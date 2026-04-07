¿Correrá en mi PC? La nueva función de Steam que predice tus FPS antes de jugar

Steam está probando una función para que los usuarios puedan medir el rendimiento de su PC al jugar títulos como Dota 2 y Counter-Strike. (Steam)

Steam está evaluando una nueva función que permitiría a los usuarios conocer el rendimiento de su computadora al jugar títulos como Dota 2, Counter-Strike y otros juegos disponibles en la plataforma.

Según un análisis de código realizado por el filtrador Roadrunner en X (antes Twitter), esta herramienta estimaría los FPS (fotogramas por segundo) que puede alcanzar cada juego, tomando como referencia las especificaciones de tu PC y comparando el desempeño con el de otros usuarios que poseen hardware similar.

Aún no está claro si la función ofrecerá un promedio general de FPS o un análisis más detallado según las distintas configuraciones de cada juego.

Esta herramienta de Steam calcularía los FPS que puede lograr cada juego según el hardware del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recopilar esta información, es probable que Steam solicite datos de los fotogramas por segundo de forma anónima, con el objetivo de construir una base de datos que abarque todos los títulos disponibles en la plataforma.

Para qué sirve conocer los FPS de un juego

Conocer los FPS (fotogramas por segundo) de un juego es fundamental para cualquier usuario que busque una experiencia de juego optimizada, ya que representan la cantidad de imágenes que una computadora puede mostrar por segundo mientras ejecuta un videojuego.

Este valor es crucial porque determina la fluidez y la capacidad de respuesta visual del juego: a mayor cantidad de FPS, más suave será la animación y menor la sensación de retraso o parpadeo en la pantalla.

Un nivel bajo de FPS puede provocar imágenes entrecortadas, retrasos en los comandos y una experiencia menos inmersiva, lo que afecta especialmente en géneros competitivos como shooters, deportes electrónicos o juegos de carreras, donde una reacción rápida y precisa es clave.

Saber cuántos FPS tiene un juego es clave para quienes buscan una experiencia de juego fluida y de calidad. (Dota 2 / Counterstike)

Por ejemplo, en títulos como Counter-Strike o Dota 2, disfrutar de al menos 60 FPS suele ser el estándar para garantizar una jugabilidad estable, aunque muchos jugadores profesionales buscan tasas superiores a 120 FPS para obtener ventajas competitivas.

Además, conocer los FPS permite a los usuarios ajustar la configuración gráfica del juego según las capacidades de su equipo. Si el rendimiento es bajo, se pueden reducir opciones como la resolución, los efectos visuales o el nivel de detalle, logrando así un equilibrio entre calidad visual y fluidez.

Por el contrario, si la computadora permite alcanzar FPS altos, es posible aumentar la calidad gráfica sin sacrificar el rendimiento.

También es útil para tomar decisiones informadas antes de adquirir un juego o actualizar componentes de hardware. Saber cuántos FPS puede alcanzar un título con una configuración específica ayuda a determinar si es necesario invertir en una nueva tarjeta gráfica, más memoria RAM o un procesador más potente.

Si tu computadora soporta FPS elevados, puedes mejorar los gráficos sin afectar la fluidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos se pueden encontrar en Steam

En Steam se puede encontrar una amplia variedad de juegos que abarcan prácticamente todos los géneros y estilos. La plataforma ofrece desde títulos icónicos y franquicias reconocidas hasta producciones independientes.

Entre los juegos más populares se encuentran Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Among Us, PUBG: Battlegrounds y Apex Legends.

Además, Steam cuenta con una extensa biblioteca de juegos de estrategia, simuladores, aventuras gráficas, juegos de rol (RPG), shooters, deportes, carreras y puzzles.

Los usuarios pueden descubrir tanto lanzamientos recientes como clásicos del PC, títulos de acceso anticipado y juegos gratuitos. La plataforma también facilita la búsqueda por categorías, popularidad, recomendaciones y ofertas especiales, haciendo posible encontrar desde superproducciones hasta joyas independientes.

Steam ofrece una gran variedad de juegos, cubriendo todos los géneros y estilos disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos gratis hay en Steam

Algunos de los juegos gratuitos de Steam son:

World of Tanks

SCP: Secret Laboratory

Blood Strike

MY HERO ULTRA RUMBLE

SMITE 2

Path of Exile

Goose Goose Duck

Fallout Shelter

Stumble Guys

Russian Fishing 4

World of Tanks Blitz

Shadowverse: Worlds Beyond

Once Human

World of Warships

The First Descendant

Supermarket Together

Bongo Cat