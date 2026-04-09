Este timbre para bicicletas atraviesa los audífonos con cancelación de ruido y previene accidentes

Los audífonos con cancelación de ruido son cada vez más comunes, pero dificultan que los peatones escuchen señales importantes en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los audífonos con cancelación de sonido se han vuelto cada vez más populares, pero su uso en la vía pública puede dificultar que los peatones perciban señales auditivas esenciales, como timbres o campanas de bicicletas, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

Ante esta problemática, un grupo de ingenieros desarrolló un timbre denominado DuoBell para bicicletas capaz de atravesar la barrera de los auriculares con cancelación de sonido y alertar a los peatones a una distancia de hasta 22 metros.

Este avance permite que quienes llevan puestos audífonos con tecnología de cancelación de ruido puedan ser advertidos con suficiente antelación de la presencia de una bicicleta, reduciendo así la posibilidad de accidentes y mejorando la convivencia en espacios urbanos.

Este timbre está diseñado para atravesar la cancelación de sonido de los auriculares y advertir a los peatones hasta 22 metros antes. (Skoda)

Cómo funciona este timbre para bicicletas

El nuevo timbre para bicicleta, desarrollado por Škoda Auto junto con investigadores de la Universidad de Salford, logra superar las barreras de la cancelación de sonido en auriculares gracias a un enfoque basado en el análisis del funcionamiento de los algoritmos de cancelación activa de ruido (ANC).

Los científicos llevaron a cabo uno de los primeros estudios que evalúan cómo la tecnología ANC afecta la audibilidad de los timbres tradicionales de bicicleta.

A través de pruebas acústicas, el equipo identificó una banda de frecuencia estrecha —un “margen de seguridad”— que puede penetrar los filtros de cancelación activa de ruido de los audífonos.

Las pruebas revelaron que quienes usan audífonos con cancelación activa de ruido tienen hasta 22 metros extra para reaccionar al timbre, lo que mejora la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este rango se sitúa entre 750 y 780 Hz, por lo que el timbre está diseñado para emitir sonido en esa frecuencia. Además, incorpora un resonador adicional sintonizado a una frecuencia más alta.

Gracias a un mecanismo de martillo especialmente diseñado, este resonador produce golpes rápidos e irregulares, generando ondas sonoras que los algoritmos ANC no pueden suprimir con la suficiente rapidez.

Las pruebas de laboratorio demostraron que los peatones que usaban audífonos con cancelación activa de ruido disponían de hasta 22 metros adicionales para reaccionar al sonido emitido por el timbre, lo que constituye un margen de seguridad relevante.

En ensayos realizados en las calles de Londres durante febrero de 2026, en colaboración con repartidores de Deliveroo, el timbre demostró tal eficacia que varios repartidores manifestaron su interés en conservar el dispositivo tras las pruebas.

El aumento de accidentes con ciclistas fue una de las razones principales para crear este timbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, este timbre no cuenta con precio ni fecha de lanzamiento para todo el público.

Por qué se creó este timbre que supera la cancelación de sonido

La creación de este timbre capaz de superar la cancelación de sonido en los auriculares modernos responde a la necesidad de actualizar un dispositivo de seguridad que, aunque tiene más de un siglo de historia, no había evolucionado al ritmo del entorno urbano, según detalla la empresa fabricante.

El marcado aumento de ciclistas en las principales ciudades fue otro factor clave para el desarrollo del dispositivo. En Londres, por ejemplo, se prevé que este año el número de ciclistas supere al de conductores de automóviles por primera vez, de acuerdo con datos de Transport for London.

Sin embargo, este avance en movilidad sostenible coincide con un incremento del 24% en los incidentes entre ciclistas y peatones distraídos solo en 2024.

El auge de los auriculares con cancelación activa de ruido entre peatones distraídos es una causa importante del incremento de accidentes con ciclistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las causas más relevantes se encuentra la popularización de los auriculares con cancelación activa de ruido: hasta la mitad de los peatones en Londres utiliza esta tecnología, lo que disminuye notablemente su capacidad para percibir advertencias auditivas, como el timbre convencional de una bicicleta.

El nuevo timbre surge como una solución analógica a un desafío digital. Gracias a su diseño completamente mecánico, logra burlar los algoritmos de los auriculares inteligentes y aumenta significativamente la probabilidad de que los peatones perciban la señal sonora, contribuyendo así a la seguridad en el espacio urbano.