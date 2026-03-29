Pokemon Go anuncia sus novedades de abril 2026: eventos, incursiones y más

Los jugadores podrán participar en eventos especiales como el Día de la Comunidad y la Semana de la Sostenibilidad. (Niantic)

Pokémon GO presentó las novedades para abril de 2026, que incluyen eventos temáticos, incursiones con Pokémon legendarios y la llegada de Latios oscuro como protagonista de las incursiones oscuras de fin de semana. El juego de Niantic desplegará una agenda cargada de actividades para jugadores en España y el resto del mundo.

Incursiones legendarias y Pokémon destacados

Durante abril, Pokémon GO ofrecerá una rotación de legendarios en las incursiones de cinco estrellas. Los entrenadores podrán enfrentarse a Regidrago hasta el 7 de abril, seguido por Kyogre del 8 al 14, Groudon del 15 al 21 y Tapu Koko del 22 al 28.

Posteriormente, Tapu Lele ocupará ese puesto entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Además, Latios oscuro estará disponible en las incursiones oscuras durante todos los fines de semana desde el 1 de abril hasta el 5 de mayo.

Cada lunes habrá una hora especial dedicada a Pokémon Dinamax en incursiones y combates. (Niantic)

En cuanto a las Megaincursiones, los siguientes Pokémon megaevolucionados aparecerán en las fechas indicadas: Mega Manectric (1 al 7 de abril), Mega Aerodactyl (8 al 14), Mega Alakazam (15 al 21), Mega Sharpedo (22 al 28) y Mega Banette (29 de abril al 5 de mayo). Cada miércoles, entre las 18:00 y las 19:00 horas, se celebrará una hora de incursiones dedicada a uno de estos Pokémon destacados.

Eventos especiales y Dinamax

Las actividades de abril incluyen varios eventos temáticos con fechas ya confirmadas. El Día de Incursiones chic tendrá lugar el 4 de abril, seguido por el Día de la Comunidad, previsto para el 11 de abril. Del 14 al 20 se celebrará la Semana de la Sostenibilidad, mientras que el Día de eclosiones llegará el 18. El Día de Combates Max se realizará el 25 de abril.

Entre el 28 de abril y el 4 de mayo se desplegará el evento Un acero resoluto, al que se sumará una Toma de control entre el 30 de abril y el 4 de mayo.

Regidrago, Kyogre, Groudon y Tapu Koko protagonizarán las incursiones legendarias del mes. (Europa Press)

Los Combates Max recibirán nuevos Pokémon Dinamax: Woobat Dinamax (30 de marzo al 5 de abril), Trapinch Dinamax (6 al 12), Drilbur Dinamax (13 al 19), Regirock Dinamax (20 al 26) y Shuckle Dinamax (27 de abril al 3 de mayo). Cada lunes entre las 18:00 y 19:00 horas habrá una hora destacada con incremento de apariciones de estas criaturas en incursiones.

Incursiones oscuras y desafíos contra el Team GO Rocket

Una de las novedades más esperadas es la presencia de Latios oscuro en las incursiones oscuras de fin de semana. Los jugadores podrán desafiar a este Pokémon cada sábado y domingo hasta el 5 de mayo.

Asimismo, se espera una nueva toma de control por parte del Team GO Rocket en la recta final del mes, con eventos y tareas especiales que incluirán la aparición de líderes como Giovanni y la posibilidad de rescatar Pokémon oscuros exclusivos.

El Team GO Rocket prepara una nueva toma de control con desafíos y Pokémon oscuros exclusivos. (Europa Press)

Durante las horas de incursión de los miércoles, los entrenadores podrán encontrar versiones variocolor de los legendarios en rotación, como Regidrago, Kyogre, Groudon, Tapu Koko y Tapu Lele. Los jugadores interesados en las incursiones oscuras y los desafíos del Team GO Rocket deben estar atentos a los anuncios para no perder la oportunidad de conseguir recompensas especiales.

Para quienes buscan ampliar su colección, las rotaciones y eventos de abril abren la puerta a capturar Pokémon raros, participar en desafíos de sostenibilidad y enfrentar incursiones de alto nivel con amigos o en solitario. La guía completa del juego ofrece consejos para aprovechar al máximo cada evento.