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Así puedes usar tu iPhone o computadora como respaldo para acceder a créditos

En Colombia, cerca de 12 millones de personas están fuera del sistema formal; el sector fintech ahora permite usar dispositivos como garantía para acceder a financiamiento

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Vista por encima del hombro de una persona adulta usando una laptop en un escritorio blanco, mostrando un formulario de solicitud de crédito con un iPhone como garantía.
El proceso inicial se realiza en línea y desde una página segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, millones de personas se ven limitadas para ingresar al sistema financiero formal. Cerca de 12 millones de ciudadanos no cuentan con historial crediticio o registran puntajes insuficientes, lo que dificulta su acceso a préstamos bancarios y otros productos financieros.

Esta exclusión obliga a una parte de la población a recurrir a opciones informales como el ‘gota gota’, un mecanismo de crédito que impone tasas diarias que pueden alcanzar el 1,9%.

El impacto de esta economía paralela se siente tanto en grandes ciudades como en municipios, donde las alternativas legales suelen ser insuficientes frente a la demanda real.

Ante esta situación soluciones tecnológicas surgen cómo una forma de reducir las barreras de acceso sin comprometer la seguridad de los usuarios y ofreciendo un acceso sencillo y rápido a activos financieros.

Qué opciones tecnológicas existen más allá del sistema bancario tradicional

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de pagos digitales, mostrando una transferencia de $150.00 a María Rodríguez.
El sector fintech abre la puerta a que más personas puedan acceder a préstamos sin tasas de interés muy altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, algunas plataformas tecnológicas han desarrollado modelos alternativos para evaluar la solvencia de los usuarios. Un ejemplo de esto es Trego, una empresa fintech que opera en el departamento de Antioquia, en Colombia, la cual creó un sistema donde los usuarios pueden dejar un bien como respaldo o colateral.

“Este colateral puede ser un bien de uso cotidiano, como un computador portátil, lo que permite ampliar el acceso a financiamiento de manera responsable, reduciendo el riesgo y facilitando la aprobación del crédito”, dijo Juan Pablo Triviño, director de la fintech.

El esquema está basado en el uso de objetos cotidianos como garantía. Entre los bienes que se aceptan figuran iPhone, computadores portátiles, televisores y motocicletas. Esta alternativa permite que personas sin historial financiero puedan acceder a montos proporcionales al valor del objeto ofrecido como respaldo.

Cómo opera la obtención de crédito con colateral digital

Un joven de perfil derecho, sonriente, sentado en un escritorio de madera, tecleando en una laptop con una ventana de chatbot visible. Un gato duerme en la ventana.
La cotización del valor del bien a intercambiar se puede hacer en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia en la página web de la plataforma, donde el usuario debe llenar un formulario con datos básicos como nombre, municipio, correo electrónico y teléfono. Luego, se selecciona el objeto que se utilizará como garantía.

En el caso de los teléfonos, se requiere información técnica como la capacidad de almacenamiento para calcular el valor del préstamo, un paso que se debe cumplir de la misma manera con los otros bienes. Una vez completada la información, el sistema presenta un monto estimado de crédito.

El último paso se gestiona a través de un canal de WhatsApp, donde se concreta la operación y se acuerdan los términos de entrega del bien y el desembolso del dinero. Esta metodología permite realizar todo el trámite en línea y con tiempos de respuesta cortos.

Qué beneficios ofrece esta alternativa frente al crédito informal

Un hombre y una mujer sentados en una mesa de madera por la noche, observando la pantalla de una laptop. Hay papeles, una taza y una calculadora
Es una alternativa segura para los usuarios que necesitan dinero y no ven alternativa en el sistema bancario tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de bienes tecnológicos como respaldo disminuye el riesgo para ambos lados de la operación. Al contar con un colateral tangible, la probabilidad de impago se reduce, lo que facilita la aprobación y evita la imposición de tasas elevadas. Además, la plataforma reporta una alta tasa de recurrencia, con el 90% de los clientes utilizando nuevamente sus servicios.

La transparencia es otro factor relevante. Todos los pasos y condiciones se informan de manera clara en la página web, lo que marca una diferencia frente a la opacidad de los esquemas informales.

Por qué muchas personas quedan fuera del crédito formal en Colombia

Dificultades que enfrentan los migrantes al acceder a servicios financieros, destacando los desafíos económicos en su camino. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Una gran parte de los ciudadanos no cumplen con los requisitos de las instituciones financieras. (Imagen ilustrativa Infobae)

El acceso a productos financieros depende en gran medida del historial crediticio. El sistema tradicional en Colombia exige un puntaje mínimo de 500 puntos para considerar a una persona apta para recibir un crédito.

Quienes no alcanzan este umbral suelen recibir rechazos automáticos, lo que perpetúa la exclusión y obliga a buscar alternativas menos seguras. Esta situación afecta sobre todo a trabajadores informales, pequeños comerciantes y jóvenes sin empleo estable.

Asimismo, la burocracia y los requisitos documentales refuerzan la brecha entre quienes pueden acceder a servicios financieros y quienes se mantienen fuera.

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