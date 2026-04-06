4 nuevos juegos gratis en Steam que puedes reclamar hoy mismo para tu biblioteca: cómo descargarlos

Steam suma nuevos juegos gratuitos: cómo reclamarlos y ampliar tu colección sin pagar - VALVE

Steam ha añadido esta semana cuatro juegos gratuitos a su catálogo, disponibles para que cualquier usuario los incorpore a su biblioteca sin costo.

Estas propuestas, que suelen pasar desapercibidas entre los grandes lanzamientos, representan una oportunidad para quienes buscan experiencias distintas, desean explorar títulos independientes o simplemente quieren ampliar su colección gratuitamente.

Los juegos gratuitos de Steam suelen estar disponibles por tiempo limitado, así que es clave estar atento y reclamar los títulos antes de que finalicen las ofertas. A continuación los cuatro juegos que puedes descargar hoy mismo y una guía paso a paso para hacerlo.

Así puedes añadir los cuatro juegos gratuitos de Steam esta semana: paso a paso para aprovechar la promoción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los nuevos juegos gratis de Steam para comenzar la semana

Them’s Tale – The Road To Her

Una aventura con fuerte enfoque narrativo y exploración pausada. El juego invita a avanzar poco a poco, descubriendo su mundo y prestando atención a los detalles de cada escenario. Es perfecto para quienes disfrutan de experiencias tranquilas y centradas en la historia.

Beat Survival

Aquí, la mecánica central es la sincronía entre reflejos y ritmo. Beat Survival combina supervivencia con elementos musicales, exigiendo que el jugador actúe al compás del tempo. Con cada nivel, los desafíos crecen en dificultad, ideal para quienes buscan algo diferente y desafiante.

Keg & Quest

Un título desenfadado que mezcla acción y exploración en un entorno lleno de personalidad. Destaca por situaciones poco convencionales y un estilo ligero, pensado para partidas rápidas y para quienes prefieren juegos menos serios pero con mecánicas activas y dinámicas.

Off Course

Esta propuesta apuesta por la precisión y el control. Sus escenarios están diseñados para poner a prueba la destreza del jugador, obligándole a adaptarse y mejorar con cada intento. Es de esos juegos que premian la paciencia y la práctica constante, ideal para quienes disfrutan de retos crecientes.

Solo necesitas una cuenta, buscar los títulos y hacer clic en “Obtener” para disfrutar de experiencias distintas en narrativa, ritmo, acción desenfadada y retos de precisión, sin coste alguno

Todos estos títulos pueden añadirse sin coste a tu cuenta de Steam y permanecerán en tu biblioteca de forma indefinida, incluso después de que finalicen las promociones, siempre que los reclames a tiempo.

Cómo reclamar juegos gratis en Steam: guía rápida

Accede a tu cuenta de Steam: Abre la aplicación de Steam en tu PC o entra al sitio web oficial (store.steampowered.com). Busca los juegos gratuitos: Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar cada título, o explorar la sección de juegos gratuitos y novedades destacadas. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en el botón “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego mientras su precio esté marcado como 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición: Una vez realizado este paso, el juego quedará guardado en tu biblioteca de Steam para siempre. No es necesario instalarlo de inmediato; podrás descargarlo cuando quieras, incluso tras finalizar la promoción.

Consejos para aprovechar al máximo estas ofertas

Para aprovechar al máximo las ofertas de juegos gratuitos en Steam, es recomendable revisar con frecuencia la sección de promociones y juegos gratuitos, ya que las oportunidades pueden cambiar o desaparecer sin previo aviso. Mantenerse actualizado te permitirá no perder títulos interesantes que solo están disponibles por tiempo limitado.

Mantente atento a las promociones, activa notificaciones y comparte las ofertas con amigos para descubrir juntos nuevas joyas del gaming sin pagar un centavo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, activar las notificaciones de la plataforma puede ser útil para recibir alertas sobre nuevas promociones y lanzamientos gratuitos, lo que facilita enterarse de las novedades sin tener que consultar manualmente la tienda cada día.

Otra estrategia es explorar títulos relacionados o recomendados por Steam, ya que muchas campañas de juegos gratis suelen ir acompañadas de descuentos en otros productos del mismo desarrollador o género. Así, puedes descubrir nuevas sagas y ampliar tu biblioteca con propuestas afines a tus gustos.

Por último, compartir la información sobre juegos gratuitos con amigos puede mejorar la experiencia de juego. Jugar en grupo hace que probar nuevos títulos sea aún más divertido y permite descubrir colaborativamente las novedades que se suman a la plataforma.