República Dominicana

República Dominicana: niños con Atrofia Muscular Espinal recibirán tratamiento

El Ministerio de Salud Pública informó que los recursos, equivalentes a USD 5.1 millones, financiarán cerca de un año de cobertura para los pacientes ya incorporados al Programa de Medicamentos de Alto Costo

Guardar
Google icon
Primer plano de la mano de una niña pequeña con un brazalete de identificación hospitalario, tumbada sobre sábanas blancas en una cama de hospital.
El país inicia la adquisición de Risdiplam (Evrysdi) para niños con Atrofia Muscular Espinal incorporados al Programa de Medicamentos de Alto Costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de este lunes, el país inicia el proceso de adquisición del tratamiento con Risdiplam (Evrysdi) para pacientes diagnosticados con Atrofia Muscular Espinal (AME) que están incorporados hasta la fecha al Programa de Medicamentos de Alto Costo.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que el Gobierno dispone de RD$300 millones (aproximadamente USD 5.1 millones) para financiar la adquisición del medicamento a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC). Según la comunicación oficial, estos recursos permitirán cubrir aproximadamente un año de tratamiento para los pacientes ya incluidos en el programa.

PUBLICIDAD

La DAMAC informó al Ministerio de Salud Pública que existen las condiciones técnicas, presupuestarias y administrativas necesarias para iniciar el proceso de adquisición.

Avances administrativos y coordinación interinstitucional

El Ministerio de Salud Pública actualizó su catálogo terapéutico para incorporar Risdiplam (Evrysdi) como opción dentro del tratamiento oficial de la Atrofia Muscular Espinal. Además, se han coordinado acciones con PROMESE/CAL, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y el laboratorio fabricante para facilitar la adquisición y entrega del medicamento siguiendo los procedimientos legales y regulatorios vigentes, según Listín Diario.

Este medicamento cuenta con certificaciones internacionales de calidad y seguridad, avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Gracias al respaldo presupuestario previsto, las autoridades estiman que será posible sostener la cobertura terapéutica durante un año para los niños actualmente registrados en el programa.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud Pública destina RD$300 millones para financiar la compra de Risdiplam a través de la DAMAC. (Freepik)
El Ministerio de Salud Pública destina RD$300 millones para financiar la compra de Risdiplam a través de la DAMAC. (Freepik)

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Salud Pública confirmó que la primera dosis será entregada a Dayron Almonte Socias, cuya condición clínica exige atención inmediata. Según lo informado, esta entrega inicial se realizará mientras avanza el proceso administrativo y legal necesario para garantizar el tratamiento a los demás pacientes ya incorporados.

La urgencia en la atención a Dayron responde a la gravedad de su diagnóstico. Es un menor de un año y medio con Atrofia Muscular Espinal tipo 1, cuya familia ha tenido que enfrentar una carrera contrarreloj para acceder al medicamento Evrysdi (Risdiplam) 60 mg/80 ml, considerado indispensable para su salud. A esto se suma una dificultad jurídica, ya que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo presentada por sus familiares, lo que dejó al niño sin respaldo legal.

Evaluación de nuevos casos y perspectivas de solución permanente

Las autoridades sanitarias han informado que los nuevos casos diagnosticados serán evaluados conforme a los criterios médicos, técnicos y administrativos establecidos por el Programa de Medicamentos de Alto Costo, con la finalidad de determinar la posible incorporación al esquema de cobertura, de acuerdo a Listín Diario.

Máquina de monitoreo médico con pantalla que muestra ondas y números, cables conectados y paciente pediátrico cubierto con manta blanca.
La DAMAC confirmó que existen condiciones técnicas, presupuestarias y administrativas para avanzar con la compra del tratamiento para la Atrofia Muscular Espinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 9 de marzo, el ministro Atallah envió una solicitud formal a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), solicitando la elaboración de un estudio actuarial para analizar la incorporación de Risdiplam al Catálogo de Medicamentos Esenciales del Plan de Servicios de Salud (PDSS). El propósito de esta gestión es avanzar hacia una solución definitiva y financieramente sostenible para las familias afectadas por la enfermedad.

Atallah expresó: “Hoy damos un paso trascendental como Estado. Detrás de esta decisión hay un trabajo técnico riguroso, el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader y la firme voluntad de garantizar que ningún niño con Atrofia Muscular Espinal quede sin acceso al tratamiento que necesita.” El Ministerio reiteró que el objetivo es consolidar soluciones responsables y sostenibles, priorizando siempre a los pacientes y sus familias.

Temas Relacionados

Ministerio de Salud PúblicaRepública DominicanaAtrofia Muscular EspinalPrograma de Medicamentos de Alto CostoTratamiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lluvias, altas temperaturas y presencia de polvo del Sahara se mantienen en Honduras

Las temperaturas alcanzarán hasta los 39 grados Celsius en la zona sur, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante el calor y mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales.

Lluvias, altas temperaturas y presencia de polvo del Sahara se mantienen en Honduras

Guatemala acumula unos 3.632 sismos registrados desde enero y solo 79 sensibles, según el Insivumeh

El conteo oficial, medido desde el 1 de enero hasta la fecha del reporte, contrasta con el balance de la última jornada, cuando el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos fijó cero perceptibles

Guatemala acumula unos 3.632 sismos registrados desde enero y solo 79 sensibles, según el Insivumeh

El Salvador: condenas de hasta 60 años de prisión para pandilleros de la MS-13 y 18 sureños por múltiples delitos

Entre los crímenes por los que fueron hallados culpables los integrantes de ambas estructuras destacan homicidios, extorsiones agravadas y desapariciones forzadas en los departamentos de Cabañas y Usulután.

El Salvador: condenas de hasta 60 años de prisión para pandilleros de la MS-13 y 18 sureños por múltiples delitos

Inician pruebas para tarifa integrada en el transporte público de la capital dominicana

El esquema fija un pago único de 35 pesos dominicanos para trasbordos entre tren urbano, cabinas aéreas y rutas troncales, frente al desembolso actual por separado, mientras el boleto individual se mantiene en 20

Inician pruebas para tarifa integrada en el transporte público de la capital dominicana

El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026

La cartera de Turismo reportó un alza del 28% frente al mismo tramo de 2025, con Guatemala como principal origen, seguida por Estados Unidos y Honduras

El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026

TECNO

Tocaste el enlace y les diste acceso a todo: el engaño de WhatsApp que no tiene marcha atrás

Tocaste el enlace y les diste acceso a todo: el engaño de WhatsApp que no tiene marcha atrás

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

Mito o verdad: la batería del celular carga más rápido en modo avión

Los cuatro trabajos que la IA no puede quitarte, según Bill Gates: la Copa Mundial 2026 se salva

Dos palabras prohibidas en una llamada desconocida: “sí” es una de ellas

ENTRETENIMIENTO

Daniella Monet revive la era Nickelodeon: el regreso de “Victorious” y la historia detrás de su audición para “Hannah Montana”

Daniella Monet revive la era Nickelodeon: el regreso de “Victorious” y la historia detrás de su audición para “Hannah Montana”

“Avengers: Doomsday”: así lucirán el Doctor Doom, los X-Men y los Vengadores en la nueva película

“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo

La familia Beckham se reunió en Miami para apoyar a Inglaterra mientras Brooklyn vio el partido televisado

La condición que impuso Disney antes de filmar ‘El diario de la princesa’: “Tenemos que matar a un personaje”

MUNDO

El tifón Bavi perdió fuerza tras tocar tierra en China, pero mantiene intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento

El tifón Bavi perdió fuerza tras tocar tierra en China, pero mantiene intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre en una votación decisiva para el futuro político de Netanyahu

Kuwait denunció daños en puestos fronterizos y una plataforma petrolera tras una nueva ofensiva del régimen iraní

Rituales de limpieza alrededor del mundo: distintas tradiciones ancestrales para marcar un nuevo comienzo

Emmanuel Macron advirtió sobre el resurgimiento de los “viejos demonios del antisemitismo” en Francia