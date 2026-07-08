Un estado de EEUU registra un brote histórico de ciclosporiasis con 678 casos y crece la alerta sanitaria

Michigan confirmó al menos 678 casos de ciclosporiasis hasta el 6 de julio de 2026, en un brote casi veinte veces superior al promedio anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Michigan registra desde finales de junio un brote sin precedentes de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que ha provocado cientos de contagios y ha generado la activación de alertas epidemiológicas en diversos condados. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), el incremento de casos es casi veinte veces superior al promedio anual, lo que ha impulsado una respuesta coordinada de autoridades estatales y federales.

El MDHHS informó que hasta el 6 de julio se confirmaron al menos 678 casos de ciclosporiasis, con la posibilidad de que el número real sea mayor por la subnotificación y la demora en los diagnósticos. La agencia estatal, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantiene investigaciones activas para identificar la fuente del brote, sin que hasta el momento se haya determinado el alimento o el proveedor responsable. Las autoridades han recomendado a la población extremar las medidas de higiene y reportar síntomas compatibles con la infección.

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La ciclosporiasis ha sido históricamente vinculada al consumo de alimentos frescos contaminados, especialmente durante el verano. El brote actual en Michigan representa un desafío para los sistemas de vigilancia epidemiológica y pone en foco la seguridad en la cadena de suministro alimentario, según los informes y las advertencias oficiales del CDC.

¿Cuántos casos de ciclosporiasis se han registrado en Michigan en 2026?

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), la cifra de casos confirmados de ciclosporiasis en el estado alcanzó al menos 678 al 6 de julio de 2026. Este número representa un incremento significativo respecto al promedio anual, que suele rondar los 50 casos.

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La entidad sanitaria indicó que la mayoría de los contagios se concentra en el sureste del estado, principalmente en los condados de Monroe, Lenawee, Washtenaw, Wayne, Shiawassee, Jackson, Oakland y Livingston. El rango de edad de los pacientes afectados oscila entre los 5 y los 86 años, según los registros del CDC.

El brote en Michigan se considera el más grave en la historia reciente del estado, con más de veinte personas hospitalizadas hasta la fecha. No se han reportado muertes asociadas a la infección, de acuerdo con los datos actualizados del MDHHS y el CDC.

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El brote de ciclosporiasis en Michigan se concentra en el sureste del estado, con casos en Monroe, Lenawee, Washtenaw, Wayne, Shiawassee, Jackson, Oakland y Livingston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según el CDC, la transmisión se produce principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito. La infección no se propaga de persona a persona.

Los síntomas más frecuentes incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, fatiga y, en algunos casos, fiebre leve. El periodo de incubación varía entre 2 y 14 días después de la exposición. El diagnóstico requiere pruebas de laboratorio específicas, ya que los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades gastrointestinales, según la información oficial del MDHHS.

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El tratamiento recomendado consiste en el uso de antibióticos específicos, bajo supervisión médica. El CDC advierte que la automedicación no es efectiva y puede complicar el cuadro clínico.

¿Cuál es la fuente del brote de ciclosporiasis en Michigan?

Hasta el momento, las autoridades de Michigan no han identificado el alimento, productor o proveedor responsable del brote de ciclosporiasis. El MDHHS y el CDC mantienen abierta la investigación y trabajan en la recolección de muestras, análisis epidemiológicos e interrogatorios a los pacientes afectados para rastrear un posible origen común.

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Los brotes anteriores de ciclosporiasis en Estados Unidos han estado relacionados con productos frescos importados, como cilantro, frambuesas, lechuga, albahaca y guisantes. Sin embargo, el CDC aclara que en el caso de Michigan, “no se ha identificado ningún producto específico como causa del brote” y recomienda mantener la cautela hasta que la investigación arroje resultados concluyentes.

La ciclosporiasis en Michigan afectó a pacientes de 5 a 86 años y provocó más de veinte hospitalizaciones, sin muertes reportadas por el MDHHS y el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué están haciendo las autoridades sanitarias ante el brote?

El MDHHS, en coordinación con el CDC, ha intensificado la vigilancia epidemiológica, reforzado el monitoreo de los casos y emitido recomendaciones para establecimientos de alimentos y consumidores. Entre las acciones implementadas se encuentran:

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Aumento de la recolección de muestras para análisis en laboratorios certificados.

Emisión de alertas sanitarias a restaurantes, comercios y cocinas institucionales para extremar medidas de higiene y manipulación de alimentos frescos.

Recomendación de cocer los alimentos frescos a 70 °C (158 °F), temperatura que elimina el parásito, según datos oficiales.

Comunicación directa con hospitales y clínicas para agilizar el diagnóstico y tratamiento de casos sospechosos.

El MDHHS solicitó a la población que, ante síntomas gastrointestinales persistentes, consulte a un profesional de la salud y notifique el caso al departamento local correspondiente. “La identificación temprana y la notificación de los casos son esenciales para controlar la propagación”, declaró un portavoz del MDHHS en un comunicado institucional.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Los síntomas de la ciclosporiasis pueden variar en intensidad, pero los más comunes son:

Diarrea acuosa persistente

Dolor y cólicos abdominales

Náuseas y pérdida de apetito

Fatiga y debilidad general

Fiebre baja en algunos casos

Inflamación abdominal y gases

Según el CDC, los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al parásito. La duración de la enfermedad puede extenderse por semanas si no se recibe tratamiento adecuado. El organismo recomienda buscar atención médica ante la presencia de estos síntomas, especialmente si persisten o se agravan.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis que se transmite por alimentos o agua contaminados y no de persona a persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir la ciclosporiasis según las autoridades?

El CDC y el MDHHS recomiendan una serie de medidas para reducir el riesgo de infección por Cyclospora cayetanensis:

Lavar cuidadosamente frutas y verduras frescas antes de consumirlas.

Cocer los alimentos frescos a una temperatura mínima de 70 °C (158 °F).

Evitar el consumo de agua no potable o de procedencia desconocida.

Mantener la higiene en la preparación y manipulación de alimentos, especialmente en entornos comerciales y de restauración colectiva.

Consultar a un profesional ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad y reportar el caso a las autoridades sanitarias locales.

El MDHHS ha puesto a disposición líneas de consulta y recursos informativos para la población en su sitio web oficial, donde se publican actualizaciones y recomendaciones.

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¿Qué impacto tiene este brote para la salud pública en Michigan?

El brote de ciclosporiasis en Michigan ha generado un impacto significativo en la red sanitaria estatal. El aumento súbito de casos ha requerido la reasignación de recursos para la atención clínica, el refuerzo del sistema de vigilancia y la coordinación interinstitucional con organismos federales como el CDC. Hasta el momento, la mayoría de los casos ha sido tratada de forma ambulatoria, pero el número de hospitalizaciones también ha crecido en comparación con años anteriores.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y del sector comercial para frenar la propagación. Mientras no se identifique la fuente del brote, las recomendaciones de higiene y cocción de alimentos se mantienen como la principal herramienta de prevención.

Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, fatiga y fiebre leve, con un período de incubación de 2 a 14 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas?

De acuerdo con el MDHHS y el CDC, la vigilancia continuará hasta que el brote se considere controlado y se identifique el origen de la contaminación. Las investigaciones sanitarias avanzan con el objetivo de rastrear el producto o proveedor responsable y evitar nuevos brotes en la región.

Ambos organismos publicarán actualizaciones periódicas en sus canales oficiales. La población puede consultar información y acceder a recursos de prevención en los portales institucionales de Michigan y del CDC.

El avance de la investigación y la colaboración entre autoridades locales, estatales y federales determinarán los siguientes pasos en la gestión de la alerta sanitaria por ciclosporiasis en Michigan.