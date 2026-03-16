Adiós a las barreras del idioma: nuevos AirPods Max 2 llegan con traducción en tiempo real y chip H2

Apple lanzó los AirPods Max 2, que suman audio adaptativo, detección de conversaciones, aislamiento de voz y traducción en tiempo real. (Apple)

Apple ha presentado los nuevos AirPods Max 2, que incorporan funciones como audio adaptativo, detección de conversaciones, aislamiento de voz y traducción en tiempo real con el chip H2.. El modelo está disponible en negro, plata, rosa anaranjado, morado y azul. Tienen un precio inicial de USD 549.

Según Eric Treski, director de marketing de productos de audio de Apple, los AirPods Max 2 integran una cancelación activa de ruido (ANC) hasta 1,5 veces más eficaz, lo que garantiza una experiencia auditiva superior a lo largo de toda la jornada.

El ejecutivo destacó que la calidad de sonido es nítida, detallada y rica en matices, y que, junto con el audio espacial personalizado, este modelo ofrece una experiencia completamente inmersiva.

El modelo se ofrece en negro, plata, rosa anaranjado, morado y azul. (Apple)

Asimismo, admiten audio sin pérdidas de 24 bits y 48 kHz al conectarse con el cable USB-C incluido.

Qué características incluyen los AirPods Max 2

Los AirPods Max 2 incluyen las siguientes características:

El audio adaptativo ajusta automáticamente los niveles de cancelación activa de ruido (ANC) y transparencia según el entorno, optimizando la experiencia de escucha.

La detección de conversaciones reduce el volumen del contenido y el ruido de fondo cuando el usuario inicia un diálogo con alguien cercano.

La traducción en directo, impulsada por Apple Intelligence , permite a los usuarios comunicarse en persona en distintos idiomas.

El aislamiento de voz emplea audio computacional avanzado con tecnología H2 para priorizar la voz durante llamadas, bloqueando el ruido ambiental.

El aislamiento de voz, basado en la tecnología H2, destaca la voz del usuario y reduce el ruido ambiental durante las llamadas. (Apple)

Con el control remoto de la cámara, los usuarios pueden capturar fotos o iniciar y detener grabaciones de vídeo desde la Digital Crown mientras usan la app Cámara o aplicaciones compatibles en iPhone o iPad.

La grabación de audio con calidad de estudio facilita que entrevistadores, podcasters, cantantes y otros creadores obtengan un sonido de mayor calidad y textura vocal más natural.

La reducción de ruido fuerte ayuda a evitar la exposición a sonidos ambientales intensos, conservando la calidad del audio reproducido.

El control de volumen personalizado ajusta la experiencia auditiva automáticamente según las preferencias del usuario a lo largo del tiempo.

Las interacciones con Siri permiten responder de forma privada a los anuncios de Siri asintiendo o negando suavemente con la cabeza.

Qué es el chip H2 en los AirPods Max 2

El chip H2 en losAirPods Max 2 es el procesador desarrollado por Apple para gestionar las funciones avanzadas de audio y conectividad en esta generación de audífonos.

El chip H2 es el procesador de Apple que posibilita las funciones avanzadas de audio y conectividad en los AirPods Max 2. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Este chip permite optimizaciones en la calidad del sonido, la eficiencia energética y la integración de nuevas funciones como la cancelación activa de ruido optimizada, el aislamiento de voz, el audio adaptativo y la traducción en tiempo real.

Además, el H2 impulsa el procesamiento computacional necesario para ofrecer experiencias personalizadas y dinámicas.

Qué más necesitas saber sobre los AirPods Max 2

Otro aspecto relevante de los AirPods Max 2 es su enfoque en la sostenibilidad. El modelo utiliza elementos de tierras raras 100% reciclados en todos los imanes, poliéster reciclado en las almohadillas y chapado en oro y soldadura de estaño reciclados en todas las placas de circuitos impresos diseñadas por Apple. Además, el embalaje está elaborado íntegramente con fibra de papel reciclable.

Cuáles han sido los último productos que lanzó Apple

Los últimos productos presentados por Apple incluyen la MacBook Neo, una computadora portátil de bajo costo con un precio de USD 599. Este equipo incorpora el chip A18 Pro y está disponible en cuatro colores: plateado, índigo, rosado y amarillo claro.

Entre los lanzamientos recientes de Apple figura la MacBook Neo, una portátil económica con un precio de USD 599. REUTERS/Shannon Stapleton

Por su parte, el iPhone 17e integra el chip A19, que ofrece un rendimiento avanzado y un sistema de cámara de 48 MP capaz de capturar fotos y videos en 4K Dolby Vision.

Además, incorpora el módem celular C1X, que duplica la velocidad respecto al modelo anterior y mejora tanto la conectividad como la eficiencia. El iPhone 17e se ofrece en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo rosa suave, junto con fundas en diversos colores.

Apple también lanzó las nuevas MacBook Air con chip M5, la MacBook Pro con procesadores M5 Pro y M5 Max, y presentó los monitores Studio Display y Studio Display XDR.