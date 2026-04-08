Participar como miembro de un directorio ocupa el quinto lugar en el ranking de compensaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

El salario de un CEO en Perú ya llega a cifras de seis dígitos mensuales. El mercado de alta dirección en el país atraviesa una transformación profunda: las empresas priorizan líderes capaces de gestionar la incertidumbre, impulsar la transformación organizacional y obtener resultados tangibles en contextos altamente exigentes.

Remuneraciones ejecutivas en Perú: el nuevo mapa salarial de la alta dirección

Según el Salary Guide 2026 de Cornerstone, el puesto de CEO corporativo se consolida como el mejor remunerado de la alta dirección peruana. En compañías con ingresos superiores a USD 250 millones, el rango salarial mensual para estos ejecutivos oscila entre S/ 45.000 y S/ 150.000. Esta banda refleja un mercado que premia la capacidad de conducir procesos de transformación y diversificar negocios en entornos complejos.

Los siguientes escalones en la estructura salarial los ocupan los Gerentes Generales y Gerentes de País, con remuneraciones que varían entre S/ 40.000 y S/ 100.000 mensuales. Estos cargos son fundamentales para aterrizar la estrategia corporativa en resultados concretos y asegurar el desarrollo disciplinado de equipos en empresas profesionalizadas.

Las empresas priorizan líderes capaces de gestionar la incertidumbre, impulsar la transformación organizacional, por dar algunos ejemplos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tercer lugar se sitúan los líderes de primera línea ejecutiva: CFO, COO, CMO y CCO, cuyas remuneraciones mensuales van de S/ 25.000 a S/ 80.000. Estos roles, especializados en áreas como finanzas, operaciones, marketing y estrategia comercial, son clave para la rentabilidad, eficiencia y crecimiento de las organizaciones.

La cuarta posición corresponde a direcciones estratégicas como el CHRO, CIO y CTO, con sueldos entre S/ 20.000 y S/ 70.000 al mes. Estos perfiles son cada vez más valorados por su contribución a la modernización de procesos, la gestión del talento y el impulso a la innovación tecnológica.

Directorios y consejos consultivos: gobernanza bien compensada

Participar como miembro de un directorio ocupa el quinto lugar en el ranking de compensaciones. Según el Salary Guide 2026, estas funciones reciben entre USD 1.500 y USD 7.500 por sesión, reflejando la creciente importancia de la gobernanza y la toma de decisiones estratégicas.

Los miembros de consejos consultivos, en sexto lugar, perciben ingresos de entre USD 1.000 y USD 5.000 por sesión, cerrando así el espectro de las posiciones mejor pagadas en la alta dirección peruana.

Un CEO debe contar con visión estratégica para definir el rumbo de la empresa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué buscan las empresas peruanas en los altos ejecutivos actualmente

La remuneración ya no solo depende del cargo, sino de atributos y capacidades específicas. Diego Cubas, CEO de Perú y Presidente Latam de Cornerstone, señala que hoy la compensación “no está conectada únicamente al salario base, sino estratégicamente conectada a la compensación variable de corto plazo y largo plazo por resultados tangibles en el tiempo”.

Es menester señalar que los directorios buscan ejecutivos con visión estratégica, agilidad de aprendizaje, madurez, criterio y fortaleza para liderar en escenarios complejos.

El informe subraya que las organizaciones valoran líderes con incidencia directa en la estrategia, orientación a la sostenibilidad y capacidad para movilizar personas y transformar la cultura empresarial. Habilidades como la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, la influencia y la astucia política ganan peso en la definición de los mejores salarios.

La remuneración ya no solo depende del cargo, sino de atributos y capacidades específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cualidades indispensables que debe tener un CEO

Un CEO debe contar con visión estratégica para definir el rumbo de la empresa y anticipar cambios en el mercado. La capacidad de liderazgo es fundamental para motivar equipos, tomar decisiones clave y gestionar situaciones de alta presión.

Además, resulta esencial que posea habilidades de comunicación efectiva, tanto interna como externa, y una sólida comprensión financiera. La adaptabilidad, la ética profesional y la orientación a resultados completan el perfil de un CEO exitoso.

La gestión de la innovación y la apertura al cambio también son aspectos clave en el perfil de un CEO. Quienes ocupan este cargo suelen fomentar una cultura organizacional que impulsa la creatividad y la mejora continua.