Europa Press)
El sistema de Informes Privados de Vulnerabilidades de GitHub mejora la calidad y gestión de alertas para administradores de proyectos de código abierto. (Foto: Europa Press)

Esto repercute tanto en la seguridad individual de los proyectos, como en el fortalecimiento de redes de colaboración que elevan los estándares internacionales del desarrollo abierto.

Qué cubre la estrategia: desde el análisis hasta la gestión de vulnerabilidades

Entre los recursos ofrecidos, GitHub incluye utilidades como GitHub Actions y funcionalidades orientadas a la identificación y corrección automatizada de errores. En GitHub Security Lab habrá asesoría en seguridad y mejoras continuas al sistema de Informes Privados de Vulnerabilidades (PVR).

Este último busca reducir la cantidad de reportes de baja calidad y asistir a los responsables de proyectos en el manejo de la creciente cantidad de alertas de seguridad, que son muy comunes con el auge de ciberataques que se aprovechan de errores en los diferentes sistemas digitales de las empresas.

Asimismo, el fondo GitHub Secure Open Source Fund prevé cubrir acciones concretas como campañas de formación y nuevos vínculos institucionales.

Temas Relacionados

GoogleOpenAIAmazon Web ServicesGitHubLinuxTecnología-noticiasLo último en tecnologíaCopilot

Últimas Noticias

Un especialista en Inteligencia Artificial aseguró que “si no la usás, quedás afuera del mercado laboral y de la vida”

En diálogo con Infobae al Mediodía, el especialista Fredi Vivas analizó el avance de la Inteligencia Artificial, su impacto en el empleo y la urgencia de adquirir nuevas competencias para no quedar excluido

Un especialista en Inteligencia Artificial aseguró que “si no la usás, quedás afuera del mercado laboral y de la vida”

El hábito que puede potenciar tu celular: cada cuánto debes reiniciarlo y por qué

Esta rutina puede resolver errores menores y devolver fluidez al sistema operativo del dispositivo móvil

El hábito que puede potenciar tu celular: cada cuánto debes reiniciarlo y por qué

Colgar o responder: lo que debes hacer si recibes una llamada de un número desconocido

Expertos en ciberseguridad advierten que la reacción inicial es clave para evitar ser víctima de robos de datos personales y otras estafas telefónicas

Colgar o responder: lo que debes hacer si recibes una llamada de un número desconocido

ABC para entender el cambio de Word, el amigo fiel creado por Microsoft en los 80´s

Con cambios controlados, sugerencias editables y respuestas a consultas específicas, el complemento de Anthropic marca una diferencia en el procesador de texto

ABC para entender el cambio de Word, el amigo fiel creado por Microsoft en los 80´s

Usa el HDMI ARC para mejorar el audio de tu TV y reducir el desorden de cables en casa

Esta es una solución ideal para conectar la pantalla con una barras de sonido

Usa el HDMI ARC para mejorar el audio de tu TV y reducir el desorden de cables en casa
DEPORTES
El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

Se conoció el audio del VAR del penal para Boca Juniors en el empate 1-1 contra Independiente: “Es clarísimo”

Los Juegos Suramericanos de la Juventud inician en Panamá con participación récord

TELESHOW
Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

Maxi López contó cuándo vendrán su mujer Daniela Christiansson y sus hijos a vivir al país: “Todo en Argentina”

La firme decisión de Zaira Nara sobre su ruptura de Facundo Pieres: “Estoy soltera y feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump

Trump dijo que Irán pidió reabrir el diálogo tras el fracaso en Islamabad: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”

Sorpresa: una versión argentina de la Guerra de Troya se publicará en Grecia, cuna de ese relato

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990