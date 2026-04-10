Gmail al estilo WhatsApp: así funcionará el nuevo cifrado de mensajes

Gmail ya ofrece cifrado de extremo a extremo en sus apps para Android e iOS. (Google)

Gmail ha incorporado el cifrado de extremo a extremo en sus aplicaciones móviles para Android e iOS, lo que significa que los correos electrónicos ahora cuentan con una protección adicional durante el envío y la recepción.

Sin embargo, esto no implica que antes estuvieran desprotegidos; en realidad, el cifrado de extremo a extremo añade una capa extra de seguridad, ya que solo el remitente y el destinatario pueden acceder al contenido del mensaje, ni los propios servidores de Google pueden hacerlo.

Ten presente que este mismo mecanismo de privacidad se utiliza en WhatsApp, donde los mensajes también están cifrados de extremo a extremo y solo pueden ser leídos por el remitente y el destinatario.

WhatsApp usa el mismo tipo de cifrado, donde solo el remitente y el receptor pueden ver los mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo funciona el cifrado extremo a extremo en Gmail

El cifrado de extremo a extremo en Gmail protege tus mensajes para que solo tú y la persona a la que escribes puedan leerlos. Esto se logra porque el contenido del correo se codifica desde que sale de tu dispositivo y solo se descifra cuando llega al destinatario, impidiendo que terceros, incluidos los servidores de Google, accedan al mensaje.

Si el destinatario también usa la aplicación de Gmail, recibirá el mensaje cifrado como cualquier otro correo en su bandeja de entrada.

Si la otra persona no tiene Gmail, igual puede abrir y responder el mensaje de forma segura desde su navegador, sin importar qué servicio de correo o dispositivo utilice. Así, todos los usuarios tienen una experiencia sencilla y protegida, ya que solo el emisor y el receptor pueden acceder al contenido real del mensaje.

El cifrado en Gmail asegura que solo tú y tu destinatario accedan al contenido del mensaje. (Google)

Cómo activar el cifrado de extremo a extremo en la app de Gmail

Para activar el cifrado de extremo a extremo en la aplicación de Gmail, primero asegúrate de contar con una cuenta compatible con esta función. Inicialmente, está disponible para Enterprise Plus con el complemento Assured Controls o Assured Controls Plus.

Una vez dentro de la app actualizada, al redactar un nuevo mensaje, pulsa el icono del candado y selecciona la opción ‘Cifrado adicional’. Luego, escribe tu mensaje y adjunta archivos como lo harías normalmente. De esta forma, tu correo estará protegido y solo podrá ser leído por el destinatario autorizado.

Qué pasa si mi Gmail no es compatible con el cifrado de extremo a extremo

Si tu cuenta no es compatible con el cifrado de extremo a extremo, no debes preocuparte, ya que tus mensajes igualmente cuentan con una encriptación estándar.

Si tu cuenta no admite cifrado extremo, tus correos siguen protegidos con encriptación estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que el contenido de tus correos sigue protegido mientras se envía y recibe, evitando que terceros puedan acceder a la información durante el tránsito entre tu dispositivo y los servidores de Google.

Cómo proteger mi cuenta de Gmail

Proteger tu cuenta de Gmail es fundamental para mantener tu información personal y profesional segura. El primer paso consiste en crear una contraseña robusta, que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, evitando datos personales fáciles de adivinar.

Es recomendable cambiar la contraseña periódicamente y no utilizar la misma en otros servicios. Activa la verificación en dos pasos: con este método, además de la contraseña, necesitarás un código que recibirás en tu teléfono o a través de una app de autenticación cada vez que inicies sesión en un nuevo dispositivo.

Cuidar tu cuenta de Gmail es clave para proteger tu información personal y laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconfía de enlaces y archivos adjuntos sospechosos, incluso si parecen enviados por contactos conocidos. Gmail cuenta con filtros automáticos para detectar intentos de phishing, pero la precaución personal sigue siendo clave.

Revisa periódicamente la actividad reciente de tu cuenta en la sección de ‘Seguridad’ de Google, donde puedes ver dispositivos conectados y cerrar sesiones sospechosas.

Por último, si manejas información sensible, considera activar el cifrado de extremo a extremo si tu cuenta lo permite.