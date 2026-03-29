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OpenAI no es la única: otra empresa de IA ofrecerá su tecnología al Pentágono

Maven, de Palantir, será la plataforma oficial de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas estadounidenses

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Tecnológicas y sistemas de defensa
La decisión garantiza financiamiento estable y despliegue uniforme del software en todo el ejército. (Reuters)

El Pentágono anunció que el sistema de inteligencia artificial Maven, desarrollado por Palantir Technologies, se convertirá en un programa oficial de registro (“program of record”) para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Esta decisión, comunicada en una carta firmada por el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, y dada a conocer por Reuters, implica la integración a largo plazo de la plataforma de inteligencia artificial para el control, análisis de datos y selección de objetivos en el ámbito militar.

Tras la asociación de OpenAI con el Pentágono, el reciente movimiento refuerza la intención del órgano de defensa de EE.UU de mejorar sus capacidades en inteligencia artificial.

Palantir refuerza su posición tras acuerdos millonarios y el respaldo institucional del Departamento de Defensa. (Reuters)
Palantir refuerza su posición tras acuerdos millonarios y el respaldo institucional del Departamento de Defensa. (Reuters)

Maven: el cerebro digital del campo de batalla

Maven es una plataforma de comando y control capaz de analizar enormes volúmenes de datos provenientes de satélites, drones, radares, sensores y reportes de inteligencia. Utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial, el sistema identifica automáticamente amenazas o posibles objetivos, como vehículos militares, edificaciones o arsenales enemigos.

Este software ya ha sido fundamental en operaciones recientes, especialmente durante el conflicto con Irán, donde facilitó la identificación y ataque de más de 1.000 objetivos en las primeras horas del operativo.

La formalización de Maven como programa de registro permitirá su despliegue uniforme en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y garantizará financiamiento estable, dejando atrás los contratos temporales que caracterizaban la adopción inicial de tecnología en el sector. Según la carta revisada, la medida entrará en vigor antes del cierre del año fiscal, en septiembre.

El Pentágono apuesta por la inteligencia artificial como eje central en la estrategia y operaciones militares. (Reuters)
El Pentágono apuesta por la inteligencia artificial como eje central en la estrategia y operaciones militares. (Reuters)

Estrategia militar

El memo enviado por Feinberg ordena trasladar la supervisión de Maven de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial a la Oficina de Inteligencia Artificial y Digital del Pentágono, con los nuevos contratos gestionados directamente por el Ejército. El funcionario enfatizó que la integración profunda de la inteligencia artificial en las operaciones conjuntas debe convertirse en el pilar de la estrategia militar estadounidense.

“Es imperativo invertir ahora y de forma decidida para consolidar la toma de decisiones habilitada por la IA como eje central de nuestra estrategia”, aseguró Feinberg.

Durante una presentación reciente, Cameron Stanley, responsable de la oficina de IA del Pentágono, mostró en tiempo real cómo Maven puede servir en la selección y seguimiento de objetivos en Oriente Medio, utilizando mapas de calor y visualizaciones generadas por la plataforma de Palantir.

La decisión representa un triunfo significativo para Palantir, que ha incrementado su presencia en el sector público con contratos millonarios. Entre ellos se destaca un acuerdo con el Ejército estadounidense por hasta 10.000 millones de dólares, y su capitalización bursátil ha alcanzado los 360.000 millones tras duplicarse el valor de sus acciones en el último año.

Maven fue clave en operaciones recientes, permitiendo la selección rápida de más de 1.000 objetivos en Irán. (AP)
Maven fue clave en operaciones recientes, permitiendo la selección rápida de más de 1.000 objetivos en Irán. (AP)

Cambios en la cadena de suministro de IA y tensiones en Silicon Valley

La oficialización de Maven como programa de registro marca también un cambio estratégico en la cadena de suministros de tecnología del Pentágono. Mientras Palantir afianza su posición, otras empresas tecnológicas enfrentan fricciones con el Departamento de Defensa.

Recientemente, el secretario de Defensa Pete Hegseth calificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, tras la negativa de la startup a permitir que sus modelos se utilicen en armas autónomas o vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.

El respaldo institucional a Palantir indica una preferencia clara por arquitecturas de IA capaces de soportar operaciones militares de alto riesgo y ritmo acelerado. La formalización de Maven refuerza la tendencia del Pentágono hacia la inteligencia artificial como herramienta principal para incrementar la velocidad y eficacia en conflictos modernos y en la toma de decisiones estratégicas.

El Departamento de Defensa y Palantir no emitieron comentarios adicionales, pero el nombramiento de Maven como programa de registro confirma el papel central que la inteligencia artificial desempeñará en la doctrina militar estadounidense durante los próximos años.

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