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El tifón Bavi perdió fuerza tras tocar tierra en China, pero mantiene intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento

El fenómeno atmosférico avanza hacia el interior del país después de impactar la provincia de Zhejiang, mientras continúan las evacuaciones preventivas y las restricciones al transporte

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Una estructura metálica derribada por los fuertes vientos del tifón Bavi, cerca de Wenzhou, en la provincia china de Zhejiang (REUTERS/Go Nakamura)
Una estructura metálica derribada por los fuertes vientos del tifón Bavi, cerca de Wenzhou, en la provincia china de Zhejiang (REUTERS/Go Nakamura)

El tifón Bavi perdió fuerza este domingo después de tocar tierra en el este de China y fue reclasificado como tormenta tropical severa. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el sistema seguirá generando durante varios días intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y elevado oleaje en amplias zonas del país, mientras continúan las evacuaciones preventivas y las restricciones al transporte.

De acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de China, el fenómeno avanzó hacia el noroeste después de ingresar por la provincia de Zhejiang y continuó debilitándose mientras se desplazaba hacia Anhui. Pese a esa disminución de intensidad, el organismo alertó que varias provincias del este y noreste del país seguirán bajo la influencia de precipitaciones intensas entre el domingo y el lunes.

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Las autoridades meteorológicas indicaron que en algunas zonas de Anhui ya se registraban lluvias torrenciales durante la tarde del domingo y mantuvieron advertencias por posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos y anegamientos en áreas agrícolas.

La llegada de Bavi desencadenó una amplia operación de prevención. Solo en Zhejiang fueron evacuadas más de 2,2 millones de personas, según datos oficiales, una de las mayores movilizaciones preventivas registradas en la región ante la aproximación de un ciclón tropical.

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Un hombre observa el fuerte oleaje en la costa de Yilan mientras el tifón Bavi se aproxima al noreste de Taiwán (I-Hwa Cheng / AFP)
Un hombre observa el fuerte oleaje en la costa de Yilan mientras el tifón Bavi se aproxima al noreste de Taiwán (I-Hwa Cheng / AFP)

En Shanghái, las autoridades trasladaron a más de 290.000 residentes desde sectores considerados vulnerables, mientras que en la vecina provincia de Fujian fueron evacuadas más de 180.000 personas ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes vientos.

Las autoridades suspendieron actividades escolares, laborales y recreativas en varias localidades expuestas al paso de la tormenta. Además, se ordenó el cierre temporal de distintos servicios de transporte para reducir riesgos durante las condiciones meteorológicas adversas.

La infraestructura también comenzó a resentir los efectos del fenómeno. En la ciudad costera de Yueqing, ubicada en Zhejiang, más de 1.300 árboles fueron derribados por el viento, incluidos al menos 700 que quedaron completamente arrancados de raíz.

El sector aéreo registró importantes alteraciones. Los aeropuertos internacionales de Pudong y Hongqiao, en Shanghái, preveían la cancelación de alrededor de 653 vuelos entre llegadas y salidas debido a las condiciones meteorológicas provocadas por Bavi.

Daños causados por el tifón Bavi en la aldea de Dongsha, donde una persona permanece junto a un muro derrumbado (REUTERS/Go Nakamura)
Daños causados por el tifón Bavi en la aldea de Dongsha, donde una persona permanece junto a un muro derrumbado (REUTERS/Go Nakamura)

También fueron suspendidos numerosos servicios ferroviarios y otras conexiones de transporte terrestre en las provincias más afectadas por el temporal.

Antes de ingresar al territorio continental chino, Bavi avanzó durante el sábado al norte de Taiwán sin tocar directamente la isla. Aun así, las bandas externas del sistema provocaron fuertes lluvias y ráfagas de viento que dejaron al menos 134 personas heridas, según el departamento de bomberos taiwanés.

Las autoridades señalaron que varios de los lesionados sufrieron accidentes mientras circulaban en motocicletas o bicicletas debido a los fuertes vientos o por la pérdida de adherencia en carreteras mojadas.

En los días previos, el ciclón también afectó áreas del sur de Japón, incluida Okinawa, donde miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico y decenas de vuelos fueron cancelados.

Bavi había alcanzado anteriormente la categoría de supertifón durante su desplazamiento por el océano Pacífico occidental, aunque perdió intensidad antes de llegar a la costa china. La Administración Meteorológica de China confirmó que el sistema continuará debilitándose a medida que avance hacia el interior del país, aunque insistió en que seguirá representando un riesgo por las lluvias persistentes y las ráfagas de viento.

El fuerte oleaje golpea la costa de Guam (AFP)
El fuerte oleaje golpea la costa de Guam (AFP)

Las autoridades mantienen activos los planes de emergencia y monitorean la evolución del fenómeno para responder ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y otras consecuencias asociadas al temporal.

China ya enfrentaba una semana marcada por fenómenos meteorológicos extremos antes de la llegada de Bavi. Las intensas precipitaciones registradas en distintas regiones del centro y sur del país habían provocado el desbordamiento de ríos, daños en infraestructura y múltiples víctimas, lo que llevó a reforzar las medidas de prevención frente al avance de la tormenta tropical.

Los servicios meteorológicos advirtieron que las precipitaciones y los fuertes vientos continuarán afectando amplias zonas del este de China durante las próximas horas, por lo que recomendaron a la población seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar desplazamientos innecesarios en las áreas bajo alerta.

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