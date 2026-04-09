YouTube ya prepara videos con avatares que copian tu rostro y voz

Ya es posible ver en YouTube copias digitales de tus creadores favoritos hechas con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora podrás ver en YouTube clones hechos con inteligencia artificial de tus creadores favoritos. O, si eres creador de contenido, puedes acceder a esta función “avatares digitales” siguiendo una serie de pasos desde la aplicación móvil o a través de YouTube Create.

Según Google, estos avatares permiten crear una versión digital de cada creador para generar videos que reproducen su imagen y voz. Solo el propio creador puede utilizar su avatar para producir videos originales y tiene la opción de eliminarlo en cualquier momento.

Para los espectadores, YouTube indica que todos los videos en los que aparezcan estos avatares incluirán una advertencia visible sobre el uso de inteligencia artificial.

Google afirma que estos avatares crean una réplica digital de cada creador para producir videos con su imagen y voz. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, cualquier video generado con esta función, ya sea descargado o publicado, llevará marcas de agua y etiquetas digitales como SynthID y C2PA, que señalan de manera clara que el contenido fue creado mediante inteligencia artificial.

Cómo crear un avatar digital con IA en YouTube

Para crear un avatar digital con IA en YouTube, primero debes asegurarte de cumplir estos requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser el propietario de un canal de YouTube ya existente.

Una vez te hayas asegurado de cumplir esos requisitos, sigue estos pasos:

Inicia sesión en la aplicación de YouTube en tu dispositivo móvil. Pulsa el ícono de ‘Crear’ en la esquina superior derecha para abrir el entorno de pruebas de IA. Pulsa ‘Crear video’ y luego ‘Hacer un vídeo con mi avatar’. Sigue las instrucciones en pantalla para grabar tu selfie y tu voz. Previsualiza tu avatar. Pulsa ‘Siguiente’ para usar el avatar o ‘Repetir’ para grabar de nuevo. Una vez que tu avatar esté completo, escribe una frase para generar un video con tu avatar. Toca para generar.

Todo video generado con esta función, tanto si se descarga como si se publica, incluirá marcas de agua y etiquetas digitales como SynthID y C2PA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para crear tu avatar desde la aplicación YouTube Create:

Inicia sesión en la aplicación YouTube Create en tu dispositivo móvil. En el banner de la página de inicio de ‘Mi Avatar’, pulsa el ícono de una flecha. Sigue las indicaciones para grabar tu selfie y tu voz. Previsualiza tu avatar. Pulsa ‘Siguiente’ para usar el avatar o ‘Repetir’ para grabar nuevamente. Una vez que hayas completado tu avatar, escribe una frase para generar un video. Sigue el proceso para generar.

Cómo crear videos con un avatar digital en YouTube

Una vez que hayas creado tu avatar, podrás añadirlo a los vídeos durante el proceso de creación. Por ejemplo, para usar tu avatar desde la aplicación de YouTube:

Abre la app de YouTube. Pulsa el ícono de ‘Crear’ en la esquina superior derecha para abrir el entorno de pruebas de IA. Pulsa ‘Crear video’ y luego ‘Haz un vídeo con mi avatar’.

Si no te convence tu avatar, tienes la opción de rehacerlo usando otras fotos y audios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si no me gustó mi avatar

Si no estás conforme con tu avatar, puedes repetir el proceso utilizando diferentes fotos y audios. Google recomienda seguir estas indicaciones para asegurar que la grabación sea aceptada:

Sostén el teléfono a la altura de los ojos y mantenlo centrado en la pantalla.

Utiliza una iluminación equilibrada, evitando que sea demasiado tenue o demasiado brillante.

Asegúrate de que tus ojos, nariz y boca sean claramente visibles. Puedes usar gafas, pero no gafas de sol, máscaras ni sombreros.

Graba tu voz en un lugar silencioso, sin otras voces de fondo.

Verifica que no haya personas ni imágenes de rostros en el fondo.

Google garantiza la protección de tu privacidad y el control total sobre tu avatar y la información vinculada. REUTERS/Dado Ruvic/

El proceso debe ser realizado por el titular de la cuenta; no permitas que menores se graben.

Sigue las indicaciones para la selfie y, después de cada acción, vuelve a centrar tu rostro según lo solicitado.

Si deseas eliminar tu avatar y el contenido generado con él, puedes hacerlo en cualquier momento. Al eliminar tu avatar, la grabación de tu selfie y los datos de voz asociados se eliminan permanentemente de YouTube.

No podrás crear nuevos videos con ese avatar y, para generar contenido nuevamente, deberás crear un nuevo avatar desde cero. Google asegura que protege tu privacidad y te permite tener control total sobre tu avatar y los datos asociados.