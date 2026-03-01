Estos conos robóticos para el tráfico vial se acomodan solos y agilizan la movilidad

La llegada de los conos de tráfico robóticos marca un cambio en la manera en que se abordan las situaciones de emergencia en carreteras con alto flujo vehicular.

Estos dispositivos, actualmente en fase de pruebas en China, ofrecen una solución autónoma para la creación de perímetros de seguridad, agilizando la respuesta y disminuyendo los riesgos para los operarios.

Cómo funcionan los conos robot para controlar el tráfico

El funcionamiento de estos conos robotizados se basa en una combinación de tecnologías avanzadas. Al producirse una emergencia en la carretera, los conos pueden salir directamente del vehículo de emergencias y avanzar por sí mismos hasta la ubicación deseada. No requieren la intervención directa de operarios, eliminando así la necesidad de que el personal de mantenimiento deba caminar sobre el asfalto en condiciones peligrosas.

Cada cono está equipado con un sistema de navegación autónoma mediante GPS que incluye corrección RTK, lo que le permite conocer su posición con gran precisión. Además, cuentan con sensores de odometría, una unidad de medición inercial y detectores de obstáculos basados en ultrasonidos.

Los conos de tráfico robóticos introducen una nueva era en la gestión de emergencias en carreteras con alto flujo vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el hardware está gestionado por un piloto automático y un ordenador de a bordo que coordinan los movimientos en tiempo real, permitiendo que el cono siga la ruta planificada con un margen de error inferior a 20 centímetros.

Qué ventajas aportan los conos robotizados respecto al método tradicional

La principal ventaja de los conos robotizados radica en la reducción del riesgo para los operarios que, hasta ahora, debían bajar del vehículo y exponerse al tráfico para colocar manualmente la señalización. Estos robots pueden activarse de manera remota o funcionar en modo completamente autónomo. De este modo, la formación del perímetro de seguridad se realiza antes de que cualquier persona pise la calzada.

Otra ventaja es la velocidad de despliegue. El tiempo de colocación por cada cono robotizado ronda los tres segundos, mientras que un operario humano requiere entre siete y ocho segundos por cono. En intervenciones donde se necesitan decenas de conos, la diferencia en el tiempo total es muy significativa, sobre todo si se implementan sistemas de despliegue simultáneo.

Estos dispositivos inteligentes despliegan perímetros de seguridad más rápido y eficiente que los métodos tradicionales, optimizando la respuesta ante incidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se usa esta tecnología en situaciones reales de tráfico

En las pruebas realizadas en China, los conos robot han demostrado su utilidad para asegurar el perímetro de un accidente en menos de diez segundos. El procedimiento es sencillo: tras detectar la necesidad de señalización, el dispositivo sale del vehículo de emergencias y se mueve autónomamente hasta formar una barrera de seguridad.

Este proceso puede realizarse sin que ningún operario tenga que cruzar la vía, lo que representa una mejora importante en términos de seguridad laboral y eficiencia operativa.

Además, los conos robot están equipados con iluminación propia, lo que facilita su uso durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Este elemento es esencial para la señalización vial de emergencia y aumenta la visibilidad de los dispositivos ante los conductores.

Las pruebas en China demostraron que los conos robot pueden asegurar un perímetro de accidente en menos de diez segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio realizado por el Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de Pontevedra (CINTECX) en 2025 evidenció que la precisión de los conos robotizados es suficiente para su uso operativo. La configuración más precisa consigue que el cono se mantenga a menos de 20 centímetros de la ruta planificada durante su desplazamiento, lo que se considera un margen aceptable para operaciones en carretera.

El despliegue de los conos robotizados no solo es más rápido, sino que también puede ser más eficiente cuando se combinan múltiples unidades. Las pruebas han mostrado que es posible coordinar el movimiento de varios conos a la vez, un fenómeno que recuerda a los espectáculos de drones, aunque con una función eminentemente práctica y orientada a la seguridad.