Así es el perro robot que ‘habla’ y guía a las personas con discapacidad visual

El perro robot puede explicar rutas y describir obstáculos durante el trayecto. (Universidad de Binghamton)

Investigadores de la Universidad de Binghamton han desarrollado un sistema de perro guía robótico capaz de hablar con los usuarios y ofrecer asistencia de navegación en tiempo real.

A diferencia de los perros guía tradicionales, este robot utiliza inteligencia artificial avanzada para mantener una comunicación bidireccional y brindar descripciones precisas del entorno a personas con discapacidad visual.

Asistencia inteligente y comunicación natural

El sistema integra modelos de lenguaje de última generación que guían a los usuarios hasta su destino y describen obstáculos y características del entorno durante todo el recorrido.

Según el profesor Shiqi Zhang, uno de los responsables del proyecto, esta tecnología supera la capacidad de los perros guía biológicos, que solo pueden entender un número limitado de comandos. El robot, en cambio, puede procesar una amplia variedad de instrucciones y responder mediante lenguaje natural gracias a la integración de modelos como GPT-4.

A diferencia de otros prototipos, el nuevo sistema utiliza inteligencia artificial avanzada para procesar comandos de voz. (Foto referencial/Reuters)

Dos funciones clave: planificación y descripción del entorno

El perro robot incorpora dos características principales: la verbalización de planes y la verbalización de escenas. Antes de iniciar el trayecto, el sistema pregunta al usuario a dónde desea ir y explica las opciones de ruta disponibles, junto con el tiempo estimado de llegada.

Durante la navegación, el robot describe el entorno en tiempo real, proporcionando detalles sobre pasillos, obstáculos y cambios en el camino. Esta función resulta fundamental para quienes tienen visión limitada, ya que aumenta la conciencia situacional y la seguridad durante el desplazamiento.

Pruebas con usuarios y resultados positivos

Para evaluar la efectividad del sistema, los investigadores realizaron pruebas con siete participantes legalmente ciegos, quienes debían recorrer un espacio de oficinas guiados por el robot. El dispositivo solicitó a los usuarios que eligieran un destino, presentó rutas alternativas y luego ofreció indicaciones verbales paso a paso, incluyendo alertas sobre obstáculos y descripciones del entorno hasta llegar al punto seleccionado.

Participantes ciegos prefirieron la combinación de explicaciones previas y narración en tiempo real. (Foto referencial/EFE)

Tras la experiencia, los participantes valoraron el sistema en términos de usabilidad y eficacia. Los resultados mostraron que la mayoría prefirió una combinación de explicaciones previas al viaje y narración en tiempo real.

Tanto las pruebas reales como los estudios simulados indicaron que la guía conversacional aumenta la confianza y el control durante la navegación. La posibilidad de interactuar con el robot y recibir información detallada generó mayor confianza y satisfacción entre los usuarios.

Los resultados son prometedores con vistas a una eventual implementación masiva de estos dispositivos, ya que los prototipos desarrollados por otros equipos de investigación, como el del CSIC de España, continúan en fase de perfeccionamiento.

Los perros robot representan una nueva generación de asistentes tecnológicos diseñados para facilitar la movilidad y la autonomía de personas con discapacidad visual. (Foto referencial/Gobierno de Guadalupe)

Aplicaciones ampliadas en el futuro

Los desarrolladores planean aumentar la autonomía del robot e incrementar su capacidad de navegación más allá de espacios interiores. Entre los próximos objetivos se encuentran la adaptación del sistema a entornos más complejos y la posibilidad de guiar a los usuarios en trayectos de mayor distancia.

El entusiasmo de los participantes en las pruebas demuestra el potencial de esta tecnología. El objetivo final es hacer del perro guía robótico una herramienta práctica de asistencia diaria, combinando apoyo en la movilidad con comunicación inteligente y personalizada.