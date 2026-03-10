Su vecino le regaló una PC que pensó era obsoleta, pero en realidad valía miles de dólares

Usuario descubrió que su PC valía miles de dólares luego que su vecino se lo regalara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un usuario de la red social Reddit descubrió que la PC que su vecino le regaló —y que inicialmente creyó que era un equipo viejo sin mucho valor— en realidad era una computadora gaming de alta gama que, en su momento, pudo haber costado alrededor de 3.500 dólares.

La historia se volvió viral tras publicarse en el foro especializado r/PcBuild, donde miles de usuarios analizaron sus componentes y confirmaron que se trataba de un sistema potente incluso para estándares actuales.

El protagonista del caso, identificado en Reddit como JoeBiden-mytime, compartió a mediados de febrero de 2026 un mensaje titulado “He conseguido un PC gratis”. En la publicación explicaba que no tenía mucha experiencia con hardware y que un vecino le había regalado el equipo porque ya no lo utilizaba.

Usuario de Reddit dio a conocer que su vecino le regaló una PC y pensó que era obsoleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la duda sobre su valor real, decidió pedir ayuda a la comunidad para saber si los componentes eran buenos o si el ordenador simplemente era un equipo antiguo sin utilidad.

La respuesta de los usuarios no tardó en llegar. Tras revisar las fotografías del interior de la torre, varios miembros del foro identificaron piezas de alto nivel que habían sido muy valoradas en el mercado cuando se lanzaron. Entre ellas destacaba la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition, un modelo que debutó con un precio oficial cercano a los 1.499 dólares en Estados Unidos y que durante años fue una de las GPU más potentes para videojuegos y tareas de alto rendimiento.

El equipo también incluía un sistema de refrigeración líquida NZXT Kraken X63 conectado a un procesador Intel Core i9‑10850K, acompañado por una placa base Asus ROG Maximus XIII Hero. Cuando estos componentes salieron al mercado, su precio aproximado rondaba los 450 y 500 dólares respectivamente, según comentaron usuarios del foro especializados en hardware.

La PC tenía potentes componentes que en su día valieron miles de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto del sistema también mantenía un nivel considerable. El ordenador contaba con 16 GB de memoria RAM, dos unidades de almacenamiento SSD y una torre NZXT H510i equipada con iluminación RGB.

Aunque no se trata de la configuración más avanzada disponible en 2026, varios participantes del debate señalaron que el equipo sigue siendo capaz de ejecutar videojuegos recientes con configuraciones gráficas medias y también cumplir sin problemas con tareas de productividad cotidiana.

A pesar del valor del hardware, el estado del ordenador no era perfecto. Según las imágenes publicadas por el usuario, el interior del gabinete estaba cubierto de polvo acumulado, lo que indicaba que había pasado bastante tiempo sin mantenimiento. Por esa razón, muchos usuarios recomendaron realizar una limpieza profunda con aire comprimido antes de utilizar el equipo para evitar problemas de temperatura o rendimiento.

Usuarios le recomendaron limpiar la PC al ver que tenía polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación rápidamente ganó visibilidad dentro de la comunidad. En pocos días acumuló más de cuatro mil votos positivos y cerca de quinientos comentarios. Las reacciones fueron variadas: algunos usuarios felicitaron al propietario por la suerte de recibir un equipo tan completo de forma gratuita, mientras que otros respondieron con humor asegurando que podían “reciclar” esa supuesta “basura tecnológica” sin costo alguno.

Además de los comentarios jocosos, también hubo recomendaciones técnicas. Varios usuarios sugirieron revisar la pasta térmica del procesador, limpiar los ventiladores y verificar el estado de los discos de almacenamiento para asegurar que el sistema funcione de forma óptima tras el tiempo que pudo haber permanecido sin uso.

Historias como esta suelen circular con frecuencia en comunidades de entusiastas del hardware, donde muchos usuarios comparten hallazgos inesperados o recuperaciones de equipos antiguos. Sin embargo, en el contexto actual del mercado de componentes, el caso llamó aún más la atención.

Un PC gaming que muestra colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, el precio de piezas clave para armar computadoras —como memorias RAM, unidades SSD o tarjetas gráficas— ha experimentado fluctuaciones importantes debido a problemas de suministro y a la alta demanda del sector tecnológico. Esto ha hecho que montar un PC desde cero resulte cada vez más costoso para muchos usuarios.

En ese escenario, recibir gratuitamente un equipo que originalmente pudo haber costado varios miles de dólares resulta una situación poco común. Lo que para su antiguo dueño era simplemente un ordenador viejo que ocupaba espacio terminó convirtiéndose en una máquina gaming plenamente funcional.

La anécdota también deja una conclusión habitual entre los aficionados al hardware: en ocasiones, un equipo que parece obsoleto puede seguir teniendo un rendimiento considerable si sus componentes pertenecieron a la gama alta de su generación. En este caso, una limpieza y un poco de mantenimiento podrían ser suficientes para devolverle toda su capacidad.