Tras el repunte del dólar, las billeteras virtuales compiten con las tasas: cuánto paga cada una

Los usuarios consultan sus billeteras virtuales para monitorear las nuevas tasas.

En la Argentina, la inflación se mantiene persistentemente alta, cerca del 2% mensual. Por lo tanto, para que una inversión ofrezca rentabilidad tiene que ganarle a dicha tasa para que no se cristalice en una pérdida real del ahorro.

Con ese parámetro, las billeteras virtuales compiten por captar los pesos de los ahorristas con el añadido de que en las últimas semanas se observó un repunte significativo del precio del dólar, otro de los tradicionales activos elegidos como cobertura.

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Desde el piso de $1.410 del 21 de mayo último, el dólar al público subió 105 pesos o 7,4% en menos de dos meses lo que obligó a replantear la estrategia de quedar invertido en pesos con un tipo de cambio que exhibió recientes presiones al alza.

El avance del tipo de cambio coincidió con una nueva competencia entre las principales fintech, que ajustaron sus tasas

Así, las principales billeteras virtuales y bancos de Argentina implementaron nuevas actualizaciones en las tasas de interés para cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos, en un contexto de alta competencia por captar pesos durante julio.

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La oferta de aplicaciones financieras se ha diversificado y las apps continúan ajustando los rendimientos diarios para atraer usuarios enfocados en la liquidez inmediata. Las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market asoman como las herramientas más buscadas para administrar pesos sin perder acceso rápido al dinero.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, las principales billeteras virtuales diseñan dos tipos de instrumentos: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y los Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (FCI RM). Las fintech ofrecen los siguientes rendimientos en Argentina en julio 2026:

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Rendimientos garantizados

Cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada

1) Fiwind (23% TNA) - Bonificación sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. Billetera Límite: $750.000.

2) Banco BICA (22% TNA) Cuenta Positiva 4 hasta $750.000. Cuenta Remunerada Límite: $750.000.

3) Carrefour Banco (21% TNA) - Permite ingresar $4.356.000 por mes. Cuenta RemuneradaSin Límites.

4) Banco Voii (21% TNA) - Caja de ahorro remunerada sin costo, intereses mensuales. Cuenta RemuneradaSin Límites.

5) Banco BICA (19% TNA) - Cuenta Positiva 3, de $750.001 hasta $2.250.000. Cuenta RemuneradaLímite: $2,3 millones.

6) Ualá (19% TNA) - Cuenta Remunerada Límite: $1 millón.

7) Frascos Naranja X (18% a 19%, según plazo) - Rendimiento según plazo elegido (7, 14 o 28 días). Frascos Límite: $30 millones. Cuenta RemuneradaLímite: $1 millón.

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8) Banco BICA (16% TNA) - Cuenta Positiva 2 de $2.250.001 hasta $20.000.000. Cuenta Remunerada Límite: $20 millones.

Rendimiento variable

Fondos comunes de inversión con rendimiento que puede variar según el mercado

1) Lemon (20,04% TNA) - Vinci Compass Liquidez - Clase F

2) Prex (18,55% TNA) - Allaria Ahorro - Clase E

3) Ualá (18,43% TNA) - Ualintec Ahorro Pesos - Clase A

4) Adcap (18,3% TNA) - Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A.

5) ICBC (18,03% TNA) - Alpha Pesos - Clase A

6) Personal Pay (18,02% TNA) - Delta Pesos - Clase X

7) Global66 (17,89% TNA) - Compass Liquidez - Clase A

8) Toronto Ahorro (17,86% TNA) - Toronto Trust Ahorro - Clase A

9) Supervielle (17,65% TNA) - Premier Renta CP en Pesos - Clase A

10) Mercado Pago (17,53% TNA) - Mercado Fondo - Clase A

11) Cocos Capital (17,48% TNA) - Cocos Ahorro - Clase A

12) IEB+ (17,36% TNA) - Ciclo Nova Ahorro - Clase A

13) Claro Pay (17,14% TNA) - SBS Ahorro Pesos - Clase A

14) CencoPay (17,14% TNA) Money Market

15) Balanz (16,92% TNA) - Balanz Capital Money Market - Clase A

16) Galicia (15,98% TNA) Fima Premium - Clase A

17) Fiwind (15,95% TNA) - Delta Pesos - Clase A

18) Macro (15,77% TNA) - Pionero Pesos - Clase A

19) LB Finanzas (15,02% TNA) - ST Zero - Clase D

20) AstroPay (15,02% TNA) - Money Market

A diferencia de los plazos fijos tradicionales, estas modalidades permiten acceder a los fondos en cualquier momento, lo que explica el crecimiento sostenido de usuarios que eligen optimizar el rendimiento de sus saldos disponibles sin resignar liquidez. En muchos casos, las billeteras utilizan mecanismos automáticos para invertir los saldos en FCI Money Market o de renta mixta, maximizando el retorno diario.

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