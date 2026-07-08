El régimen de Nicaragua autoriza el ingreso de militares chinos desde el segundo semestre de 2026

Nicaragua permitirá el ingreso de militares, naves y aeronaves chinas desde el segundo semestre de 2026 por un decreto de Daniel Ortega y Rosario Murillo. REUTERS/Maxim Shemetov

A partir del segundo semestre de 2026, Nicaragua permitirá el ingreso de militares, naves y aeronaves chinas para realizar ejercicios conjuntos, intercambios y operaciones de asistencia humanitaria, según una disposición aprobada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La publicación de esta decisión en el diario oficial La Gaceta detalla que la autorización forma parte del decreto presidencial número 05-2026. El Legislativo nicaragüense respaldó la resolución.

De acuerdo con La Prensa de Nicaragua, el decreto permite la entrada de contingentes militares de otras nacionalidades, entre ellos Rusia (180 efectivos), Cuba (50), Venezuela (180) y México (50).

Aunque el texto menciona la posibilidad de recibir militares de Estados Unidos, no se reporta la presencia de tropas estadounidenses ni de países occidentales en las previsiones actuales.

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El documento presidencial autoriza de manera general el tránsito o estacionamiento en territorio nacional de fuerzas armadas de China, Rusia, México, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

La Prensa de Nicaragua subraya que el decreto no especifica la cantidad exacta de militares chinos que arribarán al país, a diferencia de lo que ocurre con otras nacionalidades.

El texto solo detalla cifras concretas para los contingentes ruso, venezolano, cubano y mexicano. En el caso de los integrantes de Rusia, se precisa que operarán en varias unidades del Ejército de Nicaragua, como la unidad Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano, la Fuerza Aérea, la Naval, el Comando de Operaciones Especiales General Pedro Altamirano y el Cuerpo de Transmisiones Blanca Estela Arauz Pineda.

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El decreto 05-2026 autoriza ejercicios conjuntos, intercambios y operaciones de asistencia humanitaria con fuerzas armadas de China y otros países. (Foto archivo)

Especialistas en temas de seguridad y exfuncionarios estatales han calificado la medida como opaca y han advertido sobre la falta de información oficial.

El politólogo y exsecretario general del Ministerio de Defensa, Félix Maradiaga, declaró al medio nicaragüense que la autorización del ingreso de militares chinos es “grave, opaca y peligrosa”.

Maradiaga sostiene que el decreto no aclara cuántos militares llegarán, en qué tareas o maniobras participarán ni bajo qué misión, y considera que esta falta de transparencia representa una “provocación calculada” y una “provocación cobarde”.

En declaraciones recogidas por La Prensa de Nicaragua, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pidió anonimato, definió la llegada de efectivos chinos como “una situación totalmente anómala”. Según este funcionario, la administración de Ortega y Murillo “podría estar recurriendo a esta medida porque la perciben como una amenaza a la seguridad regional”.

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El mismo funcionario alertó sobre la posibilidad de que la presencia de tropas extranjeras incremente la tensión interna, al considerar que los militares chinos podrían apoyar al régimen sin desplegarse directamente en misiones de represión.

Expertos consultados por el medio han interpretado la decisión como un mensaje geopolítico. Ortega afirma que, aunque no existe un choque directo, el Ejército de Nicaragua se alinea de manera estratégica con Rusia y China para reforzar su valor como aliado en el escenario internacional.

Según el análisis de los especialistas, la llegada de militares chinos representa un riesgo para Estados Unidos, dado que la presencia de China en la región la convierte en un “competidor estratégico” en la disputa del dominio global y en la intención de desafiar la influencia estadounidense en el continente, definida históricamente por la Doctrina Monroe.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo se sientan en un trono de hierro oxidado mientras una sombra de presos políticos se cierne sobre ellos, con símbolos de ilegitimidad y la OEA rotos a sus pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de detalles públicos sobre la cantidad y las actividades que desarrollarán los militares chinos en Nicaragua ha generado inquietud entre sectores expertos y antiguos funcionarios. Algunos recuerdan los antecedentes de confrontación militar en el país durante los años noventa, que afectaron a amplios sectores de la población.

La preocupación crece ante la posibilidad de que Nicaragua se vea envuelta en dinámicas regionales de mayor tensión militar.

En el marco de estos intercambios, el decreto también establece la salida de militares nicaragüenses hacia otros países. La Prensa de Nicaragua informa que cincuenta efectivos nacionales viajarán a China entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, como parte de ejercicios y misiones de cooperación específicas.

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El experto en seguridad Javier Meléndez explicó a La Prensa de Nicaragua que la falta de información sobre los intercambios militares con China podría responder a una estrategia deliberada para reservarse flexibilidad política y operativa sobre los detalles y el alcance de la cooperación bilateral.

Meléndez precisó que la presencia de militares chinos en la región suele estar vinculada a programas de capacitación e intercambio, con un alcance limitado en términos operativos.

La decisión de Nicaragua de permitir el ingreso de militares chinos ha despertado inquietud en la comunidad internacional y en sectores internos, principalmente debido a la escasa información oficial y al potencial impacto en el equilibrio regional.

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