Tecno

Estos conos robóticos para el tráfico vial se acomodan solos y agilizan la movilidad

Estos dispositivos eliminan el riesgo para los operarios, al permitir la señalización vial sin intervención humana directa

Guardar

La llegada de los conos de tráfico robóticos marca un cambio en la manera en que se abordan las situaciones de emergencia en carreteras con alto flujo vehicular.

Estos dispositivos, actualmente en fase de pruebas en China, ofrecen una solución autónoma para la creación de perímetros de seguridad, agilizando la respuesta y disminuyendo los riesgos para los operarios.

Cómo funcionan los conos robot para controlar el tráfico

El funcionamiento de estos conos robotizados se basa en una combinación de tecnologías avanzadas. Al producirse una emergencia en la carretera, los conos pueden salir directamente del vehículo de emergencias y avanzar por sí mismos hasta la ubicación deseada. No requieren la intervención directa de operarios, eliminando así la necesidad de que el personal de mantenimiento deba caminar sobre el asfalto en condiciones peligrosas.

Cada cono está equipado con un sistema de navegación autónoma mediante GPS que incluye corrección RTK, lo que le permite conocer su posición con gran precisión. Además, cuentan con sensores de odometría, una unidad de medición inercial y detectores de obstáculos basados en ultrasonidos.

Los conos de tráfico robóticos
Los conos de tráfico robóticos introducen una nueva era en la gestión de emergencias en carreteras con alto flujo vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el hardware está gestionado por un piloto automático y un ordenador de a bordo que coordinan los movimientos en tiempo real, permitiendo que el cono siga la ruta planificada con un margen de error inferior a 20 centímetros.

Qué ventajas aportan los conos robotizados respecto al método tradicional

La principal ventaja de los conos robotizados radica en la reducción del riesgo para los operarios que, hasta ahora, debían bajar del vehículo y exponerse al tráfico para colocar manualmente la señalización. Estos robots pueden activarse de manera remota o funcionar en modo completamente autónomo. De este modo, la formación del perímetro de seguridad se realiza antes de que cualquier persona pise la calzada.

Otra ventaja es la velocidad de despliegue. El tiempo de colocación por cada cono robotizado ronda los tres segundos, mientras que un operario humano requiere entre siete y ocho segundos por cono. En intervenciones donde se necesitan decenas de conos, la diferencia en el tiempo total es muy significativa, sobre todo si se implementan sistemas de despliegue simultáneo.

Estos dispositivos inteligentes despliegan perímetros
Estos dispositivos inteligentes despliegan perímetros de seguridad más rápido y eficiente que los métodos tradicionales, optimizando la respuesta ante incidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se usa esta tecnología en situaciones reales de tráfico

En las pruebas realizadas en China, los conos robot han demostrado su utilidad para asegurar el perímetro de un accidente en menos de diez segundos. El procedimiento es sencillo: tras detectar la necesidad de señalización, el dispositivo sale del vehículo de emergencias y se mueve autónomamente hasta formar una barrera de seguridad.

Este proceso puede realizarse sin que ningún operario tenga que cruzar la vía, lo que representa una mejora importante en términos de seguridad laboral y eficiencia operativa.

Además, los conos robot están equipados con iluminación propia, lo que facilita su uso durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Este elemento es esencial para la señalización vial de emergencia y aumenta la visibilidad de los dispositivos ante los conductores.

Las pruebas en China demostraron
Las pruebas en China demostraron que los conos robot pueden asegurar un perímetro de accidente en menos de diez segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio realizado por el Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de Pontevedra (CINTECX) en 2025 evidenció que la precisión de los conos robotizados es suficiente para su uso operativo. La configuración más precisa consigue que el cono se mantenga a menos de 20 centímetros de la ruta planificada durante su desplazamiento, lo que se considera un margen aceptable para operaciones en carretera.

El despliegue de los conos robotizados no solo es más rápido, sino que también puede ser más eficiente cuando se combinan múltiples unidades. Las pruebas han mostrado que es posible coordinar el movimiento de varios conos a la vez, un fenómeno que recuerda a los espectáculos de drones, aunque con una función eminentemente práctica y orientada a la seguridad.

Temas Relacionados

RobotsTráficoTecno autos y movilidadAutosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia

Entre las principales características de este teléfono básico está la capacidad de su batería, su resistencia a golpes y su compatibilidad con juegos como Snake II

Cuánto cuesta hoy el Nokia

WhatsApp prueba mensajes programados y actualiza la privacidad para menores: estos son los cambios clave

Las nuevas funciones en beta permiten planificar envíos automáticos, cumplen con regulaciones internacionales y modernizan la experiencia

WhatsApp prueba mensajes programados y

Mientras estés fuera de casa estas son las dos opciones que debes desactivar para evitar ciberataques

En lugares públicos como aeropuertos, restaurantes o centros comerciales, dejar funciones de conectividad activas en el teléfono facilita el acceso no autorizado a datos personales

Mientras estés fuera de casa

¿Fin de semana libre? estos son 10 animes en Crunchyroll para maratonear

Descubre cuáles son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming

¿Fin de semana libre? estos

El creador de la aspiradora Roomba, criticó a Elon Musk y aseguró: “Los robots domésticos aún están muy lejos”

Ingenieros y pioneros de la robótica remarcan que la autonomía, seguridad y adaptabilidad de los robots domésticos siguen siendo limitadas, frente a expectativas infladas por marketing y redes sociales

El creador de la aspiradora
DEPORTES
Volada al ángulo en tiempo

Volada al ángulo en tiempo de descuento: el video de la “atajada del año” en la Premier League

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Conmoción por el asesinato de una joven promesa del atletismo: su pareja lo habría apuñalado tras una presunta infidelidad

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

El peculiar método de un futbolista para patear un penal decisivo en Brasil que recorre el mundo

TELESHOW
El romántico agradecimiento de Nico

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlavi exigió al régimen

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”: “La transición a la democracia es indetenible”

Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina del régimen iraní