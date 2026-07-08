El Salvador

Samuel Araujo, el inventor salvadoreño que crea soluciones para evitar inundaciones urbanas

Un sistema de doble barrera desarrollado por Samuel Araujo evita que la basura obstruya el drenaje y llegue a ríos y playas, según pruebas realizadas con apoyo de la Autoridad Salvadoreña del Agua

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Dos personas con guantes y chaleco azul de ASA limpian una alcantarilla con filtro, usando cubos y herramienta. Hay una bolsa transparente con residuos cerca.
Dos operarios de ASA, con chalecos azules, recogen residuos de un sistema de filtrado en una alcantarilla urbana, con una bolsa de basura ya recolectada a un lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inventor salvadoreño Samuel Araujo ha desarrollado un sistema de filtros para alcantarillas que previene inundaciones en calles y carreteras de San Salvador, al bloquear la entrada de residuos sólidos que suelen obstruir el flujo del agua durante las lluvias.

Su propuesta se ha implementado en puntos estratégicos con apoyo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), y cuenta con patentes certificadas por el Centro Nacional de Registros (CNR).

Araujo, entrevistado en el programa radial de Diana Verónica y Tony, relató que posee cinco patentes certificadas, entre las que destaca su sistema de filtros para alcantarillas.

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Su primer invento, registrado en 2010, fue un vaso hielera elaborado con materiales reciclados. Con el tiempo, su interés se enfocó en crear mecanismos que ayuden a resolver el problema de la basura urbana y sus consecuencias.

Según describió en la entrevista, el sistema de filtración consta de dos barreras: una en la parte superior de la alcantarilla que retiene objetos de más de diez centímetros, como botellas plásticas, y otra ubicada un metro debajo, capaz de capturar residuos más pequeños como tapas y colillas. Araujo afirmó que este doble filtro permite que el agua fluya, mientras la basura queda retenida para su posterior retiro.

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El primer filtro evita que entre la basura grande, pero el segundo, colocado a un metro de profundidad, retiene los residuos menores”, explicó el inventor, citado por el programa.

Esta innovación busca impedir que los residuos sólidos lleguen a los ríos y al mar, y reducir la frecuencia de inundaciones urbanas.

Momento de la entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, dedicado a destacar iniciativas salvadoreñas para el manejo de residuos y el cuidado del medio ambiente.
Momento de la entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, dedicado a destacar iniciativas salvadoreñas para el manejo de residuos y el cuidado del medio ambiente.

Apoyo institucional y pruebas en campo

De acuerdo con lo reportado en el espacio radial, la ASA ha instalado tres de estos filtros en la carretera al Puerto de la Libertad, frente a la Iglesia Virgen de Guadalupe y frente a un hospital de la zona.

Araujo documentó las pruebas con cámaras GoPro para demostrar la efectividad de su invento: “Probé los filtros con catorce bolsas de basura y una pipa de agua a presión, y todo quedó registrado en video”.

El inventor indicó que realiza revisiones mensuales de los filtros instalados junto a su hijo y aseguró que suelen llenarse cada mes, lo que evidencia la cantidad de residuos que de otra forma terminarían en los sistemas de drenaje y cuerpos de agua.

Araujo trabaja en el desarrollo de un sistema denominado Vector, inspirado en los camiones de succión de desechos sólidos utilizados en otros países, pero a una fracción del costo.

Explicó que su versión permitiría limpiar los filtros instalados en las alcantarillas con mayor seguridad y eficiencia, reduciendo el riesgo para los trabajadores y optimizando el mantenimiento del sistema.

Dos personas con guantes limpian una alcantarilla con sistema de filtros, usando herramientas y cepillo. A un lado, una bolsa transparente con residuos.
Dos personas con guantes limpian un sistema de filtrado en una alcantarilla, extrayendo residuos con herramientas y depositándolos en una bolsa transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema vector convencional puede costar un millón de dólares, pero mi propuesta reduciría ese costo a mil dólares”, aseguró Araujo durante la entrevista. El invento ya está disponible físicamente y solo requiere completar los planos técnicos para la solicitud de patente.

El inventor también subrayó la importancia de la educación ciudadana para combatir la acumulación de basura en las calles. Relató que mientras realizaba labores de limpieza en uno de sus filtros, observó a una persona depositar residuos en una alcantarilla sin reparo.

La entrevista en el programa de Diana Verónica y Tony destaca cómo la combinación de innovación y emprendimiento puede aportar soluciones concretas a problemáticas urbanas y ambientales en El Salvador.

Araujo concluyó que, aunque la implementación de sus inventos requiere apoyo institucional, sus pruebas en campo demuestran que el sistema de filtración puede mejorar la gestión de residuos y contribuir a la limpieza de la ciudad.

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