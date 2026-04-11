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Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

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Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

El anime son las series animadas que se producen en Japón y relatan diferentes tipos de historias cuyo objetivo es entretener específicamente al sector más jóven de la población del país. Desde hace varias décadas estas producciones se globalizaron gracias a que eran transmitidas en los canales locales en occidente y con el paso del tiempo se fueron integrando a los catálogos de las plataformas de streaming.

One Piece, Naruto y Bleach ostentan en los últimos años el título de “Big 3” por ser los tres animes más grandes de la última generación, sin embargo, en los años recientes nuevas historias han comenzado a alzar la mano para convertirse en el nuevo anime más exitoso de la historia.

Crunchyroll es un plataforma de streaming que cuenta con un amplio catálogo de animes y con las licencias de transmisión de las series que están actualmente en emisión en Japón.

Cada semana se publican los episodios a unas cuantas horas de diferencia de su transmisión en el país asiático. Si quieres adentrarte en el mundo del anime o ya eres un fan experimentado en busca de una nueva serie a continuación te compartimos los 10 títulos más populares para ver este fin de semana.

Ranking animes

1.- OSHI NO KO S3

2.- Frieren: Beyond Journey's End S2

3.- Tamon's B-Side

4.- You and I Are Polar Opposites

5.- JUJUTSU KAISEN: The Culling Game P1

6.- Fate/strange Fake

7.- Hell's Paradise S2

8.- Journal with Witch

9.- Sentenced to Be a Hero

10.- Medalist S2

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series. 

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.

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