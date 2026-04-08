La clave de Sundar Pichai, CEO de Google, para sostener la innovación: “El liderazgo significa estar en los pequeños detalles”

Sundar Pichai destacó el potencial de la inteligencia artificial para expandir la economía global y fortalecer el liderazgo empresarial (Captura de video: YouTube/@stripe)

Sundar Pichai, CEO de Google, considera que la inteligencia artificial está impulsando una transformación económica y subrayó la importancia de sostener la innovación a partir de decisiones cotidianas. Durante una entrevista en el podcast Cheeky Pint, analizó cómo esta tecnología redefine los productos de la empresa y el equilibrio entre innovación y responsabilidad.

Para el directivo, la IA multiplica la productividad y abre nuevas oportunidades de crecimiento en la economía global. En ese contexto, remarcó que el liderazgo exige atención constante a los detalles: “El liderazgo significa estar presente en los detalles pequeños”, afirmó.

Pichai explicó que dedica tiempo a probar de forma intensiva las herramientas internas para comprender mejor la experiencia de los usuarios e identificar fallas y mejoras. “Dogfooding, usar versiones internas, me obliga a detectar tanto los puntos críticos como las oportunidades de mejora”, señaló. A su vez, destacó que el acceso a opiniones sinceras en plataformas sociales le permite obtener una visión más directa del impacto de los productos.

La disciplina en el contacto directo con productos y usuarios permite a Sundar Pichai detectar mejoras y desafiar retos tecnológicos clave para Google (Captura de video: YouTube/@stripe)

Además, indicó que los agentes de inteligencia artificial se convirtieron en una herramienta clave para procesar ese feedback: “Ahora un agente de IA me ayuda en ese recorrido: puedo consultar rápidamente cuál es la opinión más destacada sobre un lanzamiento, tanto positiva como negativa, y ajustar el rumbo en consecuencia”.

En esa línea, sostuvo que la combinación de experimentación constante, análisis de datos y contacto directo con los usuarios permite a Google tomar decisiones más informadas y sostener su evolución tecnológica.

Potencial de la inteligencia artificial para la economía y la empresa

Durante la conversación con John Collison y Elad Gil, Pichai aseguró que la inteligencia artificial representa una oportunidad de expansión para la economía y la tecnología. “El avance de la inteligencia artificial no implica un juego de suma cero; es un momento de expansión para la economía y la tecnología”, sostuvo, subrayando la capacidad de la IA para sumar valor en procesos y sectores variados.

Según el ejecutivo, Google invirtió en arquitecturas de IA y centros de datos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de todos sus negocios, desde la búsqueda hasta los vehículos autónomos.

Resaltó que estos esfuerzos posicionaron al modelo de inteligencia artificial Gemini en la frontera tecnológica, gracias a su enfoque multimodal desde el inicio: “Diseñamos los modelos Gemini para ser muy multimodales desde el inicio, lo que permitió destacar en áreas”.

Google reforzó su infraestructura tecnológica con inversiones en arquitecturas de IA y centros de datos para mejorar la eficiencia de sus servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pichai añadió que el desarrollo acelerado de la IA se asocia a un crecimiento de mercado mayor de lo anticipado. “El mercado para la ingeniería de software y la codificación es mucho más grande de lo que nadie imagina”, explicó.

Detalló que la demanda de estos servicios y la expansión de la IA abren nuevos espacios de productividad que aún no aparecen en las cifras del producto interior bruto. Estimó que un avance de medio punto porcentual en la tasa de crecimiento económico representa una contribución sustancial para países como Estados Unidos.

Aseguró que Google puede responder al aumento en la demanda, aunque reconoció las restricciones existentes en la cadena de suministro, especialmente en componentes como la memoria y la energía. Estas limitaciones comentó que “obligan a ser más eficientes y creativos para superarlas”.

Estrategias de innovación y retos tecnológicos

Pichai opinó que enfrentarse a límites materiales estimula la creatividad y la innovación dentro de la empresa. “Las restricciones inspiran creatividad. Nos impulsan a buscar soluciones más eficientes y a valorar las inversiones a largo plazo”, apuntó en Cheeky Pint podcast.

Señaló la necesidad de adaptar tanto la infraestructura como la velocidad con la que Google construye y despliega centros de datos, enfrentando desafíos como los permisos regulatorios y la disponibilidad de recursos.

Sundar Pichai advirtió que las restricciones en la cadena de suministro, como la memoria y la energía, exigen eficiencia y creatividad en la plataforma de IA (REUTERS)

“Incluso si quisiéramos, Google no podría invertir USD 400.000 millones en capital si la memoria y la energía no lo permiten. Hay barreras técnicas y regulatorias ineludibles”, explicó, ejemplificando con la inversión prevista en capital de entre USD 175.000 millones y USD 185.000 millones para 2026.

El directivo ofreció detalles sobre nuevos proyectos, entre los que se incluyen investigaciones sobre centros de datos en el espacio, impulso a la computación cuántica, robótica, la entrega de productos mediante drones y el uso de modelos de IA en el descubrimiento de fármacos. Explicó que parte del método de trabajo es reunir equipos pequeños para afrontar desafíos por etapas.

Sobre la computación cuántica, señaló: “Estoy convencido de que tendrá aplicaciones cuando se trate de simular la naturaleza y resolver problemas que exceden las capacidades de la computación clásica”.

Al justificar cómo asigna el capital dentro de Google, afirmó que la evaluación de proyectos considera tanto criterios tecnológicos como el crecimiento potencial a largo plazo. “La ventaja que tenemos es la disciplina para tomar decisiones tecnológicas tempranas y comprometernos con ellas en el tiempo”, sostuvo.

Proyectos de Google incluyen centros de datos en el espacio, avances en computación cuántica, robótica y descubrimiento de fármacos asistidos por inteligencia artificial (REUTERS)

El directivo también enfatizó que el auge de la inteligencia artificial está cambiando la asignación de recursos de computación y el proceso de planificación operativa en toda la empresa y en Google Cloud, la división de servicios en la nube. “En épocas de restricción, dedico tiempo cada semana a analizar en detalle el uso de recursos por proyecto y equipo”, detalló.

De cara a los próximos años, anticipó que el año 2027 podría marcar un punto de inflexión en la adopción de flujos de trabajo “agénticos” asistidos por IA en tareas empresariales, como la planificación financiera, ejecutadas de manera autónoma por sistemas inteligentes.