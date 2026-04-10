OpenAI anuncia un plan Pro para ChatGPT: busca competir con Claude y más grandes de inteligencia artificial

OpenAI lanza nuevos planes para ChatGPT que busca competir con Claude. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Dado Ruvic)

OpenAI presentó un nuevo plan de suscripción Pro para ChatGPT con un costo de 100 dólares mensuales, una apuesta que busca cubrir un vacío en su oferta y competir directamente con propuestas similares de Anthropic y su modelo Claude.

La nueva tarifa se posiciona entre el plan Plus de 20 dólares y el Pro de 200 dólares, y está orientada especialmente a usuarios que utilizan herramientas de programación de forma intensiva.

El anuncio marca un ajuste en la estrategia comercial de la compañía, que busca captar a desarrolladores y usuarios avanzados que requerían mayor capacidad sin llegar al nivel más alto de gasto. El nuevo plan se enfoca en potenciar el uso de Codex, la tecnología de programación asistida integrada en ChatGPT.

OpenAI anuncia un nuevo plan, el cual costará 100 dólares. (X)

Un nuevo nivel para usuarios intensivos

Hasta ahora, la estructura de precios de OpenAI presentaba un salto considerable entre sus planes. Los usuarios podían optar por una versión gratuita, el plan Go de 8 dólares, el Plus de 20 dólares y luego pasar directamente al Pro de 200 dólares. Esta brecha había sido señalada como una limitación por parte de usuarios que necesitaban más capacidad, pero no justificaban el costo más elevado.

El nuevo plan de 100 dólares busca resolver ese problema. Según la compañía, ofrece hasta cinco veces más capacidad de uso de Codex en comparación con el nivel Plus, aunque sin llegar a un uso ilimitado. La diferencia entre los distintos niveles no radica en funciones exclusivas, sino en la cantidad de recursos disponibles durante sesiones de trabajo.

Este enfoque responde a una lógica cada vez más común en servicios de inteligencia artificial: el valor no está solo en el acceso, sino en la continuidad del uso, especialmente en tareas exigentes como la programación.

El nuevo plan de ChatGPT ofrece mayor acceso a Codex. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Codex, en el centro de la estrategia

El lanzamiento también confirma la creciente relevancia de Codex dentro del ecosistema de ChatGPT. Esta herramienta permite generar, revisar y optimizar código, y se ha convertido en uno de los principales motores de uso entre desarrolladores.

De acuerdo con datos compartidos por la empresa, más de tres millones de personas utilizan Codex cada semana a nivel global. Además, su adopción habría crecido de forma acelerada en los últimos meses, lo que refuerza su papel como eje de monetización.

El nuevo plan está diseñado para sostener sesiones de trabajo más largas y complejas, donde los límites de uso pueden afectar la productividad. En ese sentido, OpenAI busca ofrecer una alternativa más equilibrada para quienes dependen de estas herramientas en su día a día.

ChatGPT busca ampliar su oferta ante la pérdida de usuarios frente a Claude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Competencia directa con Claude

El movimiento también tiene un claro componente competitivo. OpenAI reconoce que el nuevo precio apunta directamente a las ofertas de Anthropic, cuyo asistente Claude ya contaba con planes en un rango similar.

La compañía destacó que su propuesta busca ofrecer una mejor relación entre costo y capacidad. En particular, sostiene que Codex permite mayor rendimiento por dólar en comparación con otras herramientas de programación asistida.

Este tipo de comparaciones refleja un cambio en el mercado de la inteligencia artificial. Mientras en una primera etapa la competencia se centraba en la calidad de las respuestas, ahora el foco se desplaza hacia métricas más concretas como el rendimiento, los límites de uso y la utilidad práctica en entornos laborales.

OpenAI aclaró que en ningún plan ofrece Codex de manera ilimitada. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Límites y segmentación del servicio

A pesar de tratarse de un plan premium, OpenAI aclaró que ninguno de sus niveles ofrece uso ilimitado. El plan de 100 dólares tendrá límites más altos que el Plus, y durante un período inicial ofrecerá condiciones más flexibles, aunque estas podrían ajustarse posteriormente.

Por su parte, el plan Pro de 200 dólares —que sigue disponible aunque no aparezca en la página principal de precios— ofrece límites hasta 20 veces superiores al nivel Plus. Este nivel está orientado a usuarios con cargas de trabajo constantes y proyectos simultáneos.

Con esta estructura, la empresa segmenta su base de usuarios con mayor precisión, permitiendo que cada perfil encuentre un punto intermedio acorde a sus necesidades.