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Los canales de WhatsApp ahora podrán cobrar por contenido exclusivo

Los administradores podrán fijar el precio de acceso y gestionar sus seguidores de pago

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WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp prepara nueva función de pago para sus canales de difusión. (Foto: Meta)

La plataforma de mensajería WhatsApp prepara la incorporación de un sistema de suscripciones de pago en sus canales, una función que permitirá a administradores ofrecer contenido exclusivo a cambio de una tarifa.

La novedad, aún en desarrollo, fue detectada en versiones beta de la aplicación y marcaría un cambio en el modelo actual, que hasta ahora se basa en el acceso gratuito a toda la información publicada.

De acuerdo con reportes del sitio especializado WABetaInfo, la función apareció en la versión beta para Android 2.26.14.4. Esta herramienta permitirá que los creadores de canales mantengan publicaciones abiertas para todos los seguidores, pero añadan contenidos adicionales reservados únicamente para quienes paguen una suscripción.

WhatsApp traerá una nueva función de pago para los canales de difusión.
WhatsApp traerá una nueva función de pago para los canales de difusión. (WABetaInfo)

Los canales de WhatsApp fueron lanzados en junio de 2023 como una herramienta de difusión unidireccional. A diferencia de los chats tradicionales, solo los administradores pueden publicar mensajes, mientras que los seguidores interactúan mediante reacciones o encuestas. Este formato los posicionó como un espacio para recibir actualizaciones de organizaciones, medios o figuras públicas de forma privada y sin saturación de mensajes.

Con la nueva función, el esquema se ampliaría hacia un modelo mixto. Los usuarios podrán seguir suscribiéndose de forma gratuita a los canales, como ocurre actualmente, pero tendrán la opción de pagar para acceder a contenido exclusivo. Esto incluye publicaciones adicionales que no estarán disponibles para el resto de seguidores.

El sistema también contemplará herramientas para diferenciar ambos tipos de contenido. Las actualizaciones gratuitas y las de pago convivirán dentro del mismo canal, pero podrán filtrarse para facilitar su identificación. De esta forma, la experiencia del usuario no se vería fragmentada en múltiples espacios, sino integrada en una sola interfaz.

WhatsApp prepara los canales de pago, una opción para ofrecer contenido exclusivo a cambio de una suscripción.
WhatsApp prepara los canales de pago, una opción para ofrecer contenido exclusivo a cambio de una suscripción.

Otro aspecto relevante es que los administradores tendrán control total sobre el precio de las suscripciones. Cada creador podrá definir el valor del acceso premium según el tipo de contenido que ofrezca. Además, la plataforma mostrará el número de suscriptores de pago junto al total de seguidores, un dato que busca aportar transparencia sobre el alcance y la monetización del canal.

La implementación de este modelo responde a una tendencia más amplia dentro del ecosistema digital, donde las plataformas buscan ofrecer herramientas de monetización directa a los creadores. En este caso, WhatsApp apunta a transformar sus canales en un espacio no solo informativo, sino también comercial, sin alterar su funcionamiento básico.

Sin embargo, tanto la suscripción como la oferta de contenido de pago serán completamente opcionales. Los administradores podrán continuar utilizando los canales como una vía gratuita de comunicación, mientras que los usuarios decidirán si desean pagar por contenido adicional. Este enfoque busca mantener el equilibrio entre accesibilidad y monetización.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
WhatsApp busca transformar por completo los canales de difusión, el cual podrá tener suscripciones de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, la función no tiene una fecha oficial de lanzamiento. Al encontrarse en fase de desarrollo dentro de versiones beta, su despliegue dependerá de pruebas adicionales y ajustes antes de llegar a la versión estable de la aplicación.

El movimiento refleja la evolución de WhatsApp hacia un modelo más amplio de servicios, en el que la mensajería se complementa con herramientas para creadores, empresas y organizaciones. En un contexto donde otras plataformas ya han integrado sistemas de suscripción, la incorporación de pagos en los canales podría abrir nuevas oportunidades de ingresos dentro de la aplicación.

A medida que avance su desarrollo, esta función podría redefinir el papel de los canales, consolidándolos como un espacio híbrido entre comunicación directa y contenido premium, en línea con las nuevas dinámicas del consumo digital.

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