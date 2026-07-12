“Ustedes antes del 2010 no existían”: el tenso cruce en TV entre un campeón del mundo con Argentina y el ex defensor de España, Puyol

Encendido debate entre Ricardo La Volpe y Carles Puyol: "Ustedes aparecieron en 2010 y antes no existían"

Ricardo La Volpe y Carles Puyol protagonizaron un tenso cruce, donde el ex arquero argentino cuestionó con dureza los méritos históricos del fútbol español y el ex defensor catalán salió a defenderlos con la autoridad de quien fue parte del equipo que los consiguió.

El detonante fue la hegemonía española. La Volpe fue categórico: “¿Qué tiene que ver España? Ustedes han aparecido en el 2010 y antes no existían“. El argumento del ex entrenador en el programa Los Maestros de TUDN México no se limitó a la cantidad de títulos mundiales, sino también a la continuidad generacional: “Mandaron un verso del 2010 y ¿dónde está el verso del 2014? ‘No está la camada’. 2018, ‘no está la camada’. 2022 y ahora tienen la camada”.

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Puyol intentó ampliar el marco temporal de los logros españoles: “No, 2008 ganábamos”, en referencia a la Eurocopa que España conquistó dos años antes del Mundial de Sudáfrica, inicio de una era dorada que incluyó también el segundo título continental de 2012. La réplica del ex defensor del Barcelona fue breve pero directa, la de alguien que no necesita extenderse cuando los hechos están de su lado.

Ricardo La Volpe se destacó como DT en México (Getty Images)

El debate derivó hacia la táctica y los nombres propios. El ex futbolista Juan Pablo Sorín, presente en el programa, intentó reconducir la discusión hacia Sergio Busquets, mediocampista que fue pieza central del esquema español. Puyol respaldó esa lectura con una anécdota de vestuario: “Cuando daban el equipo a último momento, lo único que esperaba es que estuviese Busquets, porque sabía que para mí el partido iba a ser mucho más sencillo. Te daba un equilibrio en ataque, en defensa, te rompía con el primer toque”. Y cerró con una referencia a Pep Guardiola: “Yo soy un picapiedra, pero Guardiola creo que no”, en referencia al ex volante que luego fue su entrenador en la era más gloriosa del equipo culé.

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La Volpe no cedió terreno y contragolpeó con su propio argumento táctico. Reivindicó a Fernando Redondo como el modelo del mediocampista de posición y cuestionó la paternidad española del 4-3-3: “El 4-3-3 era de los años ochenta, 1982. El que rompió el 4-3-3 fue Arrigo Sacchi“.

Luego invitó a Puyol a buscar en internet la “salida Lavolpiana” junto al nombre de Guardiola, en alusión al sistema de juego desde el arco que él popularizó y que el técnico catalán adoptó como base del tiki-taka. El ex defensor respondió sin rodeos: “No hace falta que lo ponga. Pues para la salida, Busquets le hubiese ayudado muchísimo”.

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Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque (Crédito: AFP)

El intercambio puso frente a frente a dos figuras con trayectorias tan distintas como sus posiciones en el debate. Ricardo Antonio La Volpe nació el 6 de febrero de 1952 en Buenos Aires y fue el tercer arquero de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo 1978 en casa, bajo la conducción de César Luis Menotti, con Ubaldo Fillol como guardameta titular y Héctor Baley como segundo en la fila. Después de su retiro, construyó una carrera como entrenador que lo llevó a ganar la Liga MX con el Atlante en 1993 y la Copa Oro con la selección de México en 2003. Su mayor legado técnico es la “salida Lavolpiana”, un sistema de juego desde el arco que influyó en generaciones posteriores de entrenadores. En su única incursión mundialista, México fue eliminado por Argentina en los octavos de final del Mundial 2006 en Alemania.

Carles Puyol Saforcada, nacido el 13 de abril de 1978 en Cataluña, fue capitán del Barcelona desde agosto de 2004 hasta su retiro en 2014, con 593 partidos disputados y 21 títulos ganados, entre ellos seis ligas españolas y tres Champions League. Con la selección española acumuló 100 partidos y fue parte de los equipos que conquistaron la Eurocopa 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese torneo anotó el único gol de la semifinal ante Alemania, un cabezazo que abrió el camino a la primera corona mundialista de España. En la presente Copa del Mundo, el elenco ibérico jugará la semifinal contra Francia este martes.

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