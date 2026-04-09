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De la victoria al error: jugador perdió un torneo de Pokémon por un gesto impulsivo

El título fue revocado tras una celebración considerada antideportiva por los jueces

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Pokémon Champions, de Pokémon Works.
Pokémon Champions, de Pokémon Works.

Un jugador estadounidense de Pokémon GO perdió el título del Orlando Regional Championships luego de que los organizadores le revocaran la victoria por una conducta considerada “antideportiva” durante la celebración.

El competidor, conocido como Firestar73, había logrado imponerse en la final del torneo, pero el triunfo fue invalidado minutos después, generando una fuerte polémica en la comunidad. El incidente ocurrió justo al finalizar el combate decisivo.

Tras confirmar su victoria, el jugador se levantó de su asiento, celebró levantando el puño y saludó a su oponente en señal de respeto. Sin embargo, según versiones difundidas posteriormente, el gesto que habría motivado la sanción fue lanzar o golpear con fuerza sus auriculares contra la mesa, una acción que los jueces interpretaron como inapropiada dentro del reglamento competitivo.

Jugador de Pokémon Go perdió torneo por celebrar efusivamente su victoria.
Jugador de Pokémon Go perdió torneo por celebrar efusivamente su victoria.

La decisión fue especialmente significativa debido a la importancia del torneo. El Orlando Regional Championships forma parte del circuito clasificatorio para el campeonato mundial oficial de Pokémon, por lo que el resultado no solo implicaba un título, sino también un paso clave en la carrera competitiva del jugador. Firestar73, de hecho, ya había participado en la edición anterior del mundial, donde alcanzó el séptimo lugar.

El momento de la celebración fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones. En el video, muchos usuarios no identificaron de inmediato la acción que habría derivado en la sanción, lo que alimentó el debate sobre la proporcionalidad de la decisión. La controversia se intensificó cuando figuras de la comunidad comenzaron a ofrecer posibles explicaciones sobre lo ocurrido.

Uno de los primeros en pronunciarse fue un ex campeón mundial conocido como AXN, quien sugirió que el jugador habría arrojado sus auriculares con demasiada fuerza. Esta interpretación fue respaldada por algunos creadores de contenido, quienes compararon el caso con otra descalificación reciente en un torneo del juego de cartas de Pokémon, donde un competidor también perdió su victoria por un gesto similar durante la celebración.

Ilustración digital de tres gimnasios de Pokémon GO (azul, rojo, amarillo) con Gourgeist y Zygarde flotando sobre ellos, bajo un cielo azul y el logo del Tour 2026
Jugador estadounidense perdió su campeonato de Pokémon Go por celebrar de manera incorrecta su victoria. (Pokémon GO)

A pesar de estas explicaciones, una parte importante de la comunidad ha cuestionado el fallo del jurado. En redes sociales, numerosos usuarios consideran que la sanción fue excesiva y no se corresponde con la gravedad del gesto. Algunos incluso han planteado dudas sobre la consistencia de los criterios utilizados en este tipo de decisiones.

La falta de una explicación oficial detallada por parte de los organizadores ha contribuido a la incertidumbre. Hasta el momento, no se han difundido declaraciones completas que aclaren con precisión qué conducta específica violó el reglamento ni cómo se aplicaron las normas en este caso.

Por su parte, Firestar73 se pronunció brevemente en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y animar a quienes no están de acuerdo con la decisión a expresar su inconformidad a través de los canales oficiales. Su reacción ha sido interpretada como un intento de canalizar el descontento sin escalar el conflicto.

Avatar rubio de Pokémon GO con ojos azules, vistiendo una camiseta gris con gráficos de los Pokémon Xerneas y Yveltal. Fondo montañoso y el logo de Pokémon GO Tour 2026
Jueces decidieron revocarle la victoria a una jugador de Pokémon Go por lanzar sus auriculares tras ser declarado ganador de un torneo. (Pokémon GO)

El caso pone de relieve la creciente exigencia en los entornos competitivos de videojuegos, donde incluso acciones durante la celebración pueden tener consecuencias deportivas. A medida que títulos como Pokémon GO consolidan escenas profesionales más estructuradas, las normas de conducta adquieren un papel cada vez más relevante.

Sin embargo, también abre el debate sobre los límites de estas regulaciones y la interpretación de lo que constituye una conducta antideportiva. Para muchos, la emoción tras una victoria es parte natural del juego, y sancionarla podría resultar contraproducente para el desarrollo de la escena competitiva.

En un contexto donde los esports continúan profesionalizándose, episodios como este evidencian la necesidad de reglas claras, consistentes y transparentes. La línea entre la celebración y la infracción puede ser delgada, y su interpretación seguirá siendo objeto de discusión mientras crece la comunidad global de jugadores.

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