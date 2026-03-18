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Sigue estos pasos para encontrar los correos archivados de Gmail

Archivar correos en Gmail ayuda a mantener la bandeja de entrada ordenada sin perder mensajes importantes

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Los mensajes archivados en Gmail
Los mensajes archivados en Gmail no se eliminan, solo se retiran de la bandeja de entrada y permanecen accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de archivar correos en Gmail es una herramienta fundamental para quienes desean mantener la bandeja de entrada ordenada sin perder acceso a mensajes importantes. Sin embargo, el proceso puede generar confusión, ya que una vez archivado, el correo desaparece de la vista principal y muchos usuarios no saben cómo recuperarlo.

Archivar un correo en Gmail no implica eliminarlo. Cuando se elimina un mensaje y la papelera se vacía, este desaparece de forma definitiva. En cambio, al archivar un correo, el mensaje se retira de la bandeja de entrada, pero permanece almacenado en la cuenta. Se trata de una opción útil para quienes prefieren mantener la bandeja despejada sin correr el riesgo de perder información relevante.

Un dato interesante es que si alguien responde a un correo archivado, este vuelve automáticamente a la bandeja de entrada.

The Gmail app icon on
The Gmail app icon on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo se archiva correos en Gmail

El proceso para archivar correos en Gmail es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo:

Desde el ordenador: accede a Gmail, selecciona uno o varios mensajes y haz clic en el icono de archivar (una caja con una flecha hacia abajo) en la parte superior de la lista de mensajes. Desde la app móvil (Android o iOS): abre la aplicación, selecciona el correo deseado y toca el mismo icono en la parte superior de la pantalla. Una vez archivado, el mensaje desaparece de la bandeja de entrada y de las categorías principales, sin ser eliminado.

Ubicación de los correos archivados en Gmail

Una de las principales dudas es el destino de los mensajes archivados. Gmail no cuenta con una carpeta específica llamada “Archivados”. En su lugar, estos correos se almacenan en la etiqueta Todos.

Para localizar correos archivados en
Para localizar correos archivados en la versión de escritorio de Gmail, basta con seleccionar "Más" y luego "Todos" desde el menú lateral. (Infobae América)

En el ordenador: desde el menú lateral izquierdo, haz clic en “Más” y luego en “Todos”. En la app móvil: toca el icono de menú (las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda) y desplázate hasta “Todos”. En esta sección aparecerán todos los correos de la cuenta, incluidos los archivados. Para identificarlos, basta con observar que no tienen la etiqueta “Recibidos” junto al asunto.

Cómo buscar correos archivados en Gmail

En cuentas con gran volumen de mensajes, buscar manualmente en la etiqueta “Todos” puede resultar poco práctico. Gmail ofrece diversas herramientas de búsqueda para agilizar la localización de correos archivados.

Búsqueda básica

La barra de búsqueda de Gmail permite introducir palabras clave, nombre del remitente o el asunto del mensaje. De esta manera, la búsqueda abarca toda la cuenta, incluidos los mensajes archivados. Algunos ejemplos de búsqueda son:

from:joselopez@gmail.com subject:boletos concierto The Killers

Archivar mensajes es posible tanto
Archivar mensajes es posible tanto desde la versión web como desde la app móvil de Gmail.

Filtros avanzados

Para refinar aún más la búsqueda, es posible utilizar operadores específicos:

-in:inbox muestra correos que no están en la bandeja de entrada, es decir, probablemente archivados. -in:sent -in:drafts -in:inbox excluye mensajes enviados, borradores y recibidos, dejando solo los archivados. has:nouserlabels permite localizar mensajes que no cuentan con etiquetas personalizadas, facilitando la búsqueda de correos no clasificados.

Si se localiza un correo archivado que se desea volver a ver en la bandeja de entrada, el procedimiento es directo: basta con abrir el mensaje y hacer clic en el botón “Mover a Recibidos”. En la app móvil, este botón aparece como una carpeta con una flecha hacia abajo.

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