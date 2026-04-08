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Cómo eliminar virus del celular: pasos clave para limpiar y proteger tu dispositivo

La aparición de pop-ups y la lentitud del celular pueden ser señales de malware

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Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Existen señales en el celular que indican que ha sido infectado con un virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un celular comienza a presentar fallos como lentitud, aparición constante de anuncios emergentes o comportamiento inusual, una de las posibles causas es la presencia de malware.

Aunque no es el escenario más frecuente, expertos en ciberseguridad recomiendan actuar de inmediato para evitar que el problema se agrave y comprometa la información almacenada en el dispositivo, especialmente en sistemas como Android y iOS.

El impacto de un virus en un celular puede ir desde molestias menores hasta el robo de datos personales o el acceso no autorizado a aplicaciones sensibles. Por ello, identificar señales tempranas —como pop-ups constantes o una caída en el rendimiento— es clave para aplicar soluciones efectivas.

Primer plano de una persona usando un celular Android negro con la pantalla en modo oscuro, mostrando iconos de aplicaciones sobre un fondo oscuro.
Un virus en el celular puede causar molestías no tan notorias, hasta el robo de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar un celular Android

En dispositivos con Android, uno de los primeros pasos consiste en eliminar archivos temporales y descargas recientes. La memoria caché almacena datos que permiten acelerar el funcionamiento de las aplicaciones, pero también puede acumular archivos corruptos o maliciosos.

Para limpiarla, se debe acceder a “Ajustes”, ingresar en “Aplicaciones” y borrar el caché de las apps sospechosas. Esta acción no elimina virus del sistema, pero sí reduce rastros que podrían estar generando fallos.

Otra medida fundamental es revisar las aplicaciones instaladas. Se recomienda identificar aquellas que no hayan sido descargadas conscientemente o que presenten comportamientos extraños. Desde el menú de configuración, es posible acceder a la lista completa de apps y desinstalar las que resulten sospechosas. Tras este proceso, reiniciar el dispositivo ayuda a completar la limpieza.

Hombre sentado en un sillón marrón oscuro mirando un teléfono celular negro iluminado en una habitación con poca luz, con una lámpara de mesa a la izquierda.
Expertos recomiendan revisar las aplicaciones instaladas en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Android cuenta con herramientas integradas como Google Play Protect, disponible en la Google Play Store. Este sistema analiza las aplicaciones instaladas y detecta comportamientos anómalos que podrían indicar la presencia de malware. Activarlo permite añadir una capa adicional de protección.

También es posible recurrir a aplicaciones antivirus disponibles en la tienda oficial, que ofrecen análisis más profundos del sistema y herramientas para eliminar amenazas detectadas.

Cómo limpiar un iPhone

En el caso del iPhone, el proceso es diferente debido a las características de seguridad de Apple. Una de las primeras acciones recomendadas es reiniciar el dispositivo, lo que puede resolver errores temporales. Para ello, se debe mantener presionado el botón lateral junto al de volumen hasta que aparezca la opción de apagado.

Actualizar el sistema operativo es otro paso clave. Las nuevas versiones de iOS incluyen mejoras de seguridad que corrigen posibles vulnerabilidades. Esta opción se encuentra en “Ajustes”, dentro del apartado “General” y luego en “Actualización de software”.

celulares - Android - caché - tecnología - 25 de marzo
Mantener el sistema operativo es importante para evitar virus en el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

La limpieza del navegador también es importante. En Safari, borrar el historial y los datos de sitios web permite eliminar cookies, caché y posibles rastros de páginas maliciosas que generen pop-ups o afecten el rendimiento.

Asimismo, se recomienda eliminar aplicaciones sospechosas o recientemente instaladas que no sean de confianza. Mantener presionado el ícono de la app y seleccionar “Eliminar” es suficiente para retirarla del dispositivo.

Otro aspecto clave es revisar los perfiles de configuración. Estos archivos, ubicados en “Ajustes”, “General” y “VPN y gestión de dispositivos”, pueden ser utilizados por software malicioso para redirigir el tráfico o espiar la actividad del usuario. Eliminar cualquier perfil desconocido es fundamental para recuperar el control del dispositivo.

Android - celular - tecnología - 2 de marzo
Eliminar aplicaciones, limpiar el caché, entre otras cosas, debes de realizar para evitar tener virus en el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Prevención y buenas prácticas

Más allá de la limpieza puntual, la prevención es esencial para evitar futuras infecciones. Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, revisar los permisos solicitados y mantener el sistema actualizado son prácticas básicas que reducen significativamente los riesgos.

El uso intensivo del celular en la vida diaria —para comunicación, trabajo o entretenimiento— lo convierte en un objetivo atractivo para ataques digitales. Por ello, adoptar medidas de seguridad y actuar con rapidez ante cualquier señal de alerta resulta clave para proteger la información personal.

En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, mantener el dispositivo limpio y actualizado sigue siendo una de las estrategias más efectivas para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.

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