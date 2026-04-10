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Qué sustancias debes evitar cuando limpias la pantalla de tu computadora

El uso de productos inadecuados al limpiar la pantalla de tu computadora puede provocar daños irreversibles en la superficie y los componentes internos del equipo

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Composición de dos imágenes: una persona limpia la pantalla de una laptop con spray y paño, y otra hace lo mismo con un monitor de PC de escritorio.
Limpiar la pantalla con limpiavidrios puede corroer los recubrimientos y dejar manchas permanentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento adecuado de los dispositivos electrónicos depende, en gran medida, del conocimiento sobre qué productos utilizar durante la limpieza. El uso de sustancias inapropiadas al limpiar la pantalla de una computadora puede causar daños irreversibles en la superficie y sus componentes internos. La elección incorrecta de productos no solo afecta la nitidez de la imagen, sino que también puede poner en riesgo la vida útil del equipo.

Limpiavidrios tradicionales

El uso de limpiavidrios tradicionales es uno de los errores más habituales. Aunque estos productos están diseñados para superficies de vidrio, su composición química resulta demasiado agresiva para las pantallas, que suelen contar con capas protectoras y anti-reflejo.

El uso continuado de limpiavidrios puede provocar desgaste, manchas permanentes o pérdida de transparencia en el monitor. Si el líquido se desliza por los bordes, existe el riesgo de que alcance los circuitos internos y provoque cortocircuitos.

Vista trasera de un hombre limpiando la pantalla de un monitor de computadora con un pulverizador blanco y un paño de microfibra azul.
El alcohol doméstico, al igual que el etílico o de baja concentración, deteriora la superficie de los monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcohol común o de baja concentración

Otro producto que debe evitarse es el alcohol común o de baja concentración. Si bien el alcohol isopropílico técnico (superior al 90%) es recomendado en algunos casos, tanto el alcohol etílico como el de baja pureza pueden ser perjudiciales para los recubrimientos de los monitores LCD o LED. La exposición a estos compuestos puede causar disolución o deterioro de la superficie plástica, comprometiendo la calidad de imagen y la integridad del equipo.

Amoníaco

Según AG Neovo, fabricante de monitores, el amoníaco encabeza la lista de sustancias potencialmente corrosivas para las pantallas de computadora. Su acción química puede afectar de inmediato las capas que protegen el monitor, deteriorando la superficie y generando alteraciones en el color o la textura. El uso de productos con amoníaco suele considerarse una causa de daño atribuible al usuario, lo que puede invalidar garantías o servicios de reparación.

Limpiadores multiusos en aerosol

Los limpiadores multiusos en aerosol representan un riesgo considerable para los monitores. Estos productos combinan varios agentes químicos agresivos y su formato de aplicación incrementa la posibilidad de filtraciones hacia las partes internas del monitor.

Al pulverizar directamente sobre la pantalla, el líquido puede infiltrarse por los marcos y alcanzar la electrónica interna, lo que puede derivar en fallos permanentes. Además, los limpiadores multiusos pueden dejar residuos pegajosos que favorecen la acumulación de polvo y suciedad.

Una persona rocía un monitor de computadora negro con un limpiador de una botella atomizadora blanca y azul, mientras sostiene un paño gris de microfibra.
El amoníaco es altamente corrosivo y su uso en pantallas está estrictamente desaconsejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de limpieza seguros

Por su parte, Dell sugiere emplear un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua o con soluciones específicas para pantallas electrónicas. Es importante no aplicar líquidos directamente sobre la superficie, sino sobre el paño, para evitar filtraciones.

El uso incorrecto de productos de limpieza puede provocar deformaciones, manchas, atenuación del color o la aparición de una capa lechosa en la pantalla. Estos daños suelen clasificarse como causados por el usuario, por lo que el equipo podría quedar fuera de cobertura de garantía. Además, los fabricantes advierten que la exposición de los monitores a sustancias prohibidas puede afectar tanto el rendimiento visual como la integridad estructural del dispositivo.

Consecuencias visibles y advertencias frecuentes

Entre los defectos más comunes derivados de una limpieza inadecuada se encuentran la aparición de sombras irregulares, pérdida de brillo y remoción de las capas superficiales de la pantalla. Estos deterioros no solo afectan la experiencia visual, sino que también disminuyen el valor y la funcionalidad del equipo.

Un monitor de pantalla plana negro, encendido, muestra su pantalla con una textura irregular de manchas oscuras, claras y tonos ocres.
Los aerosoles multiusos incrementan el riesgo de filtraciones que pueden afectar la electrónica interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El uso de productos inadecuados en la limpieza de monitores puede generar daños físicos permanentes, tanto en la pantalla como en el cuerpo del dispositivo”. Por este motivo, los técnicos y fabricantes insisten en la necesidad de seguir instrucciones específicas y evitar improvisaciones en el mantenimiento de equipos electrónicos.

El cuidado preventivo, sumado al uso de productos adecuados, contribuye a preservar la calidad de imagen y prolongar la vida útil de la computadora, evitando así reparaciones costosas o la necesidad de reemplazo anticipado del equipo.

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