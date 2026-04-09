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La historia del “Uber fantasma”: el truco con filtros que hacía cancelar viajes

Al editar sus fotos de perfil como fantasmas, los conductores recibían un ingreso extra sin necesidad de tomar el servicio

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La tarifa por cancelación era pequeña, pero permitía a los conductores obtener ingresos extra sin realizar el viaje. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La tarifa por cancelación era pequeña, pero permitía a los conductores obtener ingresos extra sin realizar el viaje. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En 2016, en la plataforma Uber en China se registró una estafa que algunos podrían calificar como paranormal: conductores editaban como fantasmas sus fotos de perfil para asustar a los usuarios y provocar la cancelación del viaje, lo que les permitía cobrar la tarifa correspondiente.

Aunque el monto por cancelación era bajo, representaba un ingreso adicional para los conductores sin necesidad de realizar el servicio.

Según el portal chino NBD News, se reportaron casos de “conductores fantasma” en varias ciudades del país, incluyendo Tianjin, Qingdao, Chengdu, Xiamen, Beijing, Shanghai, Zhengzhou y Suzhou.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En 2016, una estafa inusual surgió en la plataforma Uber en China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos pasajeros informaron que sus viajes eran aceptados, pero el conductor comenzaba el trayecto en la aplicación antes de que el usuario abordara el vehículo. Estos “viajes fantasma” duraban menos de un minuto y el conductor cobraba entre 8 y 15 yuanes (aproximadamente 1 o 2 dólares) por un viaje inexistente.

Según el medio estatal The Paper, las llamadas a los conductores en estos casos no eran atendidas. No obstante, Uber China ofrecía la posibilidad de reembolso si el pasajero presenta una queja formal.

Cómo era la estafa de conductores de Uber fantasma en China

La estafa de los “conductores fantasma” en Uber China consistía en que, en 2016, algunos conductores utilizaban imágenes de perfil alteradas con rostros perturbadores o figuras tipo zombi para provocar que los usuarios cancelaran el viaje por miedo. De este modo, los estafadores obtenían la tarifa de cancelación, que aunque era baja, representaba un ingreso sin necesidad de trabajar.

Logotipo blanco de Uber. A la derecha, un fantasma espectral con ojos rojos, boca abierta y manos extendidas, cubierto por un sudario, sobre un fondo oscuro.
En 2016, la estafa de “conductores fantasma” en Uber China consistía en usar fotos de perfil alteradas para asustar a los pasajeros y lograr que cancelaran el viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros casos, los conductores iniciaban y finalizaban el viaje en la aplicación sin recoger al pasajero, cobrando entre 8 y 15 yuanes por trayectos que nunca se realizaban. Este tipo de fraude fue reportado en ciudades como Beijing y Shanghai y afectó a numerosos usuarios de la plataforma.

Qué hizo Uber ante esta situación

Ante la aparición de la estafa de “conductores fantasma” en China, Uber implementó medidas para proteger a los usuarios. La empresa facilitó el reembolso de las tarifas cobradas en estos casos a quienes presentaban una queja formal a través de la plataforma.

Además, Uber reforzó los controles sobre los perfiles de los conductores y mejoró los mecanismos de verificación para evitar el uso de imágenes falsas o perturbadoras, buscando reducir la incidencia de este tipo de fraudes en el país.

Uber China permitía reembolsos a los usuarios que presentaban una reclamación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Uber China permitía reembolsos a los usuarios que presentaban una reclamación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Hemos tomado medidas inmediatas y hemos bloqueado estas cuentas individuales denunciadas por fraude, al tiempo que continuamos investigando y combatiendo cualquier comportamiento fraudulento para proteger los intereses de los pasajeros y los conductores”, escribió un portavozde Uber a Quartz, cuando ocurrieron los casos de estafa.

Cómo utilizar plataformas como Uber de forma segura

Utilizar plataformas de transporte como Uber de forma segura requiere adoptar una serie de precauciones antes, durante y después de cada viaje.

Antes de solicitar un trayecto, verifica que la aplicación esté actualizada y activa la ubicación en tiempo real para compartirla con familiares o amigos. Revisa cuidadosamente los datos del conductor: nombre, foto, modelo y matrícula del vehículo deben coincidir exactamente con los que aparecen en la aplicación antes de abordar.

Durante el viaje, si es posible, viaja en el asiento trasero y utiliza el cinturón de seguridad. Mantén siempre tu teléfono cargado y a mano. Si notas comportamientos extraños del conductor o una ruta inusual, comunícalo de inmediato a la plataforma a través de la función de ayuda o seguridad, disponible en la app.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Frente a los “conductores fantasma”, Uber adoptó acciones para resguardar a sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita compartir información personal irrelevante y, en trayectos nocturnos, prioriza zonas bien iluminadas para el ascenso y descenso.

Al finalizar el viaje, verifica que no dejas objetos personales en el vehículo y valora la experiencia mediante el sistema de calificación.

Uber cuenta con mecanismos de soporte y reembolso ante incidentes, por lo que es fundamental reportar cualquier anomalía. Estas medidas ayudan a mantener una experiencia segura y confiable para usuarios y conductores.

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